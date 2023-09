Elveszett évtized jön Kínában is? Óriási problémákkal kell szembenéznie az országnak

Optimista vélekedések szerint a kínai gazdaság jelenlegi gyengélkedése csupán időszakos nehézségekből fakad, és pár éven belül visszatér a dinamikus növekedés az országba. Azaz a zéró-Covid politika okozta sokk és az ingatlanpiaci lufi leeresztése egyaránt kezelhető problémát jelentenek, amelyek hosszabb távon nem akadályozzák Kína felemelkedését. Pesszimista vélekedések szerint azonban a helyzet sokkal rosszabb, és sem a fogyasztás felélénkülése, sem pedig egy egészségesebb növekedési modell elérése nem várható. Örök második marad Kína a Nyugat mögött?

Az elmúlt hetekben számtalan cikk tárgyalta a kínai gazdaság friss és kedvezőtlen adatait, mint a növekedés erős lassulása, a rekordszámú munkanélküli friss diplomást vagy az ingatlanpiaci szereplők adósságainak recsegő-ropogó kártyavárát. Ezek az adatok azonban inkább következményei az ország gazdasági problémáinak, mintsem okozói. A fő probléma, hogy az előző cikkben tárgyalt okokból nem ment végbe az a modellváltás, amit másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett a kínai kormány. Bár bizonyos dimenziókban valóban sikerült a világ élvonalához tartozó technológiákat kifejleszteni, ezek inkább csak néhány szűk területre koncentrálnak, míg az ország gazdasági össztermékének a szerkezete alig változott. A lakossági fogyasztás a GDP 35,29 százalékát tette ki 2008-ban, amit alig 1,8 százalékponttal sikerült csak feljebb tornászni 2022-re.

Azaz továbbra is rendkívül alacsony a fogyasztás aránya, miközben a beruházások már korábban is bődületesen magas szintje 1,2 százalékpontos növekedéssel elérte a 43,5 százalékot.

Mindeközben a bérek megduplázódtak 2013 és 2022 között, de ez nem csapódik le a fogyasztásban, viszont kiárazza a kínai munkaerőt az alacsony hozzáadott értékű, de humánerőforrás igényes termelésből, miközben kérdéses, hogy az ország képes-e feljebb kapaszkodni a nemzetközi hozzáadott érték görbén.

Márpedig Kína előtt több óriási kihívás is tornyosul. Egyfelől demográfiai összeomlás fenyegeti az országot. A teljes népesség idén kezdett csökkenni, de a munkaképes korú lakosság száma már 2017 óta lefele tart, ennek is köszönhetőek a munkaerőhiányból származó kényszerű béremelések. Ráadásul a borúlátó becslések szerint az évszázad végére lakossága felét is elvesztheti Kína, miközben az idősek száma már 2050-ben megközelíti majd a munkaképes korú lakosság 50 százalékát. Ilyen demográfiai jövőkép mellett igencsak gyors termelékenység növekedést kellene elérni a gazdasági prosperitás fenntartásához. Másfelől a negyedik ipari forradalom (MI, dolgok internete, automatizáció, robotizáció etc.) várhatóan rengeteg munkahelyet megszüntet majd Kínában is. Kérdéses, hogy sikerülhet-e a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozása mielőtt e két tényező negatív hatásai megrendítenék az ország társadalmi stabilitását.

Az igazán nagy kérdés azonban politikai-társadalmi jellegű.

Sikerülhet-e egy tudásalapú, eredeti innováción alapuló gazdaságot létrehozni egy autoriter jellegű államban? Vajon lehetséges megelőzni a Nyugatot egy olyan társadalmi berendezkedéssel, ahol nem biztosított a szólásszabadság, ahol saját diákjaik jelentik fel a rendszerrel szemben kritikus professzoraikat, és ahol kínai kollégák beszámolói szerint teljesen megszűnt a párton belüli kritika és ezáltal visszacsatolás? Ahol akár az ország legsikeresebb vállalkozóját is eltünteti az állam, ha szóvá teszi a rendszer visszásságait? Vagy ahol a párt annyira nem tűri alternatív erőközpontok kialakulását, hogy inkább letöri a tech szektor magáncégeit, még ha ez árt is Kína fejlődésének? Lehetséges-e egy dinamikus gazdaság létrehozása olyan környezetben, ahol az állam – azaz a párt – legfőbb prioritása továbbra is a hatalom megtartása?

A fenti kérdések korántsem költőiek, és – bevallom – magam sem tudom, legfeljebb sejtem rájuk a választ. A fejlett nyugati országok tapasztalatai alapján minderre nagyon kicsi az esély, és a logika is azt diktálja, hogy a fejlődés egy idő után kikényszeríti a politikai változásokat. Ráadásul még egyetlen országnak sem sikerült úgy létrehozni saját technológián alapuló fejlett gazdaságot, hogy ne vált volna nyitottabbá, akár demokratikussá. Japán, Tajvan és Dél-Korea esetei is ezt példázzák, de még az amúgy különleges helyzetben lévő Szingapúr sem egy virtigli diktatúra. Kína azonban eddig is sok meglepetéssel szolgált, és már rácáfolt jó pár nyugati tapasztalatból merítő előrejelzésre, így nem lehet kizárni, hogy a világon elsőként képesek lehetnek létrehozni egy autoriter ám mégis saját innovatív ökoszisztémával rendelkező államot. Az adatok azonban egyelőre nem ebbe az irányba mutatnak. A lakosság továbbra is inkább megtakarít, mintsem költ, sőt, aki teheti, igyekszik külföldre menekíteni a tőkéjét. Felmérések szerint mindennek fő oka, hogy 90 pont alá esett 2022 folyamán és azóta is ezen a szinten ragadt a fogyasztói bizalmi index. Azaz a lakosság már nem bízik olyannyira a növekedés megállíthatatlanságában, mint a megelőző évtizedekben, ami merőben új jelenség Kínában.

Összességében azt látjuk, hogy a Népköztársaság rövid távon az ingatlanpiac és az ahhoz kötődő építőipar lassulásával vagy összeomlásával, középtávon az eladósodottsággal, innovációs kihívással és fokozódó nyugati nyomással kénytelen szembenézni.

De az igazi probléma a hosszú távú demográfiai válság. Ugyanis hiába szüntette meg a kormány az egy gyermek politikát, majd vezette be előbb a két gyermek, végül a három gyermek politikát, a termékenységi ráta meg sem rezdült. Egyfelől még egyetlen országnak sem sikerült alapjában megfordítani e folyamatokat, másfelől a kínai kormány intézkedései nem a probléma lényegét érintik. A fenti kihívások megoldása számos intézkedést követel, és a siker távolról sem garantált. Prioritásként kell kezelni a termelékenység növelését, ahol az alacsony hozzáadott értékű termelésben automatizációval kiváltható az emberi munkaerő. Mindehhez azonban elengedhetetlen az oktatás színvonalának erősítése, hogy a negyedik ipari forradalom által megszüntetett munkakörök helyett magasabb szintű állásokat tölthessenek be a kínai munkavállalók. Hiába vannak kiváló középiskolák és egyetemek, hiába keres három-négyszer annyit egy kínai egyetemi oktató, mint egy magyar, ha ezek az ország egy viszonylag kis területén koncentrálódnak. Mindeközben a vidéki lakosság számára még mindig nehéz a megfelelő oktatási színvonal elérése. Emellett elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkorhatár emelése, ami ma a világon az egyik legalacsonyabb Kínában, azonban politikai okokból ez egyelőre szent tehén a kínai vezetés számára. Végül pedig a szociális ellátórendszer színvonalát is a fejlett országok szintjére kellene emelni, ami az egészségügyi kiadások szinte megduplázását jelentené, nem beszélve a nyugdíjak emelésével járó költségekről. Pont ezen tényezők miatt szokás arról beszélni, hogy Kína lehet az első ország, amely előbb öregszik el, mintsem meggazdagodna.

Akárhogy is alakul a kínai gazdaság jövője, annak jelentős hatása lesz mindannyiunkra. Lehet annak drukkolni, hogy kiderüljön, a párt nem mindenható, de ennek komoly következményei lesznek. A világ egyik legnagyobb gazdaságának jelentős és tartós lelassulása érezhető lesz a globális piacokon. Ráadásul, ahogy azt a tajvani helyzetről szóló cikksorozatban említettük, a belső gazdasági problémák eszkalálódása esetén nem zárható ki, hogy a kínai vezetés külső konfliktussal próbálja majd elterelni a figyelmet. Tanulva a Szovjetunió bukását hozó „első a katonaság” hibából Kína évtizedekig az „első a gazdaság” stratégiát követte sikeresen. Az elmúlt években azonban mintha felváltotta volna ezt az „első a politika” elve. Érdekes lesz megfigyelni mindez hová vezet.

