Varga Mihály a bankadóról: ez egy fiskális eszköz, de a monetáris politika is léphet

Szabó Dániel 2023. szeptember 21. 13:46

Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfolio-nak csütörtök délelőtt elmondta, hogy októberben mutatja be a tervezett adómódosításokat a Pénzügyminisztérium, amelyben már a január 1-től bevezetendő globális minimumadó részletszabályait is ismertetik. Közölte, a magyar kormány már levélben kereste az Egyesült Államok kormányát a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újratárgyalásáról, de még Washington válaszára várnak. A kabinet megerősítette, hogy sor kerül a nyugdíjak inflációs korrekciójára, valamint jelezte, hogy a fiskális politika eszköztárában a költségvetést segítő intézkedések során valóban szó lehet a bankadó megemeléséről is, valamint a kamattámogatott hitelek felülvizsgálatáról.