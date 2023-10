Készülhetnek a magyar háztartások: így vihetjük csak vissza az italos üvegeket, palackokat az új visszaváltási rendszerben

2024-től jön a nagy visszagyűjtés: az üvegek (egy része), alumíniumdobozok és PET-palackok januártól már visszaváltási díjas rendszerben fognak működni. A legtöbb palackozott italt 50 forinttal drágábban lehet majd megvenni - ezzel ösztönözve a lakosságot, hogy vegye a fáradságot és vigye vissza a kiürült dobozokat, palackokat a boltokban található automatákba, amelyek a visszaváltást követően levásárlolható, készpénzre váltható kupon formájában, vagy banki utalással visszaadják a palackonkénti 50 forintot. Mivel az ország teljes hulladékgazdálkodását a Mol leányvállalata, a MOHU végzi, a cég szakértőit kérdeztük arról, hogy milyen lesz a visszaváltási procedúra 2024. január 1-jétől.

A visszaváltási rendszer évtizedes visszatekintésben sem Magyarországon, de modern formájában a környező országokban sem újdonság. Szlovákiában, Horvátországban, Németországban és sok más országban is már évek óta felszámolnak 10-20 eurócentet például az alumíniumdobozos italokért, vagy akár a PET-palackos vizekért, üdítőkért. A vásárlók a csomagolásról tájékozódhatnak arról, hogy az adott terméken van visszaváltási díj, így ha legközelebb visszaviszik és leadják a bolt automatájában, akkor kupon formájában visszakapják az előzetesen felszámított díjat. Ennek a rendszernek köszönhetően valóság lehet a PET-palackok és aluminiumdobozok akár 100%-os viszaváltása, Szolvákiában például egy éven belül 70%-os visszaváltási arányt eredményezett a rendszer bevezetése.

De vajon milyen lesz itthon a visszaváltási rendszer? Mindegy, hogy melyik boltban vásároltuk az adott terméket, bárhová vissza lehet vinni? A saját márkás termékek palackjai is átkerülhetnek a más üzletekben üzemeltetett automatákba? Az üres italosdobozok tárolása otthon sokkal egyszerűbb összenyomott formában, de vajon így vissza tudja majd venni az automata vagy sértetlenül, összenyomás nélkül lehet majd ezeket csak visszavinni? Milyen visszaváltási arányra számít a MOHU? Ki kapja meg a rendszerben maradt 50 forintokat? A régi flakonokat is visszaveszi majd a gép? Ezekre a kérdésekre válaszolt Szabó Szilvia, a MOHU, Gyártói Felelősségi Rendszerek vezetője és Pethő Zsolt, a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.

Az alig egy hete megjelent kormányrendeletből, illetve a napokban kiadott közleményből azt már tudjuk, hogy:

Lesznek kötelezően visszaváltási díjas termékek: minden üveg-, fém- és műanyag palackos és dobozos, 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú italtermék - kivéve a tej- és tejalapú italtermékek . Gondolhatunk tehát a műanyag palackos vizekre, üdítőkre, az alumínium dobozos üdítőkre, sörökre, energiaitalokra.

A visszaváltási díj összege a "kötelezően visszaváltási díjas és nem újrahasználható italcsomagolás" esetén egységesen darabonként 50 forint lesz. Az erre vonatkozó jelölést pedig a rendelet tartalmazza:

A visszaváltott palackok ellenértékét többféle formában kérhetik a vásárlók: az automata utalvány formájában nyomtatja ki, amely levásárolható, vagy készpénzre váltható az adott üzletben vagy üzletláncban . Másrészt az automatába épített vonalkód-leolvasó segítségével a hamarosan elérhető applikációban a regisztrált ügyfél az elektronikus ügyfélkódjával telefonja segítségével azonosíthatja magát, a visszaváltási díj pedig automatikusan jóváíródik az ügyfélprofiljában rögzített bankszámláján. A visszaváltási díj jótékonysági szervezet részére is felajánlható az automata kijelzőjén jelzett lehetőség választásával.

A kötelezően visszaváltási díjas, de újrahasználható termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg. Lehetnek önkéntesen visszaváltási díjas termékek is, ezeknél a darabonként fizetendő visszaváltási díjat szintén a gyártó határozza meg. Az alábbi képen szereplő 70 forint tehát csak egy példa, a gyártó határozza meg az összeget.

A visszaváltást kötelezően gépi úton, visszaváltó automatákkal kell biztosítani a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszerüzleteknek, a kisebb üzleteknél mindez csak önkéntes alapú, és kézi visszaváltás is lehetséges, valamint kötelező a visszaváltási hely kialakítása az 1000 főnél nagyobb népességű településeken is.

Az automata működtetését a kiskereskedelmi egységek végzik, ők regisztrálnak majd a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt.-nél. A leszerződött és a fogyasztók számára elérhető visszaváltó pontokat a MOHU weboldalán és a hamarosan elérhető REpont applikációban teszik közzé.

A tej, és tejalapú italtermékek dobozain kívül nem vonatkozik a kötelező visszaváltási rendszer a speciális formájú és méretű, ezért automatával vissza nem váltható üvegekre (tipikusan a röviditalos üvegeknél van ilyen) és ezeken túl a csekély mennyiségű, évi 5 ezer darabnál kevesebbet fogalomba hozó gyártók termékeire.

2024. június 30-ig lehet még forgalomba hozni az új jelölés nélkül palackokat, ezután már csak a visszaváltási díjas jelöléssel ellátott palackok hozhatók forgalomba.

A továbbiakban felmerülő kérdésekre pedig Pethő Zsolt elmondta, hogy a nyugat-európai példák alapján

több, mint 90%-os visszaváltási és újrahasznosítási arányra számítanak a visszaváltási rendszer bevezetésével.

Január 1-től több, mint 2000 kihelyezett automatát biztosítanak, de az önkéntes jelentkezéseket is beleszámítva várhatóan 4000-6000 automata lesz az országban. A nagyobb alapterületű kiskereskedelmi láncoknál, akik kötelezettek az automaták üzemeltetésére, már zajlanak a telepítések vagy az azokkal kapcsolatos egyeztetések, illetve a kisebb boltoktól is már mintegy 100 megkeresés érkezett önkéntes csatlakozásuk érdekében.

A visszaváltási rendszer az úgynevezett egyutas italcsomagolásokra vonatkozik, ez teszi ki az összes italtermék körülbelül 90%-át (pl. alu dobozok, műanyag palackok, üvegek egy része). Az eddig is visszaváltási rendszerrel működő újrahasználható, vagy úgynevezett többutas csomagolások (pl. egyes italos üvegek) a megszokott, régebbi automatákban lesznek visszaválthatók, de az új nagy kapacitású automatáknál is lesz lehetőség ilyen jellegű modulok beépítésére. Minden italos palackon fel lesz tüntetve egy egyértelmű szimbólum, ami megmutatja, hogy milyen csomagolási típusról van szó. De a jogszabály alapján január 1-től a többutas szimbólumos, valamint az új egyutas szimbólumos jelölések mellett még a polcokon lehetnek a jelölés nélküli palackok is. A régi rendszerben gyártott palackokon még nem lesz az új rendszerben visszaváltható vonalkód, így azokat nem fogja tudni az automata visszaváltani.

Újdonság, hogy az automata akkor fogja tudni beazonosítani a visszahozott hulladékot, ha azt sértetlenül viszik vissza, nemcsak vonalkódot, hanem a termék formáját is azonosítja a gép. Vagyis az összenyomás már nem működik.

- mondta el a vezérigazgató, majd azt is hozzátette, hogy kisebb mértékű sérülés mellett még elfogadhatja a gép a palackokat. A palackok visszaválthatóságát mobil applikáció segítségével, vagy a helyi kiskereskedelmi egység kézi visszaváltó berendezésével lehet ellenőrizni. Ha az automata nem váltja vissza a terméket, de a palack sértetlen és a vonalkódja a rendszerben nem rögzített (ezt jelzni szükséges a MOHU részére, ahol ellenőrzik a beküldött vonalkódot és annak helyességét), akkor fel fogják szólítani a gyártót a regisztrációra. Ha az ép palackról egyértelműen nem eldönthető, hogy a visszatérítés regisztrációs probléma vagy vonalkód sérülés miatt nem valósul meg, abban az esetben a palackot el kell juttatni a MOHU részére, akik ezt panaszként kivizsgálják.

Érdekesség, hogy jelenleg Magyarországon nincs olyan vállalat, amely fel tudná dolgozni és élelmiszeripari használatra újragyártani az így visszagyűjtött alumíniumdobozokat, vagy üvegeket. Ezért az újbóli feldolgozást külföldi vállalatokkal tudja a MOHU megoldani. A PET-palackok újrahasznosítására ugyan van magyarországi vállalat, de nem "food-grade", vagyis ugyanolyan palackot nem tudnak ezekből a hulladékokból gyártani. Ennek megvalósulására beruházásra lesz szükség - nem született még döntés, de nem elképzelhetetlen, hogy ebben a Molnak is legyen érdekeltsége. A többi országban ezek az újrahasznosítások már megoldottak.

Szabó Szilvia kiemelte, hogy a visszaváltó automatákban a hulladékok vonalkódjának és a fizikai paramétereinek a keresztellenőrzése is lezajlik, így egy kisebb horpadáson túl, a nagyobb sérülésekkel már nem fogja elfogadni a gép a visszahozott palackokat. Nem elég tehát a vonalkód sérülésmentessége. A kiskereskedők kapnak kezelési díjat - ami egy ellenételezés a számukra felmerülő költségre - de a visszaváltásban nem ettől lesznek érdekeltek, hanem azért, mert az automatákkal nem szenvednek versenyhátrányt. Arra alapozhatnak ugyanis, hogy ha már odamegy a vásárló visszaváltani a hulladékokat, akkor náluk is fog vásárolni.

Elhangzott az is, hogy különböző méretű gépek lesznek kihelyezve: a legkisebb, kb. fél négyzetméteres helyet foglaló automata olyan üzleteknek ajánlott, ahol évi 10 ezer palack visszaváltása tervezhető, a nagyobb automaták mögött viszont konténereket fognak elhelyezni, amelyeknek 2 millió palack az évi kapacitása. A visszahozott hulladékokat roncsolja a gép, és előkészíti a préselt szállításra. A kiskereskedelmi egységek feladata lesz a megtelt tárolóegység cseréje.

Az 50 forintos visszaváltási díj ideális estben "körforgásban marad", a gyártó ugyanis a MOHU-nak fizeti ki, a kiskerlánc a gyártónak vagy nagykernek, a fogyasztó a kiskerláncnak, és ha valóban visszakerül a palack, akkor a közvetlenül – vagy az üzlet közvetítésével közvetve, de – a MOHU-tól kapja meg a fogyasztó az 50 forintot. Amennyiben nem viszi vissza valaki az 50 forintos többlettel megvásárolt üveget, dobozt, akkor a rendszerben bentragadó összeg a MOHU-nál marad, de azt nem bevételként számolják el, hanem a szolgáltatás, a rendszer működtetésére fordítják, ennyivel kevesebbet kell majd a gyártóknak a szolgáltatási díjakon keresztül megfizetni.

A vezető kiemelte azt is, hogy

a visszaváltási díjat voucher formájában (ami levásárolható, vagy készpénzre váltható), jótékonysági felajánlással, vagy egy applikációs regisztráció után bankszámlára történő utalással lehet visszakapni.

Hozzátette azt is, hogy a jelenleg is működő többutas palackokra kiépített visszaváltási rendszert kiszolgáló automatákat elképzelhető, hogy az egyes üzletek megtartják, ha elegendő helyük van erre, de az új, nagyobb méretű automaták lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a többutas palackok is kezelve legyenek, ezeket nem töri össze az automata, hanem csak összegyűjti. A kérdésünkre azt is elmondta, hogy

mindegy, hogy melyik boltban vásároltuk meg eredetileg a terméket, még akkor is ha saját márkás termékről van szó - a visszavitelnél ezek már egységes hulladéknak számítanak, tehát bármelyik üzletláncba vissza lehet vinni ezeket. De A TÖBBUTAS PALACKOKAT – AHOGY EDDIG - TOVÁBBRA IS CSAK AZ AZOKAT FORGALMAZÓ ÜZLETEKBEN LEHET VISSZAVLTANI.

Mit várnak az új rendszer működésétől?

Egy jól működő DRS (Deposit Return Scheme, azaz a visszaváltó rendszer) rendszerrel 3,3 milliárd darab, mintegy 158 ezer tonna italcsomagolás rendezett visszagyűjtése valósulhat meg Magyarországon 3 éves felfutási idővel, amennyiben 90%-os visszagyűjtési és újrahasznosítási aránnyal számolunk. A 3,3 milliárd darabból 1,7 milliárd darab, és 50 ezer tonna PET-palack, 1,3 milliárd darab, 18 ezer tonna fém-, és 0,3 milliárd darab, 91 ezer tonna üvegpalack. A visszaváltási rendszer bevezetése éppen ezért mérföldkő a hulladékgazdálkodásban, mert januártól nem a kommunális hulladékba kerülnek ezek az újrahasznosítható hulladékok.

