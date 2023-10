Takács Péter parazitának nevezett egy sor magánegészségügyi szolgáltatót

Hevesen beleállt a magánegészségügyi ellátókba Takács Péter államtitkár, egy egyórás interjújában. A politikus szerint sok olyan szereplő van, aki nem hajlandó együttműködni az állami szereplőkkel. Takács azt állítja, hogy igazságtalanul kiválogatták a privát szereplők az olcsóbb műtéteket, míg a drágábbakat az államnak hagyták meg. Az egészségügyi államtitkár azt ígérte, hogy ezt a "parazitához" hasonló modellt megszüntetik a finanszírozás átalakításával.

Több mint egyórás interjút Takács Péter egészségügyi államtitkár az Index és ATV közös podcastjének, amelyben a kórházi várólistákról adott tájékoztatást, majd pedig azt firtatta, hogy ebben szerinte miért is van felelőssége a korábbi rossz finanszírozási rendszernek. Valamint arra is kitért, hogy miért tartja kettősnek a magánegészségügy szerepét a kérdésben.

"Egyrészt az téves megközelítés volt, amit régen a NEAK csinált, hogy a tervezett várakozási időket közölte, mert azt láttuk, hogy ezek átlagosan ötször hosszabbak, mint a valós műtőasztalra kerülési idő. Hogy e mögött mi van, azt azt egyesével a kórházaknál meg kell nézni" - mondta az államtitkár.

Az államtitkár szerint az országos várólisták jelentősen rövidebbek lettek az elmúlt években. "2013-tól kezdve vannak egyáltalán várólisták, előtte kórházi kockás füzetek voltak. Amikor ezeket feldolgoztuk, akkor több mint 80 000-en vártak műtétre. Most ez a szám 40 300" - jelentette ki Takács Péter.

Az államtitkár elmondta, hogy az átlagos várakozási idők is jelentősen csökkentek, és azok a betegek, akiknek tervezett műtétre van szükségük, nagyjából 20 napos várakozási idővel számolhatnak. "Ha 2 hónapon belül valaki műtétre kerül bármilyen ellátást illetően, az már egy tervezhetőség” - mondta a politikus, aki szerint már előfordul olyan, hogy a betegek kérik, hogy később műtsék meg őket.

Az államtitkár továbbá beszélt az egészségügyi szolgáltatók közötti különbségekről is. "Még mindig vannak olyan beavatkozások, amelyekre hosszabb várakozási idő van, de ezen is dolgozunk. Mostantól minden beteg tájékoztatást kap arról, hogy az adott típusú műtétre mennyi a várakozási idő az egyes kórházakban, és ha nem ragaszkodik az orvosához, akkor inkább válasszon egy közelebbi időpontot."

Parazita lenne a magánegészségügy?

A politikus szerint a várólisták alakulásában nagy szerepe van egyes magánegészségügyi ellátóhelyeknek is. „Szeptember végén 40 300 beteg várt műtétre. A magánegészségügy képes-e ezeket az ellátásokat biztosítani? Az államnak kell foglalkoznia a nagyon drága műtétekkel, míg az olcsóbbakban a magánegészségügy boldogan részt vesz. A magánegészségügy kiválogatja a költséghatékony műtéteket, és kér egy kis állami finanszírozást” - állította Takács Péter, aki lényegében hazugságnak nevezte azt az állítást, hogy a magánegészségügy segíthet az állami ellátórendszernek.

Az államtitkár azon állítása, hogy a magánegészségügy nem segít az állami ellátórendszernek, bizonyíthatóan nem igaz. Egész egyszerűen vannak olyan területek az állami ellátórendszerben, ahová képtelenség bejutni a hosszú várakozási idő miatt, legyen az a diagnosztika, járóbetegellátás, vagy épp a kórházi fekvőbetegellátó intézményekben egy-egy komolyabb műtét. Az állami kapacitások beszűkülése miatt (vagyis az állami rendszer teljesítményének helyreállásának hiányában) a betegek egyre inkább a magánegészségügyi szolgáltatók felé vették az irányt, és ha erről az oldalról nézzük, akkor igenis a magánellátók segítenek az állami rendszernek: a beteg nem veszi igénybe az állami ellátást, vagyis a magánellátást igénybe vevő beteg után (alapesetben) nem keletkezik költsége az államnak, vagyis az általa már befizetett járulékot is bent hagyja az állami rendszerben ez a beteg, és cserébe kifizeti a magánellátásban a magasabb díjat. Ezzel a magánellátók és a magánellátást igénybe vevő betegek igenis tehermentesítik az állami ellátást. Erről is szó volt a Portfolio által szervezett szeptember 19-i Private Health Forum konferencián.



Azt is érdemes kiemelni, hogy a magánszolgáltatók reagáltak a megnövekvő keresletre: meglévő kapacitásaikat növelték, és új ellátások felé is nyitottak, (az elmúlt évek meghatározó trendje volt, hogy) már a fekvőbeteg ellátások tekintetében is, bár az is tény, hogy komplexitásban még nem veszik fel a versenyt az állami rendszerekkel (de nem is tudják, hiszen nincs meg hozzá a kockázatközösség, a méretgazdaságosság, a megfelelő számú betegtömeg). Az elmúlt évek fejleményei alapján viszont a trend egyértelmű: általánosságban az állami kapacitások beszűkülése és leépülése a magánszolgáltatók térnyerését hozta el és hozhatja el még inkább, a kereslet felépülése (bár most a fizetőképesség megcsappanása miatt látható egy platózás) elérhet egy olyan szintet is a magánegészségügyben, hogy bizonyos bonyolultabb beavatkozások esetén is előbb-utóbb összeállhat egy kockázatközösség. Amikor tömegével érnek el ehhez a ponthoz a betegek a magyar egészségügyben, akkor bizony a szolgáltatók meg fognak jelenni a piacon a maguk új kínálatával. Szakemberek szerint ez a román út megvalósulása lenne idehaza, ami viszont a kétsebességes egészségügy veszélyével fenyeget.

A legfontosabb egészségügyi trendekről szó volt a Portfolio szeptember 19-i fórumán, az erről szóló beszámolók ide kattintva olvashatók.

Az államtitkár szerint a magánegészségügyben nincsenek benne plusz erőforrások, mert „ugyanazok az orvosok dolgoznak mindkét helyen”.

Az államtitkár kijelentette, hogy a magánegészségügy lehet partner, de meg kell szüntetni azt, hogy egyes szereplők - szerinte - parazitaként viselkednek.

A politikus úgy látja, hogy mindig felmerül a kérdés: az állami ellátórendszer felől nézve a magánegészségügy versenytárs, partner vagy ellenfél?

„Én azt szeretném hogy partner legyen, de most nagyon heterogén a mezőny van. Vannak partnerek. Akik hajlandók egy konstruktív együttgondolkodásra, és vannak akik hát még csak nem is

azt mondanám, hogy ellenfelek, hanem bár a parazita erős szó, de kihasználják azokat a lehetőségeket, hogy minden nyereséget a maszek szolgáltató szed és minden kockázatot az állam visel. Ezt meg fogjuk szüntetni.

- jelentette ki az államtitkár, aki a Portfolio Private Health Forumának egyik panelbeszélgetésében már előrevetítette ezt az új kormányzati lépést.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a szeptember 19-i Private Health Forum egyik kerekasztalbeszélgetésében. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

A „parazita-jelenségre” azt a példát hozta, hogy ha egy magán intézményben végrehajtott félresikerült beavatkozás után valaki egy állami kórházba került, akkor az állami ellátórendszer ingyen kezelte a szövődményeket.

Új finanszírozási rendszer jöhet

Így a politikus azt mondta, hogy az új finanszírozási rendszerben a beteg a jövőben sem kap majd számlát, ha ilyen esetben kezelik, hanem mint közölte: „a szövődményt okozó magánegészségügyi szolgáltató fog a NEAK-tól fizetési felszólítást kapni, hogy az ő általa okozott kárt térítse meg”.

"Mi azt gondoljuk, hogy minden egyes magyar ember, aki itt él, a költségvetésből fedezett orvosi ellátást kapjon. Kizárólag a magyar egészségügyre kell szánni az egészségügyi forrásokat, ne építsünk például magánklinikát” - jelentette ki Takács Péter.

Az egészségügynek nem a profit a célja, az egészségügynek a beteg az első

- erősítette ezt az állítását.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a finanszírozás új modellje értelmében minden magyar ember hozzájárulása egy közös egészségügyi alaphoz kerül, amelyből az egészségügyi ellátások finanszírozása történik.

Az új rendszer bevezetésekor az államtitkár szerint fokozott figyelmet fordítanak majd az egészségügyi szolgáltatások minőségére és az ellátásokhoz való hozzáférésre is. "Az egészségügyi ellátások minőségének és a betegbiztonságnak a javítása érdekében bevezetjük a minőségközpontú finanszírozást. Az egészségügyi szolgáltatók minőségértékelése és a finanszírozás közötti összefüggések átláthatóvá tétele érdekében kialakítunk egy új rendszert” - jelentette ki Takács Péter, hozzátéve, hogy emellett további intézkedéseket is terveznek a betegbiztonság javítására.

Az államtitkár az interjú végén elmondta, hogy az új rendszerrel szerinte Magyarországon az egészségügyi ellátások minősége is javulni fog. "Az új finanszírozási modell bevezetése után az egészségügyi szolgáltatók versenyképesebbek lesznek, és a betegek számára is könnyebben elérhetők lesznek" - jelentette ki.

Címlapkép: Takács Péter egészségügyért felelõs államtitkár sajtótájékoztatót tart a Belügyminisztériumban 2023. július 31-én. Fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt.