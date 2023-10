Miként csökkenthetjük az akkumulátorgyártás káros környezeti hatásait?

Számos környezeti kockázat övezi az akkumulátorgyártást: az alapanyagok kitermelése jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátással, vízfelhasználással jár együtt, valamint a bányászaton kívül az akkumulátorok létrehozásához is jelentős energiafelhasználás szükséges. Emiatt fontos, hogy az újrahasznosítás egyre nagyobb szerepet kapjon. A gyártás során előforduló selejteket és az élettartamuk végéig használt akkumulátorokat szétszedve ugyanis az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagok (lítium, nikkel, kobalt, mangán) nyerhetők ki. Továbbá már kísérleti projektek zajlanak lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyeken, ahol a kitermelésnek a hagyományos eljáráshoz képest jóval kisebb a környezeti lábnyoma.

Az akkumulátorok teljes ellátási lánca azt a folyamatot írja le, amely során az akkumulátort előállítják és eljuttatják a végső felhasználóhoz, majd az elhasználódás után következik az egyes komponensek újrahasznosítása vagy újrahasználata. Az akkumulátor életciklusát az elektromos gépjármű példáján mutatjuk be, de ugyanez igaz más, akkumulátorral működő termékek előállítására is. A bányák kitermelik a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat, mint például a lítiumot, a kobaltot, a mangánt, a nikkelt és a grafitot. A feldolgozó és finomító üzemek megtisztítják a nyersanyagokat, majd katód- és anódaktív akkumulátoranyagok előállítására használják őket. Ezt követi az akkumulátorcellák komponenseinek gyártása, amelyeket cellákba és pakkokba építenek be, végezetül a pakkok bekerülnek a gépjárművekbe. Az elhasznált akkumulátorokat a forgalmazók begyűjtik, a szétszerelés után a különböző értékes nyersanyagokat kinyerik és újrahasznosítják. Az akkumulátorokat „egészségi állapotuktól” függően újra fel lehet használni például más energiatárolási célokra, ezt hívják a szakemberek „second life” hasznosításnak.

1. ábra: Az elektromos gépjármű akkumulátorának életciklusa. Forrás: IEA 2022.

A nyersanyagbányászatnak vannak azonban komoly társadalmi és környezeti árnyoldalai is, amelyek kevéssé ismertek. A világ kobaltbányászatának több mint 70 százalékát adó Kongói Demokratikus Köztársaságban még mindig gyakori a gyermekek foglalkoztatása:

a kényszermunka és a nők kizsákmányolása, amelyek az új rabszolgaság embertelen formáit jelentik.



Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) több egyezménye meghatározza a veszélyes körülmények között dolgozó gyermekek minimális életkorát. Ez 18 év, kivételes esetekben azonban 16 év lehet.

A világ legnagyobb autógyártói elkötelezték magukat amellett, hogy az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagok esetében a felelős és etikus forrásbeszerzés politikáját követik, amit nehéz betartani és ellenőrizni, különösen a konfliktusokkal terhelt ún. törékeny államokban.

A „fehér olajnak” vagy „fehér aranynak” nevezett lítium az akkumulátorgyártás egyik legfontosabb alapanyaga, amely iránt egyre növekszik a kereslet, és a kitermelés üteme ezzel nem tud lépést tartani.

A lítiumbányászat jelentős része (55%-a) Ausztráliában ) és az ún. Lítium Háromszögben (Bolívia, Chile és Argentína határövezetében) (32%) koncentrálódik. A sómezőkből (salar) történő kitermelés óriási vízigénnyel jár együtt: 1 tonna lítium előállításához több mint 2 millió liter víz szükséges. Ráadásul ez egy sivatagi és félsivatagi térségben történik, ahol a vízhiány súlyosan veszélyezteti a helyi közösségeket és az ökoszisztémákat.

A hagyományos lítiumkitermelés jelentős környezeti lábnyoma miatt kísérleti projektek zajlanak a lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyeken, például a németországi Felső-Rajna-völgyben (Rheingraben), ahol már végzik a teszteléseket, és jövőre megindulhat a kereskedelmi célú kitermelés. A Mol által végzett kutatások azt mutatják, hogy Magyarország is rendelkezhet lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyekkel, a tervek szerint 2024-ben Pusztaföldváron próba lítiumkitermelés kezdődik meg.

Ha minden jól megy, akkor az akkumulátorgyártási bumm várhatóan jelentős környezeti és társadalmi hasznokkal járhat. Ugyanakkor számos környezetvédelmi, társadalmi és hatósági, felügyeleti kihívással is számolni kell, amelyek inkább növekszenek, mint csökkennének, minél inkább megértjük a teljes értéklánc elemeiben jelentkező megoldandó kérdéseket. Ezekkel a kérdésekkel egyre intenzívebben foglalkoznak nemcsak a nemzeti hatóságok és a kormányközi testületetek, hanem a Globális Akkumulátor Szövetség is. A Szövetség a McKinsey szakértőivel együtt 21 kockázatot azonosított a környezeti-társadalmi-irányítási (ESG) dimenziók mentén.

A legfőbb környezeti és társadalmi kockázatok már az alapanyagok kitermelésével kezdődnek.

A kőzetekből történő bányászat üvegházhatásúgáz-kibocsátása 15 tonna 1 tonnányi kinyert lítiumra vetítve, ugyanakkor az ún. lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyeken szinte nincs ilyen terhelés. A bányászat ipari vízigénye pedig 50-szer haladja meg a geotermikus kinyerés értékét, továbbá előbbinek jelentős a területfelhasználása és a tájromboló hatása is.

Az alapanyagok finomítása, valamint a cellák gyártása olyan jelentős környezeti hatásokkal járhat együtt, mint a veszélyes hulladékok keletkezése, valamint a víz, a talaj és a levegő szennyezése, de felelőtlen üzemmenet mellett akár termőfölddegradációt, és a biológiai sokféleség csökkenését okozó következmények is lehetnek. Igen „népszerű” lett a gyártás vízigényének problémája, éppen ezért egyre inkább ún. szürke vízzel (tisztított szennyvízzel) oldják meg a technológiához szükséges vízigényt. Ez azért is logikus, hiszen egyetlen befektetőnek sem érdeke egy szárazabb év során csökkenteni, vagy szüneteltetni a termelést.

Az energiatárolók, akkumulátorok létrehozásához sok energiára van szükség, ez is emeli a gyártás környezeti lábnyomát. Egy tanulmány szerint 1 kWh lítiumion-akkumulátor kapacitás előállításához 50-65 kWh energiára van szükség, és ebben nincs benne a bányászat és a finomítás során felhasznált energia. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a fosszilis energiára alapozott gazdaság lassan, de határozottan elmozdul az anyagigényes gazdaság irányába.

Ezzel az átmenettel a környezet terhelése is átterelődik más környezeti elemekre és földrajzi értelemben is átrendeződés várható. Ennek vagyunk most a tanúi.

A Szövetség elemzése kitért a társadalmi kockázatokra is, így többek között arra hívják fel a figyelmet – ahogy a fent említett példák mutatják – hogy a nem szigorú, vagy figyelmen kívül hagyott szabályozás a bányászatban az akkumulátor-értékláncon belül súlyos, káros következményekkel (pl. gyermek-és kényszermunka alkalmazása, az őslakosok jogainak megsértése) járhatnak a helyi közösségekre.

Az újrahasznosítás várhatóan egyre fontosabb szerepet fog játszani a jövőbeli akkumulátoralapanyag-ellátásban.

Az akkumulátorgyártás során előforduló selejteket és az élettartamuk végéig használt akkumulátorokat szétszedve, feldarabolva olyan kritikus anyagok is kinyerhetők, mint például a lítium, a nikkel, a kobalt és a mangán. Az újrahasznosítás egyre fontosabbá válik a bányászati nyersanyagellátás kiegészítéseként, valamint az akkumulátor-ellátásilánc szénlábnyomának csökkentésének eszközeként, hiszen egész egyszerűen kisebb a környezeti lábnyoma. A legfrissebb elemzések azt mutatják, hogy az újrahasznosított akkumulátorokból származó anyagok jóval 2030 után is gyorsan növekvő részesedést fognak kitenni az akkumulátorok anyagellátási láncában. Globális léptékben 2020 és 2050 között a nikkel iránti kereslet 30%-át, a lítiuménak 27%-át és a kobalténak 40%-át teheti ki az újrahasznosított alapanyag. Ezeknél az értékeknél az idén nyáron elfogadott EU-s akkumulátor rendeletben megfogalmazott előírások sokkal nagyobb arányt írnak elő 2030-ig.

A körforgásos szemlélet meghonosodása az akkumulátor-értékláncban egyes helyeken már elindult, és egyre valószínűbb, hogy az újrahasznosítás olcsóbb és tisztább lesz, mint a bányászat. A körforgásos szemlélet elterjedése így tisztítani fogja mind környezeti, mind társadalmi értelemben az egész akkumulátor-értéklánc elemeit.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 29. Az akkumulátorforradalom küszöbén vagyunk

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Augustin Wamenya/Anadolu Agency via Getty Images