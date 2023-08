Holnap bejelenti legújabb lépéseit a kormány

Csütörtök délelőtt újra sajtótájékoztatót tart a kormány a legfontosabb döntésekről. A nyár végére sok téma aktuálissá válhat, amelyekről a szerdai kormányülésen is szó eshetett.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő augusztus 24-én, csütörtökön sajtótájékoztatót tart - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Arról nem közöltek részleteket az eseményre szóló meghívóban, hogy pontosan milyen témákkal kapcsolatos bejelentésekről eshet szó, de a nyár végéhez közeledve több ügy is szóba kerülhet a kormányinfón.

A legvalószínűbb, hogy pontosabb képet kaphatunk arról, hogy a kabinet miként kívánja elérni azt a három célt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki rádióinterjújában megfogalmazott:

A munkahely megvédése: a kormányfő szerint 70-80 ezer betöltetlen álláshely van, és ezt megérzi a gazdaság. Az infláció letörése: úgy fogalmazott, a kormány radikálisabb álláspontra váltott, erőteljesebb eszközöket kezdett alkalmazni az "árspekuláns multik" indokolatlan áremelései miatt. A kormányfő várakozásai szerint "az igazán szép eredmény" augusztusban mutatkozik meg, az egy számjegyű év végi infláció augusztus végén "általános vélemény, tényekkel alátámasztott jogos remény lesz majd". A növekedés: a miniszterelnök hangsúlyozta, ha nincs növekedés, nem lehet béreket emelni.

Hogy ezekről szó eshet erősíti az is, hogy a kormányfő a Facebookon azt írta szerdai bejegyzésében, hogy "augusztusi kormányülés. Munka van bőven: az inflációt letörjük, de itt nem állunk meg! Beindítjuk a gazdasági növekedést és tovább fogjuk emelni a béreket!"

Az is valószínű, hogy alaposabb tájékoztatást ad Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra, hogy mikről tárgyalt vasárnap és hétfőn a miniszterelnök, amikor fogadta Recep Tayyip Erdogan török elnök mellett a katari emírt, az azeri, a kirgiz és a türkmén államfőket. Eddig annyit tudni, hogy a többségükkel energetikai témákról is egyeztetett.

Várhatóan arról is kérdezik majd a kormányszóvívőt és a minisztert, hogy a második negyedévben is zsugorodott a magyar gazdaság, így Magyarország a leghosszabb recessziós időszakába lépett a rendszerváltás óta. Továbbá az elmaradó költségvetési bevételekről is várhatóan szó esik majd.

Az iskolakezdés miatt pedig az is valószínű, hogy a tanárhiánnyal és a pedagógus státusztörvényről is tájékoztatást adnak.

Az elmúlt több mint egy év állandó témájaként az Európai Bizottság és a kormány között fennálló, az uniós források kifizetését bénító jogállamisági viták jelenlegi állásáról is részleteket közöl majd Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra.

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. július 27-én. Forrása: MTI/Bruzák Noémi.