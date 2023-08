Könyörtelen kirúgási hullám söpört végig a sikerszektorban

Világszerte közel 300 ezer embert bocsátottak el a nagy technológiai vállalatok (big tech cégek) 2022 vége és 2023 első fele között. A leépítések az EU-tagállamokat sem kerülték el, azonban annak mértéke összességében csekélynek tekinthető ahhoz képest, hogy az uniós IKT-szektorban foglalkoztatottak száma a korábbi években milyen jelentős mértékben nőtt – derül ki az Eurofound tanulmányából. A szociális, foglalkoztatási és munkaügyi kérdésekkel foglalkozó uniós ügynökség elemzése rámutat arra is, hogy az EU IKT-ágazata továbbra is tartós munkaerőhiánnyal küzd, így a big tech cégektől elbocsátott szakemberek nagy valószínűséggel viszonylag könnyen el tudnak helyezkedni a szektor kisebb cégeinél.

Az idei évben eddig 943 technológiai cég mintegy 226 ezer főt bocsátott el világszerte – derül ki a technológia szektorban végrehajtott leépítéseket globális szinten követő Layoffs.fyi oldal friss adataiból. A multinacionális nagyvállalatok mellett a kisebb startupok leépítéseit is nyomon követő portál 2022-re vonatkozó adata pedig azt mutatja, hogy tavaly 1060 cég közel 165 ezer munkavállalótól vált meg a tech szektorban.

Az Eurofound júliusban megjelent tanulmánya a technológiai cégek leépítési hullámán belül konkrétan azt vizsgálta meg, hogy az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektor hat legnagyobb árbevételű tőzsdei cégénél (Amazon, Microsoft, Google, Apple, Meta (Facebook) és Salesforce) az utóbbi években miként változott a munkavállalók létszáma.

A nagy létszámbővítést jelentős leépítés követte

A koronavírus-járvány idején mind a hat vállalat módosította növekedési stratégiáját, és az előrejelzett bővüléshez igazodva jelentősen növelte a munkavállalóinak létszámát.

A várt növekedést arra alapozták, hogy a Covid időszaka alatt gyorsan nőtt a kereslet a termékeik és szolgáltatásaik iránt. 2022-ben azonban a fogyasztói magatartás megváltozásával visszaesett a kereslet, ami költségnyomást okozott az Amazon, a Microsoft és a Salesforce számára. A Google és a Meta esetében pedig a hirdetési bevételek kedvezőtlen alakulása vált a költségnyomás fő okává. 2022 novemberétől így ez az öt cég jelentős mértékű csoportos leépítéseket jelentett be, hogy az egyik legnagyobb működési költségük, vagyis az alkalmazottaik után fizetendő kiadásokat csökkentsék.

2019 és 2022 között a vizsgált hat cégből öt vállalat 50 és 125% közötti mértékben növelte alkalmazottai számát. E téren az Apple lóg ki a sorból, miután csak 20%-kal nőtt munkavállalóinak létszáma, amely tavaly 164 ezer főt tett ki. Az Apple volt egyben az egyetlen cég a hat vállalat közül, ahol a vizsgált időszakban nem történt jelentős létszámleépítés. (2022 augusztusában a cég azt jelentette be, hogy világszerte 100 főt bocsát el.) Emellett 2022 második felében a vállalat befagyasztotta a munkaerő-felvételt.

Az Apple-lel szemben a Meta 2019 és 2022 között majdnem kétszeresére, több mint 85 ezer főre növelte dolgozóinak számát, de aztán 2022 végén két körös leépítésbe kezdett, ami összesen 21 ezer főt érintett 2022 novembere és 2023 márciusa között. Az egy alkalmazottra jutó átlagos árbevétel növekedése és a Covid-járványt követő prognosztizált növekedés kezdetben egy kibővített munkaerő-felvételi stratégiát alakított ki. 2021 után azonban az egy alkalmazottra jutó árbevétel és a nettó árbevétel mértéke csökkent, miközben a munkavállalók létszáma tovább nőtt. Ez kiegészülve a fogyasztók vásárlóerejének infláció miatti csökkenésével és az Ukrajna elleni orosz invázió következtében megváltozó makrogazdasági környezettel a munkaerőfelvétel azonnali leállítását és a leépítések megkezdését eredményezte.

Az Amazon kiemelkedik a hat cég közül azzal, hogy a legnagyobb – 2022-ben 1,5 millió embert foglalkoztató – munkáltatóként a Covid időszakában ez a vállalat hozta létre a legtöbb munkahelyet (mintegy 700 ezer állást 2019 és 2022 között, amivel közel megduplázta munkavállalóinak számát), majd a gazdasági-piaci környezet megváltozásával a legtöbb munkahelyet (27 ezer állást) számolta fel. Bár a létszámleépítéssel érintett állások száma jelentős, a munkaerőállomány 2019-2022 közötti időszakában történő növekedéséhez és a foglalkoztatottak számához képest alacsonynak tekinthető.

Európában is nagyot nőtt az IKT-szektorban dolgozók száma

A vizsgált vállalatoknál jellemzően az a jelenség mutatható ki, hogy a Covid-járvány idején alkalmazott megnövelt munkaerőfelvételt célzó stratégiát jelentős mértékű leépítés követte. Bár ezek a cégek amerikai székhelyűek, és az amerikai tőzsdén vannak bejegyezve, az Eurostat adatai azt mutatják, hogy az EU-ban az IKT-szektort ugyanez a tendencia jellemezte: a gyors létszámnövekedést leépítés követte. A koronavírus-járvány első évében, 2020-ban igen nagy mértékben, 7,8%-kal, majd 2021-ben is jelentősen (6,5%-kal) nőtt az IKT-szektorban foglalkoztatottak száma, valamint 2022-ben is Covid-járvány előtti szintet meghaladó 5,5%-os bővülés volt kimutatható.

Az Eurostat adatait az EU-ban bejelentett nagymértékű vállalati átszervezéseket rögzítő Eurofound-adatbázis (European Restructuring Monitor – ERM) is alátámasztja: az IKT-szektor 2020-2022-es időszakban regisztrált összes munkahelyéből 85%-ot a cégek bővülésének köszönhetően újonnan létrehozott állások tették ki.

A big tech cégek által bejelentett globális leépítési ráták nem mindig állnak összhangban az egy adott országban történt elbocsátások mértékével.

A Microsoft például globális szinten 5%-kal csökkentette munkavállalóinak számát, ami 10 ezer állást jelent. Franciaországban azonban a leépítés mértéke ennél nagyobb, 8%-os volt (206 főt bocsátottak el a 2600 fős állományból), míg Írországban 5%-os csökkentés történt (180 főt építettek le a 3600 fős létszámból).

Írországot érintették leginkább a tech cégek átszervezései

Bár nem minden vizsgált technológiai cég jelentett be konkrét leépítési számokat az Egyesült Államokon kívül, e multinacionális óriáscégek mindegyike jelentős irodákkal rendelkezik Európában. A Microsoft legnagyobb európai irodái például Írországban, Hollandiában, Németországban és Franciaországban találhatók. Az ERM adataiból egyértelműen kiderül:

a big tech cégek átszervezései messze Írországot érintették a leginkább, ami nem meglepő, mivel a legtöbb nagy technológiai vállalat európai központja ott található.

2020 és 2021 között Írországban az IKT-szektorban foglalkoztatottak száma csaknem 19%-kal nőtt, de az ágazat ezt követően viharos évet élt át, és a foglalkoztatás 4,6%-kal csökkent. Ha az ERM-adatok alapján összevetjük a 2020 és 2023 közepe közötti időszakban a big tech cégek által végrehajtott elbocsátások számát, akkor az derül ki, hogy az EU-n belül Írországban a legmagasabb az elbocsátottak aránya (mintegy 40%).

A tágabb értelemben vett IKT-ágazat 2021-ben Írország társaságiadó-bevételének egyötödét adta. Bár Írország nagymértékben függ az IKT-ágazattól a foglalkoztatás, az adóbevételek és a hozzáadott érték tekintetében, az ír központi bank szerint az IKT-szektorban végrehajtott eddigi leépítések nem tekinthetők jelentős mértékűnek vagy a gazdaság egészére nézve fenyegetőnek.

Kisebb tech cégek is küldtek el embereket

Az IKT-szektorban Írországon kívül egész Európában történnek leépítések, és ez különösen azokban a tagállamokban érzékelhető, ahol a legtöbb munkavállaló dolgozik az ágazatban, például Németországban és Franciaországban. Az ERM számos olyan esetet jegyzett fel, amikor ismert technológiai cégek – köztük a Twitter, a Stripe, a PayPal, az SAP, az IBM, a Spotify, a Hubspot és a Yahoo – jelentettek be elbocsátásokat, amelyek Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában és Írországban szüntettek meg munkahelyeket.

Kisebb és talán kevésbé ismert uniós technológiai vállalatok is elbocsátottak dolgozókat. Az ingatlanvásárlókat és -eladókat összekötő platformot működtető Casavo például 150 embert küldött el el Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban, míg a Payfit (kkv-k bérszámfejtésének és HR-kezelésének digitalizálására szakosodott francia startup) 200 munkahelyet szüntetett meg Franciaországban, Németországban és Spanyolországban.

A big tech cégek költségcsökkentésének egyes országokra gyakorolt hatásának felmérését igen megnehezíti, ha ezek a vállalatok bizonyos tevékenységeket kiszerveztek harmadik félnek.

Találni azonban arra vonatkozó adatokat, hogy a big tech cégeknek beszállító vállalkozások is munkaerőt bocsátanak el.

Például a Competence Call Center, a Facebook tartalommoderálással foglalkozó alvállalkozó cége 250 munkahelyet számolt fel Spanyolországban. Hasonlóképpen az Accenture 19 ezer állást szüntetett meg világszerte, akik közül sokan olyan cégeknek dolgoztak kiszervezett módon, mint a Meta és a Microsoft.

A közelmúltbeli létszámleépítések valódi hatásának felméréséhez fontos szem előtt tartani, hogy a big tech cégek nem minden alkalmazottja dolgozik a vállalatok központi irodáiban. A Meta például 2022-ben azt közölte, hogy alkalmazottainak 24%-a teljesen távmunkában dolgozik. Ez arra utalhat, hogy a távmunkapolitika miatt a big tech cégek elbocsátásai nem feltétlenül csak azokra az országokra, városokra korlátozódnak, ahol be vannak jelentve az irodáik.

A big tech cégek leépítettek, de sok az üres IKT-állás

Összességében az Eurofound elemzése azt állapította meg, hogy az EU IKT-szektorában a technológiai vállalatok által a közelmúltban végrehajtott létszámcsökkentések a korábbi évek rendkívüli létszámnövekedéséhez képest csekélynek tekinthetők. Továbbá azt is fontosnak tartotta kiemelni a tanulmány, hogy az EU-ban az IKT-ágazat továbbra is tartós munkaerőhiánnyal küzd, így a big tech cégektől elbocsátott szakemberek nagy valószínűséggel viszonylag könnyen el tudnak helyezkedni a szektor más, kisebb cégeinél.

Az Eurofound-elemzés következtetésével vág egybe a McKinsey friss globális felmérése is, amely szerint a mesterséges intelligenciához köthető eszközöket alkalmazó cégeknél az elmúlt egy évben némileg könnyebbé vált a szakemberek toborzása, miután a legtöbb munkakör esetében csökkent a toborzási nehézségről beszámoló cégvezetők aránya. (A McKinsey felmérése szerint az MI-eszközöket használó cégek vezetőinek 45-65%-a számolt be arról idén áprilisban, hogy nehézségeik vannak az MI-vel kapcsolatos szaktudást igénylő munkakörök betöltésénél, ami csökkenő arányt mutat a tavalyi felméréshez képest.) A McKinsey jelentésében ki is emelte, hogy a toborzási problémák enyhülése mögött az állhat, hogy a technológiai vállalatoknál 2022 végétől 2023 első feléig tartó elbocsátási hullám miatt számos, éppen munka nélkül lévő IKT-szakember vált elérhetővé a különböző ágazatokban működő cégek számára.

A nagymértékű leépítéseket rögzítő ERM adatbázisban az Eurofound által vizsgált időszakra vonatkozóan (2022 novembere és 2023 márciusa között) nem találni példát arra, hogy egy nemzetközi technológiai cég hazai leányvállalatánál nagyobb elbocsátás történt volna, amiben feltehetően nagy szerepet játszott, hogy a magyar szakemberek bére jelentősen elmarad a nyugati fizetésektől. A Layoffs adatbázisában pedig egyetlen egy magyarországi cég, a mobilalkalmazás-fejlesztőknek platformot építő startup, a Bitrise szerepel, amely tavaly szeptemberben 14%-os leépítést hajtott végre. A hazai tech szektorban végrehajtott leépítésekről még azt lehet tudni, hogy tavaly ősszel a 3D tervezőszoftvert fejlesztő Shapr3D startupnál a csapat 15%-át küldték el, valamint az online csalásmegelőzéssel foglalkozó fintech startup, a Seon idén februárban a hwsw.hu információi szerint munkavállalói 20%-tól vált meg.

