Belengette a kormány a bankadó megemelését és a kamattámogatott hitelek felülvizsgálatát!

Sokkoló hír a bankoknak és a hitelpiacnak

Bár nem szívesen nyúl ilyen eszközhöz a kormány, mérlegelheti, hogy amennyiben a bankoknak jelentős nyeresége lesz (idén az 1000 milliárd forintot is átlépheti - a szerk.), megemeli az adójukat, hogy ezzel javítsa az államháztartás helyzetét – jelentette ki előadásában Varga Mihály pénzügyminiszter Egerben a Közgazdász-vándorgyűlésen.

Tavaly 6% körül volt a GDP-arányos hiány. A kormány jövőre ragaszkodik a 2,9%-os hiányhoz, ezért az említett változásokon túl akár folyamatban levő beruházásokat is leállíthat a kormány, ha a fiskális helyzet ezt kívánja – jelezte Varga Mihály.

Az év első felét rekordszintű, 676 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta a magyar bankszektor, és jó esély van az 1000 milliárd forintos szint átlépésére 2023 egészében, ami valóban rekordnyereséget és ezzel megnövekedett terherviselő képességet jelent. A profitnövekedés ugyanakkor kétharmad részében a megemelkedett jegybanki kamatoknak köszönhető, amelyek csökkentése már megkezdődött, a rekordprofit tehát átmeneti jelenség. Már idén is 76,6 milliárd forint „hagyományos” bankadófizetési kötelezettséget és 208,4 milliárd forint extraprofitadó-fizetési kötelezettséget számolt el az év egészére a bankszektor, amihez a kamatstop év végéig történő kiterjesztésének 58,1 milliárd forintos terhe is hozzájárul. Jövőre az extraprofitadó nagyjából megfelezését ígérte meg a kormány eddig arra az esetre, ha a bankok jelentősen növeli állampapír-állományukat, amelyre eddig minden esély megvolt. Kérdés, mennyiben írná felül ezt a már rendeletbe is belefoglalt ígéretet a kormány friss adóelképzelése. A további adóterhelés természetesen nem segítené a bankok hitelkínálatának növekedését éppen akkor, amikor a gazdaságpolitika éppen a hitelpiac mielőbbi fellendülését szeretné látni.

Emellett a kamattámogatott hitelprogramok felülvizsgálatára is sor kerülhet Varga Mihály szerint, aminek indoklásaként arra utalt, hogy a piaci és a támogatott kamatlábak között jelentős az eltérés. Nem derült ki pontosan, hogy a jelenleg 5%-on futó Széchenyi Kártya Programra, a 3%-os kamatozású CSOK-hitelre vagy a 0%-os babaváró hitelre gondolt-e. A tavasszal még elérhető, szintén kamattámogatott Baross Gábor-hitelprogram 1000 milliárd forintos kerete lényegében kimerült mostanra.

A kamattámogatások jó része, amelyeket most a kormány fizet, a korábbi években, sőt évtizedekben kihelyezett hitelek kamattámogatása, így nem valószínű, hogy ezeket csökkentenék vagy eltörölnék, hiszen az a hitelszerződések felülírását és az érintett lakossági és kkv-ügyfelek törlesztési terhének a radikális megemelését jelentené. Ehelyett valószínűleg a jövőben kihelyezésre kerülő kamattámogatott hiteleket érintené az elképzelés, ami viszont negatív hír lenne a hitelpiac számára mind vállalati, mind lakossági oldalon. Vállalati oldalon ugyanis a hitelkihelyezések közel fele (a kkv-knál a kétharmada), lakossági oldalon nagyjából ötöde-negyede volt az utóbbi időben kamattámogatott hitel.

Költségvetési szempontok

Hónapok óta írunk arról, hogy az idei költségvetés nem tartható. Legutóbbi számításainkban azt mutattuk be, hogy akár 1600-1800 milliárd forint is lehet az elcsúszás a márciusban átvezetett módosításokhoz képest is. Éppen ezért már hónapokkal korábban előrevítettük azt is, hogy a kormánynak lépnie kell, kiigazító intézkedésekkel és/vagy hiánycélemeléssel. Akkor azt is mondtuk, hogy mivel a kormány kezd kifutni az időből, legfeljebb különadó-emelésekkel operálhat, valamint egyszeri kiadáslefaragásokkal a hiánycél idei emelése mellett. Varga Mihály kijelentése alapján azt mondhatjuk, hogy a Portfolio által korábban előrejelzett forgatókönyv valósulhat meg: a kormány még tovább szorít a különadóprésen, valamint egyszeri kiadáslefaragást hajthat végre. Kíváncsian várjuk, hogy a 3,9%-os idei hiánycélt is emeli-e a kormány.



Érdemes azt is kiemelni, hogy az, hogy a különadókhoz nyúl a kormány, visszalépést jelent abból a folyamatból, ami az ilyen típusú extra terhek kivezetéséről szólt. Talán kisebb meglepetés, hogy Varga Mihály a jövő évi 2,9%-os hiánycél mellett köteleződött el, pedig a 2024-es büdzsében is vannak feszültségek. Ez okoz majd kihívásokat, hiszen a kiadások tologatása nem jelent tartós hiánycsökkentést, így nem segít alapjában a jövő évi büdzsén. Kíváncsian várjuk ezért, hogy a mai, 2023-as költségvetéssel kapcsolatos bejelentés mennyiben érinti a jövő évet, és ezen belül is mit tervez a kormány a jövő évre vonatkozó extraprofitadókkal, mert az tudható, hogy a kivezetésük, illetve csökkentésük csak megkezdődik 2024-ben (2025-től ígért legutóbb teljes extraprofitadó kivezetést a kormány). Könnyen lehet, hogy ez a kivezetési, csökkentési terv most felülíródik, ha a kormány adóemelési szándéka fennmarad a költségvetési kényszerhelyzetben.

