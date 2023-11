Mi vár Magyarországra a következő két évben?

Az idei visszaesés után 2024-25-ben visszafogott növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, miközben az inflációt nehéz lesz tovább csökkenteni, a költségvetési hiánycél eléréséhez pedig további intézkedések szükségesek – olvasható a Morgan Stanley friss előrejelzésében. A szakemberek szerint tartós lesz a pozitív visszatekintő reálkamat Magyarországon annak ellenére is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jövőre tovább vághatja a kamatot.

Megbotlik idén a magyar gazdaság

A harmadik negyedéves előzetes GDP-adatok megjelenése után gyakorlatilag kijelenthető, hogy az idén visszaesik majd a magyar gazdaság teljesítménye. A Morgan Stanley szerint 0,5 százalékkal zsugorodik majd a GDP, ez elsősorban a belföldi kereslet gyengélkedésének tudható be a visszafogott külső növekedési környezet mellett.

Az elemzők szerint az idei negyedik negyedévben a kereslet elkezd magára találni, majd ez a javulás folytatódik a következő években is a növekvő háztartási jövedelmek eredményeként. A beruházások azonban tartósan botladozhatnak az ingatlanpiac hűlése miatt és az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok következtében. A pozitívum, hogy ez az importot is fékezi, ezzel hozzájárul, hogy a külkereskedelem is erősítse a növekedést. A beruházások csak 2025-ben találhatnak igazán magukra, a Morgan Stanley szakemberei arra számítanak, hogy az év végéig sikerül megállapodnia a kormánynak az Európai Bizottsággal a kohéziós források egy részéről, majd 2024 végére a jogállamisági mechanizmust is lezárhatja Brüsszel.

Az amerikai bank elemzői javították előrejelzésüket, szerintük

jövőre a korábban várt 1,9 százalék helyett 2,2 százalékkal bővülhet a gazdaság, majd 2025-ben 2,8 százalékra gyorsulhat a növekedés.

Az infláció okozhat még galibát

Az infláció októberben majdnem másfél év után csökkent újra 10 százalék alá, a Morgan Stanley szerint a következő hónapokban is folytatódhat a fokozatos csökkenés. 2024 elejétől azonban a kedvező bázishatás megszűnésével lassulhat a dezinflációs folyamat, így 5 százalék körül stabilizálódhat jövőre az áremelkedési ütem, ennek oka az, hogy a maginfláció csökkenése jelentősen fékez. Miközben a globális dezinflációs hatások érintik a magyar gazdaságot, a béremelkedés várható folytatódása ismét az árak emelkedésével fenyeget.

A cég elemzőinek véleménye szerint jövőre átlagosan 4,8 százalék lehet az infláció, majd 2025-ben ez 3,9 százalékra csökkenhet tovább.

A folyó fizetési mérleg egyenlege az idén még minimális, a GDP 0,4 százalékának megfelelő hiányt mutathat a Morgan Stanley szerint, de már ez is jelentős javulás a 2022-es 8,3 százalékos deficit után. Jórészt a világpiaci energiaárak zuhanása javította a külső finanszírozási pozíciónkat, ez a tendencia várhatóan folytatódik, jövőre már a nemzeti össztermék 1,7 százalékának megfelelő többlet lehet a folyó fizetési mérlegben.

A kormány az idei költségvetési hiánycélt már módosította az eredeti 3,9 százalékról a GDP 5,3 százalékára az elmaradó áfabevételek miatt. Jövőre viszont az elemzők szerint a háztartások fogyasztásának élénkülése a büdzsé szempontjából is pozitív lehet, ami ellensúlyozhatja a kormány kiadáscsökkentő törekvéseit.

Az amerikai bank szakemberei szerint így sem teljesül majd a 2024-es 2,9 százalékos hiánycél, de a túllövés nem lesz jelentős, ők azzal számolnak, hogy a GDP 3,2 százaléka lehet a deficit, majd ez 2025-ben 2,6 százalékra csökkenhet tovább. Az elsődleges egyenleg viszont többletet mutathat a következő két évben, 2024-ben és 2025-ben is nagyjából a nemzeti össztermék egy százalékát teheti ki a szufficit, ami segíthet tovább mérsékelni a GDP-arányos államadósságot.

Felbátorodhat az MNB

A külföldi elemzők szerint az MNB Monetáris Tanácsa a következő hónapokban is fenntarthatja óvatos kamatcsökkentését azt követően, hogy szeptemberben hosszú évek után először lett pozitív a visszatekintő reálkamat Magyarországon. A jegybank fő feladata ennek fenntartása lehet, hogy a forintot az esetleges nemzetközi hangulatingadozásokból eredő eladási hullámoktól megvédjék.

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a gyors dezinflációs folyamat mellett 2024 közepéig havi 75 bázispontos ütemben csökkenhet az alapkamat. Ugyanakkor az elmúlt időszak forinterősödése növeli annak esélyét, hogy az MNB nagyobb, 100 bázispontos lazításra vált a következő időszakban.

Összességében a cég szakemberei szerint decemberre 10,75 százalékra csökkenhet az alapkamat, majd 2024 közepéig 6,25 százalékra faraghatja tovább a jegybank. Onnan pedig 2025-ben 4 százalékig folytatódhat a kamatcsökkentés.

A Morgan Stanley pesszimista forgatókönyve szerint a vártnál gyengébb globális növekedés és lazább monetáris politika negatívan érintheti a GDP-növekedést. Ez átmenetileg hozhat nagyobb kilengéseket a forint árfolyamában, de az elemzők szerint az MNB csak akkor kapcsol nagyobb kamatcsökkentési fokozatba, ha a devizagyengülés veszélye csökken. Ha a világgazdaságban erősebb lesz a növekedés és szigorúbbak a monetáris kondíciók, akkor az MNB is lassíthat a kamatvágásokon az alapforgatókönyvhöz képest

