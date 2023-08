Jackson Hole - mond ez neked valamit? Mert nagyon nem mindegy, hogy mi hangzik el ma ott

Nyár végén járunk, ami sok más mellett azt is jelenti, hogy a Fed első embere megtartja szokásos beszédét az amerikai jegybank Jackson Hole-i konferenciáján. A mindenkori jegybankelnök gyakran használja a Jackson Hole-i beszédet arra, hogy befolyásolja a piaci hangulatot, és Jerome Powell tavaly pontosan ezt tette. Idén talán még nagyobb várakozás övezi Powell beszédét, az Egyesült Államokban ugyanis a végéhez közeledik a kamatemelési ciklus, miközben a gazdaság nem várt erőt mutat, és ez utóbbitól nem függetlenül komoly hozamemelkedést láttunk az előző hetekben. Powellnek óvatosnak kell lennie, mert a tavaly nyár végi konferenciával ellentétben idén nem annyira egyértelmű az összkép az amerikai gazdaságban – az inflációs és a reálgazdasági kilátások javultak, de most sokkal több a kérdőjel.

A hirtelen hozamemelkedés közepette fog beszélni Powell

Nem mindennapi helyzetben tartja Jerome Powell az idei Jackson Hole-i beszédét, az előző hetekben ugyanis minden az amerikai hozamok emelkedéséről szólt. Ezúttal a hosszabb lejáratokon láttunk markáns emelkedést, a 10 éves lejáratú kötvények hozama 4,3% fölé nőtt ezen a héten, ami 17 éves csúcsot jelentett.

Emellett a 30 és az 5 éves lejáratokon is komolyabb emelkedés volt, a 30 éves kötvény hozama szintén átlépte a 4,3%-ot, az 5 évesé pedig 4,5% környékén járt.

A rövid hozamok is emelkedtek, de ezúttal csekélyebb mértékben, mint tavaly láttuk – akkor elsősorban a a Fed kamatemelései és az azzal kapcsolatos várakozások okoztak emelkedést. A 2 éves kötvény hozama így is magas, 5% környékén jár, és a hozamgörbe továbbra is masszívan inverz – azaz a rövid lejáratokon magasabb a hozam, mint a hosszúkon. Értelemszerűen ez a normálistól eltérő helyzet, és a piaci szereplők azon várakozását tükröz, hogy a kamatok a hosszabb lejáratokon alacsonyabbak lesznek, mint a rövid lejáratokon.

Fontos kiemelni, hogy míg a tavalyi hozamemelkedést nagyrészt a rövid hozamok gyors emelkedése okozta (ezért vált inverzzé a görbe), most elsősorban a hosszabb hozamok emelkedéséről beszélünk. Ahogy a hosszú hozamok emelkedésének kezdetén, augusztus elején megjelent cikkünkben írtuk, a hosszabb lejáratú kötvények hozamainak emelkedése azt jelenti, hogy a piaci szereplők valamilyen strukturális, és nem átmeneti változást áraznak – a hosszú befektetéseikre nőtt a hozamelvárás, azaz 5-10 éves távon is magasabb kamatokat várnak, mint korábban.

Hogy miért gondolkodnak így, annak több érthető oka is van, de mielőtt végigvennénk ezeket, érdemes tisztában lenni azzal, hogy a hozamokat a hiedelmek és várakozások mozgatják: a befektetők árazásának változása az ő jövőbeli várakozásaikat tükrözi, amely nem feltétlenül jelenti azt, hogy a valós események is így alakulnak majd. Ha tehát néhány napon belül ismét csökkenő hozamokat látunk, az csak annyit jelent majd, hogy a befektetők új hiedelmeket kezdtek beárazni a jelenbeli folyamatok alapján.

Eltolódott a kötvények keresleti-kínálati egyensúlya

A hozamemelkedés egyik fontos oka az amerikai költségvetési folyamatokban keresendő. Sem az előző republikánus vezetés, sem a jelenlegi demokrata kurzus nem a költségvetési fegyelemről híres (a demokratáknak a kezdeti években még mentsége lehetett a koronavírus-válság, a tavalyi és jövő évre várható nagy hiányra ez már nem igaz). A következő évekre vonatkozó 6% körüli GDP-arányos államháztartási vonatkozó előrejelzések azt jelentik, hogy az amerikai kormány nagyon komoly összegű kötvénykibocsátásra szorul majd.

Nem sokkal a Fitch Ratings lépése - amellyel leminősítették az USA adósbesorolását - után a kormány augusztusban bejelentette, hogy megemeli a hitelfelvétel tervezett mértékét, csak az aktuális negyedévben 1000 milliárd dollárnyi hitelt terveznek felvenni, a következő negyedében pedig 852 milliárd dolláros hitelfelvétel van tervben – ez mintegy 25%-kal nagyobb összegű kötvénykibocsátást jelent, mint ahogy azt a nyári felülvizsgálat előtt tervezték. Értelemszerűen ez a bejelentés hozamemelkedést hozott, hiszen a kötvénypiacon nőni fog a kínálat ennek hatására, és a megfinanszírozásához megkérik az árat a befektetők a növekvő hozamelvárások formájában.

Mindez akkor történik, amikor a Fed is jelentős ütemű, havi 95 milliárd dolláros mértékben csökkenti az eszközállományát (lást a fenti ábra), ebből a kötvények több mint 60 milliárd dollárt tesznek ki - azaz havonta ennyi kötvényt dobnak piacra (adnak el). A Fed már bő egy éve végzi a mennyiségi szigorítást, és minden hónapban ugyanennyi kötvénnyel jelenik meg a piac kínálati oldalán.

Csakhogy közben a kereslet is visszaesett.

A kínai gazdaság jelentős lassulástól szenved idén tavasz óta, ami azt jelenti, hogy a kínai gazdasági szereplők kisebb keresletet támasztanak az amerikai kötvények felé, és a jelenlegi európai lassulásnak is lehet ilyen hatása. Ráadásul a hetekben a Bank of Japan is lépett: megemelte a 10 éves kötvényének hozamgörbe-kontrolljában beállított toleranciasávot, már 1%-os szintre engedik nőni a hozamokat. A világ harmadik legnagyobb gazdaságának jegybankja tavasszal esett át vezetőváltáson, a legutóbbi szigorítás pedig azt vetíti előre, hogy a BoJ immár hajlandó eltávolodni a vaskalaposan ultralaza pozícióból. A japán kereskedők így a dollárpiac felől a hazai papírok felé fordulhatnak, és ez a folyamat is beárazódott az amerikai kötvények emelkedésébe.

Túl erős az amerikai gazdaság

A hozamemelkedés másik oka az, hogy a vártnál sokkal jobban teljesít az amerikai gazdaság. A Fed 2022 márciusában kezdte a kamatemelési ciklust, amely során összesen 525 bázisponttal emelték a kamatokat, ilyen erőteljes szigorításra 20 éve nem volt példa. A közgazdászok – és maga a Fed is – azt várták, hogy a jelentős szigorítás erőteljesen visszafogja majd az alacsony kamatokhoz szoktatott amerikai gazdaságot, de nem így történt.

Az amerikai gazdaság még mindig bivalyerős, mintha meg sem érezte volna a monetáris szigorítást.

Az első negyedévben 2, a második negyedévben 2,4% volt az évesített növekedés, jócskán felülmúlva a várakozásokat. Ez nagyon enyhe lassulást jelent 2022 második félévéhez képest, és nincs messze az amerikai gazdaság potenciális növekedésétől.

Ráadásul a harmadik negyedévben beérkező adatok sem a lassuló amerikai gazdaságról árulkodnak. A kiskereskedelmi eladások júliusban felpattantak, pedig az előző hónapban már látszott némi jele a lassulásnak. A lakáspiacon is már érződött némi lassulás, de a legfrissebb adatok ott is élénkülésről árulkodnak. A tegnap közölt augusztusi szolgáltató szektori BMI még mindig 50 pont felett van. Az Atlanta Fed modellje szerint pedig a harmadik negyedéves GDP-növekedés évesítve 5,8% lehet, a gazdaság 2021 negyedik negyedéve óta a legerősebb teljesítményt mutathatja a jelenleg zajló negyedévben.

A foglalkoztatottság is ütemesen bővül. Az előző három hónapban átlagosan 217 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ami több mint kétszer akkora bővülés, mint amit az amerikai munkaképes korú népesség növekedése indokolna, vagyis a munkanélküliség csökken. A Fed még a legfrissebb, júniusi előrejelzésében is azt várta, hogy év végére 4% fölé kell nőnie a munkanélküliségnek, hogy az infláció fenntartható pályára álljon, a munkanélküliségi ráta viszont rekordalacsony szint közelében, 3,4% környékén mozgott az előző hónapokban. A Fed szeptemberben minden bizonnyal lefelé módosítja majd a munkanélküliségre vonatkozó előrejelzését.

Mindezek alapján az idei évben már szinte biztosan nem kerül recesszióba az USA.

Az amerikai gazdaság sokkal ellenállóbbnak bizonyult a kamatemelésekkel szemben, és ez a júliusi ülés jegyzőkönyve szerint jobban aggasztja a Fedet, mint amit kifelé mutatnak. A vártnál erősebb gazdaság egyrészt emiatt okozott hozamemelkedést: a befektetők azt árazzák, hogy a Fed emiatt időben tovább tarthatja magas szinten az irányadó kamatot, azaz a magas kamatok kezdenek átcsúszni a hosszabb lejáratokba.

Elképzelhető, hogy a magas kamatok mellett is fennmaradó gazdasági növekedés annak a jele, hogy a semleges kamatszint is magasabbra tolódott. A semleges kamat azt a szintet jelöli, ahol a monetáris politika nem élénkíti, de nem is fogja vissza a gazdaságot. A jelenlegi szigorítás ciklus elején még 2-2,5% környékére lőtték be ezt (senki sem tudja pontosan, hogy ez az elméleti szint épp hol húzódik), de mivel az 5% feletti kamat sem okozott komoly reálgazdasági problémákat, egyre több közgazdász veti fel, hogy a neutrális szint a korábban véltnél jóval magasabb. Ha ez igaz, akkor az általános kamatszint a következő években is magasabb lehet (hiszen ha például a semleges kamat nem 2, hanem például 3,5%, akkor már a Fed 2%-os kamatokkal is élénkíthet, nem kell 0% környékére csökkenteni azokat). A felfelé tolódó semleges kamatszint tartósan magasabb kamatokat okozhat, ezért az erre vonatkozó hiedelem a hosszabb lejáratokra hathat a jelenben. Persze könnyen lehet, hogy mindez nem igaz, de ahogy fent is írtuk: a távoli jövőben lejáró papírok hozamait az aktuális várakozások és a hiedelmek mozgatják. Magyarul: nem kell a semleges kamatszintnek nőnie a hosszú hozamok emelkedéséhez, elég, ha a piac most épp így gondolja.

Komoly vita van arról, hogy visszatér-e a járvány előtti gazdaság, vagy új alapvetéseknek leszünk szemtanúi

- mondta Bill English, a Fed korábbi döntéshozója, a Yale Egyetem professzora a Barronsnak.

Az inflációval kapcsolatban egyre több a kérdés

Az erős gazdasággal kapcsolatos várakozással együtt jár az is, hogy a piacok a tartósan magas inflációt is beárazzák, a magasabb infláció esetén ugyanis az elvárt hozam is magasabb. Az infláció a tavalyi 9,1%-os csúcsról jelentősen mérséklődött, júliusban éves szinten már csak 3,2% volt az áremelkedés mértéke. Csakhogy a dezinfláció épp júliusban akadt el technikai értelemben, júniusban ugyanis még csak 3% volt az éves infláció. Havi szinten ez nem látszott, a havi bázisú infláció továbbra is kedvezően alakul, és ahogy a tavalyi áremelkedés bekerült a bázisba, az éves infláció csökkenése erőteljesen lelassul. Ha például a havi árnyomás az év további hónapjaiban 0,2% lesz (ez összhangban van a Fed céljával), akkor az év végén 2,5% körül lesz az éves infláció – vagyis csak 0,7%-ponttal kisebb, mint most. A következő hónapok kis elmozdulásai tehát nem jelentik azt, hogy az infláció csökkenése elakadt.

A maginflációban ezzel szemben markánsabb esést kéne látnunk a következő hónapokban, mivel az még mindig magas. Júliusban 4,7% volt az éves emelkedés, ez még nagyon messze van a Fed 2%-os céljától. Aggasztó, hogy az árak emelkedését már a szolgáltatások hajtják, amelyek kifejezetten érzékenyek a bértömeg változására. Márpedig a bérkiáramlás jelentős: ahogy fent bemutattuk, az egyébként is feszes amerikai munkapiacon továbbra is jelentős a kereslet az új munkaerőért, és a bérek is a korábbi évekhez képest szokatlan mértékben, 4,4%-kal nőnek. Azaz a reálbérek már emelkednek az Egyesült Államokban, ez pedig erősebb fogyasztást vetít előre.

Mivel a bérek és a foglalkoztatottság együtt nő, az ingatlan- és autópiac kezd helyreállni, és a gazdaság egésze is a vártnál sokkal jobb állapotban van,

nő a kockázata annak, hogy az infláció a Fed célja felett ragad, vagy újra emelkedésnek indul.

A kínálati zavarok (amelyek főleg az energia és az élelmiszerek árát verték fel) hatása már szinte teljes egészében kiesett az indexből, a gyors dezinfláció ennek volt köszönhető. Csakhogy az energiárak, főleg az üzemanyag árának emelkedése egy újabb kockázat, amely miatt a főmutató ismét kilengéseket mutathat majd felfelé. Noha ezek átmeneti hatások, a lakosság érzületére, az inflációs várakozásokra kedvezőtlenül hathatnak, márpedig a várakozások maguk is befolyásolják az árak alakulását.

Az inflációs várakozások egyébként csekély mértékben ugyan, de ismét emelkedni kezdtek, és 5 éves horizonton a Fed által kívánatosnak tartott szint felett vannak. A napokban a várakozások átmenetileg 2,5% fölé nőttek, amelyek 2022 áprilisa óta (ez volt a kamatemelési ciklus eleje) a legmagasabbak. Mivel az inflációs kockázatok ennyire erőteljesek, a piaci szereplők érthető okból elkezdték beárazni, hogy a kamatok hosszabb távon maradhatnak magasak. Ennek (is) köszönhető a hosszú hozamok emelkedése.

Powell szavainak nagy lehet a súlya

Noha a magas kamatok, az alacsonyabb növekedés és a lazább munkaerőpiaci feltételek letörik az inflációt, ezzel együtt némi fájdalmat okoznak majd a háztartásoknak és a vállalatoknak

- mondta Powell a tavalyi Jackson Hole-i beszédében, amellyel nem kis aggodalmat okozott a piacokon.

Nem lett igaza,

legalábbis ami a gyenge gazdasági teljesítményt illeti – az inflációval kapcsolatos állítására pedig még nem kaptuk meg a választ.

A Jackson Hole-i konferenciákon a Fed mindenkori elnöke 1982 óta minden évben felszólal, és sok esetben ezt az alkalmat használja ki arra, hogy a Fed számára kedvező irányba mozdítson a piaci hangulaton. Mivel – ahogy fent bemutattuk – a piac ma nagyonis turbulens, erre Powellnek meg is lesz a lehetősége, és a piaci szereplők a szavainak hatásait biztosan beépítik majd az egyes eszközökbe, így a kötvények árazásába is (és nem mellesleg a forint árfolyamába is). Még úgy is, hogy a piaci mozgások egy része most nem a Feddel kapcsolatos várakozás miatt jött (ilyen Fedtől független tényező az amerikai költségvetés helyzete és az ázsiai folyamatok, amiket a cikkben mind bemutattunk).

Többször említettük, hogy a hosszú hozamok emelkedését a várhatóan magasabb jövőbeli kamatpálya (is) okozta, de további kamatemelésről nem írtunk. Méghozzá azért, mert a piac nem áraz további kamatemelést. A jelenlegi 5,25-5,5%-os irányadó célsáv a piac várakozása szerint jövő májusig nem változik, ekkor várják az első kamatcsökkentést. Ez is tisztán jelzi, hogy a jelenlegi hozamemelkedés nem az őszi kamatemelésekkel kapcsolatos várakozások miatt történt (hiszen ekkor a rövid hozamok mozdultak volna inkább), sokkal inkább az első kamatvágás várt ideje tolódott ki jobban.

A helyzet érdekessége, hogy a Fed hivatalos, júniusi kamatelőrejelzésében további egy kamatemelést ígért, aminek idén ősszel kéne bekövetkeznie. Persze a Fedet nem kötik korábbi előrejelzései, az előrevetített kamatemelésnek nem feltétlenül kell megtörténnie, de mindig érdekes helyzet, amikor a piaci várakozás nincs összhangban a Fed hivatalos álláspontjával. A legközelebbi kamatdöntés szeptember végén lesz, meglepő lenne, ha ma, augusztus végén kapnánk bármilyen konkrétumot a döntésre vonatkozóan. Noha a piac már az első kamatcsökkentés idejével kapcsolatban kezdett el spekulálni, ezzel kapcsolatban végképp ne számítsunk semmilyen előrejelzésre ma Powelltől.

Ha a gazdaság valóban erőre kap 2023 második felében, akkor a Fed döntéshozói akár 6% fölé is emelhetik a kamatokat jövőre

- mondta James Bullard, idén nyáron leköszönt Fed-döntéshozó, aki azt is elárulta, hogy a jegybankárok leginkább attól félnek most, hogy a dezinfláció elakad, és hogy a Fednél azt tekintenék sikernek, ha a maginfláció 3% alá csökkenne, és tisztán láthatóan további mérséklődés lenne kilátásban.

Ezek alapján egyértelmű, hogy Powell nem tehet ma olyan kijelentést, amellyel mérsékli a jövőbeli kamatemelésekre vonatkozó várakozásokat.

Noha a Fed látványosan aggódik a túl erős gazdaság miatt, Powell ma túlságosan szigorú hangnemet sem üthet meg, hiszen ez további hozamemelkedést hozna – márpedig a hozamok emelkedése effektív szigorítást jelent, hiszen a lakossági hiteltermékek árazása is erősen függ az amerikai kötvények hozamától (persze ha a Fed épp a pénzügyi feltételek további szigorítását szeretné elérni, akkor más a helyzet).

Amit biztosan hallani fogunk, az az, hogy az inflációs folyamatok kedvezően alakulnak, de a kockázatok továbbra is jelentősek, negatív fordulat esetén pedig a Fed kész beavatkozni. A piacok ezen felül azt fogják legélesebben figyelni, hogy a jegybankár hogyan kommentálja majd az erős gazdaságot és a növekvő kötvényhozamokat, és milyen utalást tesz a távolabbi kamatpályára vonatkozóan – vagyis milyen kontextusban hangzik majd el az a bizonyos „hosszabb ideig fennálló magasabb kamatok” (angolul „higher for longer”) kijelentés.

Az eseményre magyar idő szerint délután 4-kor kerül sor, a Portfolio élőben tudósít róla.

Címlapkép forrása: Getty Images