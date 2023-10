Remegve figyeli a forint, ami a tengerentúlon történik – Mi lesz, ha elszabadul a dollár?

Az utóbbi napokban új lendületet vett a dollár erősödése és az amerikai hosszú hozamok emelkedése, ez pedig a forint gyengélkedéséhez is hozzájárulhatott. Ma már nem egyszerűen a Fed újabb – vélhetően utolsó – kamatemelésétől tartanak a befektetők, hanem a teljes jövőbeli kamatpályát átárazták, ez a fő mozgatórugó. Kérdés, hogy meddig tarthat a dollárerősödési trend, ez a forint következő heteit is nagyban meghatározhatja.

Budapest Economic Forum 2023 A világgazdaság kilátásai is szóba kerülnek majd október 17-én a Portfolio őszi gazdasági csúcskonferenciáján. Vegye meg a jegyét most!

Sorra töri át a falakat a dollár

Idei csúcsára erősödött a dollár, szerda este és csütörtök reggel már az 1,05-ös lélektani szintet kerülgette az euróval szemben. Egy hét alatt 1,2 százalékkal, egy hónap alatt pedig több mint 2,5 százalékkal erősödött az amerikai deviza. Júliusi mélypontja óta pedig már 7 százalékot javított.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eddig elsősorban az fűtötte a dollár erősödését, hogy a már egyébként is magasabb amerikai kamatpálya mellett még egy további emelést vártak a befektetők. Szeptemberben egyelőre nem emelt tovább a Fed, de a befektetők a maradék két idei ülésen továbbra is elképzelhetőnek tartanak még egy 25 bázispontos szigorítást a beérkező adatok függvényében.

Ugyanakkor az amerikai jegybank legutóbbi ülése után megjelent friss kamatpálya-előrejelzés azt mutatja, hogy az eddig vártnál tovább maradhat magasan a kamatszint, most elsősorban ez aggasztja a piacot. Az ING Bank elemzői szerint a piac azt olvashatta ki a friss kamatpálya-előrejelzésből (dot plot), hogy a jövőben az amerikai semleges kamatszint az eddig várt 2,5 százalék helyett 4 százalék lehet, ez erősíti most a dollárt. Vagyis a korábbiakkal ellentétben, ha el is kezdődik egyszer a kamatcsökkentési ciklus Amerikában, az nem lesz 300-400 bázispontos, ahogy megszokták a befektetők, inkább csak 150-200 bázispontos. Ennek oka pedig a tartós inflációs kockázat, egy sor olyan strukturális változás megy végbe a világban, melyek a magasabb infláció irányába mutatnak, például a lakosság elöregedése vagy a zöld energiára való átállás.

Emellett az elmúlt napok hírei közül az emelkedő olajárak és a kínai, valamint az európai gazdaság problémái is az amerikai deviza malmára hajtják a vizet. Az olajár kapcsán a szaúdi termelésvisszafogás ismét hiányt generálhat a piacon, így előnybe kerülhetnek azok a gazdaságok, mint például az USA, melyek jelentős részben önellátók a nyersanyagból. Európában elsősorban az olasz kormány megemelt hiánycélja aggasztja most épp a befektetőket, míg Kínában továbbra is az ingatlanszektorral kapcsolatos aggodalmak nyomják rá a bélyegüket a hangulatra. Emellett az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói részéről egyre többször vetődik fel annak lehetősége, hogy megemeljék az európai bankok kötelező tartalékrátáját, ez is a dollárt erősíti az euró ellenében.

Nem csillapodik a hozamemelkedés

Nem csak az amerikai deviza erősödésében csapódik le a magasabb kamatpálya, de a kötvénypiacon is érezhető a feszültség. Az amerikai tízéves kötvényhozam 4,65 százalékra emelkedett, ennél magasabb 2007 óta nem volt, ez szintén a monetáris politika várható szigorával függ össze.

Sokan már a 4,5 százalékos hozamszintet is vízválasztónak tartották, de most egyre több piaci szakember szerint az 5 százalék elérése sem lehetetlen.

Lehet, hogy még nincs is vége a dollár rallynak

A következő időszak fontos kérdése az lehet, meddig tart ki a dollár erősödése, elképzelhető-e még a jelenleginél is alacsonyabb euró-dollár árfolyam a közeljövőben, vagy az 1,05 erős támasz volt, aminek megérintése elhozta a fordulatot. Amerikában a következő hetek híráramlását elsősorban a kormányzati leállás határozhatja meg, megállapodás hiányában október elsejétől leállnak a kormányzati szervek. Az elemzők többsége ma már nagyobb esélyt ad annak, hogy nem lesz megállapodás, a Goldman Sachs például 90 százalékos valószínűséggel leállással számol.

Az esetleges huzavona pedig egyrészt ronthatja az amerikai gazdaság növekedési kilátásait, hiszen egy elhúzódó kormányzati zár egyértelműen negatív hatással lenne a GDP-re, másrészt az ország hitelképességét, megítélését is negatívan érintheti, akár hitelminősítői figyelmeztetések vagy lépések is jöhetnek. Sőt, az is lehet, hogy az emiatt megtorpanó gazdaság tartja majd vissza a Fedet attól, hogy esetleg még egyszer kamatot emeljen. Ugyanakkor egy tartós leállás esetén a kormányzati adatközlések is elmaradhatnak, ami tovább nehezítheti a jegybank dolgát, hogy megalapozott döntéseket hozzon.

Budapest Economic Forum 2023 Kötvénypiac, devizapiac, gazdasági növekedés, kamat, infláció - ezek mind a gazdaság aktuálisan legfontosabb témái, melyek szóba kerülnek majd a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján. Hazai és nemzetközi közgazdászok, elemzők, vállalatvezetők, döntéshozók lesznek a vendégeink, hogy közösen beszélgessünk a legfontosabb témákról.

A fentiek ellenére az ING elemzői szerint mérsékelt negatív hatása lenne a dollárra egy leállásnak. A szakemberek szerint sokkal fontosabb fordulópont lehetne az, ha gyenge amerikai makrogazdasági adatok érkeznének, azonban a mostani helyzetben Európa és Kína problémái mellett már komoly negatív meglepetés kellene Amerikából, hogy éles fordulatot hozzon.

Az ING szerint a kötvényhozamokra lesz érdemes figyelni a következő időszakban, ha az amerikai tízéves jegyzés eléri az 5 százalékot, akkor a dollárnak még lehet tere az erősödésre akár 1,02 környékére. A további mintegy 3,5 százalékos dollárerősödés lehetőségét arra alapozzák, hogy nagyjából ennyit ment az amerikai deviza az alatt, amíg a hozam a 4 százalékról elérte a 4,5 százalékot.

Az amerikai 10 éves hozam és az euró-dollár árfolyam mozgása (Forrás: ING Bank)

Középtávon azonban a bank elemzői szerint az amerikai gazdaság lassulása elhozza majd a gyengébb dollárt 2024-ben. Rövid távon a jelenleg ismert körülmények között 1,05 lehet az alja alapesetben az árfolyamnak, de egyre reálisabb opció a további dollárerősödés.

A dollár kilátásai a forintra is hatással lehetnek, hiszen megszokhattuk már, hogy az erősebb amerikai deviza általában negatív hatással van a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközökre. A forint ebből a szempontból különösen veszélyben lehet úgynevezett magas bétájú devizaként. Az elmúlt napokban is hatással lehetett a forint gyengélkedésére az erősödő dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Getty Images