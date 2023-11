Heteken belül Brüsszel feloldhatja a magyar uniós források kifizetését, a kormánynál a labda

A Portfolio úgy tudja, hogy már csak a magyar kormány válaszára van szükség ahhoz, hogy a horizontális feljogosító feltételek által blokkolt kohéziós források egy része felszabaduljon. Brüsszeli forrásaink szerint a 13 milliárd eurónyi, más jogállamisági eljárások által nem blokkolt rész 75 százalékának, vagyis 10 milliárd eurónak a kifizetése indulhat meg hamarosan. Magyar részről az Igazságügyi Minisztériumot sürgetik, amely tudomásunk szerint egy technikai jogszabálymódosításra kényszerül.

Szeptemberben még november második felére várták a jóváhagyó döntést a magyar igazságügyi reformhoz kötött horizontális feljogosító feltételekről szóló eljárásban, de végül az Európai Bizottság két kérdése és az Orbán Viktor vezette kormány azokra adott válaszaival való késlekedése miatt decemberben indulhatnak meg a magyar kohéziós források kifizetései. Mint arról többször írtunk: az Országos Bírói Tanács jogait megerősítő, a közhatalmi szervek fellebbezési, valamint a magyar bírák uniós jogorvoslati lehetőségeit erősítő törvénycsomag esetében az Európai Bizottság komoly előrehaladást látott már korábban is, de pár tisztázó kérdésre még várja a választ.

November elején Brüsszelből két kérdés érkezett már csak: egyrészt a Bizottság arra volt kíváncsi, milyen garanciák vannak arra, hogy a Kúria automatikus ügyelosztási rendje emberi beavatkozás nélkül működhet, másrészt azt akarták tudni, hogy milyen módon érvényesül a magyar bíróságok joga, hogy előzetes döntéshozatalért akadálytalanul fordulhassanak az Európai Unió Bírósághoz.

Mint magyar kormányzati forrásoktól megtudtuk, a válaszon még dolgozik az Igazságügyi Minisztérium, de hamarosan megküldhetik azt Brüsszelnek.

Úgy tudjuk, hogy ez jogszabálymódosítást is jelent az EUB-hoz beadható előzetes döntéshozatali kérelmek esetében. Azonban brüsszeli és magyar tisztviselők is azt mondták lapunknak, hogy ez csak technikai természetű, tisztázó módosítás lesz. (Az ügyben megkerestük az illetékes Igazságügyi Minisztériumot is, ahogy megérkezik a válaszuk, ismertetjük azt – a szerk.)

Arról korábban írtunk, hogy bár az Európai Bizottság hivatalosan nem válaszolt az ezt firtató kérdéseinkre, de több tisztviselő is arról tájékoztatta a Portfolio-t, hogy nagyjából 10-12 napja van az uniós végrehajtó testületnek arra, hogy ezt követően döntést hozzon a más jogállamiságú témájú eljárások által nem blokkolt magyar kohéziós források kifizetéséről.

Tehát ha a magyar kormány válaszol, akkor ennyi ideje lesz a Bizottságnak döntést hozni, és most a Reuters – de lapunk több más forrás által megerősített – értesülései szerint ez fel is szabadíthat 13 milliárd eurónyi fejlesztési pénzt.

Csütörtökön az Európai Bizottság egy rövid tájékoztatót tartott a magyar reformokkal kapcsolatban, és itt állapították meg, hogy a vitás pontokra adott válaszok után várhatóan megindulhatnak a kifizetések.

A hírügynökségnek névtelenül nyilatkozó tisztségviselők szerint a magyar kormány által tavaly nyáron életbe léptetett igazságügyi reformok hozzájárultak a bírói függetlenség erősítéséhez. A Reuters forrása szerint a kormány és az Európai Bizottság ebben az ügyben már csak az utolsó vitás pontokról egyeztet. „Beérhet a folyamat, és ha minden rendben van ezekkel az intézkedésekkel, akkor felszabadulhat bizonyos mennyiségű pénz” – jelezte a forrás.

Úgy tudjuk ugyanakkor, hogy ez a gyakorlatban majd csak 10 milliárd euró felszabadítását jelenti majd, mivel vannak tematikus feljogosító tételek is, amelyeket szintén teljesíteni kellene a magyar kormánynak.

Ezek összesen 7 milliárd eurót blokkolnak, de ezek átfedésben vannak a kondicionalitási eljárással, így csak 2,5-3 milliárd eurót blokkolnak majd a tematikus tételek. Korábban erről a Szabad Európa is beszámolt, de a lap úgy tudta akkor még, hogy a 13 milliárd euró mintegy felét blokkolják a tematikus elemek.

A Bizottság egyébként akkor is kiad egy értékelést a horizontális feljogosító feltételekről szóló procedúráról december 15-ig, ha addig a magyar kormány nem válaszol a feltett két kérdésre. Ennek oka, hogy a tavaly év végi tanácsi döntés kötelezi a brüsszeli testületet, hogy ezt elkészítsék. Ez a jelentés azonban közvetlenül nem hat majd ki az ügyben hozott döntésre, csak a pillanatnyi állapotról majd helyzetképet az elfogadott magyar jogszabályok fényében.

Azonban már informálisan egyeztettek arról, hogy mi lesz a magyar kormány válaszában, így tudják, hogy a kormány egy jogszabálymódosítást hajt végre a magyar bírók Európai Unió Bíróságához való előzetes jogegyeztetési jogával kapcsolatban, így már látják, hogy ezt a procedúrát valószínűleg pozitív, jóváhagyó ítélettel zárhatják le.

A helyreállítási alapra és a többi kohéziós pénzre még várni kell

Csütörtökön érkezett az EU felől egy másik, nem éppen pozitív nyilatkozat, ami pedig a feltételességi eljárással kapcsolatos, nem a horizontális feltételek alakulásával. Ezen a téren a Bizottság még nem lát érdemi előrehaladást.

Tavaly 6,35 milliárdnyi kohéziós forrást ugyanis zároltak a kondicionalitási (közismert nevén jogállamisági) eljárásban. Ennek a feloldásától még messze vagyunk, mert nem teljesítette még a 17 feltételt a kormány. Itt úgy tudjuk, hogy bár az ősszel történtek előrelépések, de még közel 3 ügyben (Erasmus-ügy, az Integritás Hatóság szerepe és a magyar vagyonnyilatkozatok hiányosságai)nem elégségesek a kormány lépései. Itt nagyjából jövő év elejére, a pesszimisták tavaszra számítanak előrelépésre az általunk megkeresett brüsszeli tisztviselők.

Ugyanez a helyzet a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) esetében is: a 27 szupermérföldkő maradéktalan teljesítésétől még messze van a magyar kormány, ebből 21 van a kondicionalitási eljárásban, amelyből a már említett 3-4 terület, ahol még elvi megállapodás sincs. Ez egyrészt áll az eredeti, 5,8 milliárd eurós támogatási lábból, amihez jön hozzá a 4,6 milliárd eurós REPowerEU fejezet, amely 3,9 milliárd eurós hitelkeretből és további 0,7 milliárd eurós támogatásból áll.

Mint arról is beszámoltunk már, 0,9 milliárd eurónyi előlegfizetést – melynek első részlete jövő februárig érkezhet meg – már jóváhagyta a Bizottság a múlt héten.

Mivel egyszerre több szálon fut a magyar ügy az EU-ban, ezért egymással párhuzamosan egyszerre is érkezhetnek látszólag egymásnak ellentmondó hírek. Érdemes ezért a részletekre is figyelni, hogy éppen mely eljárás és feltételek terén történt előrelépés, vagy éppen elakadás. Ezek határozzák meg ugyanis a Magyarországnak járó uniós források jövőjét.

Azt pedig egy magas rangú, a tárgyalásokra rálátó forrás határozottan, kategorikusan cáfolta, hogy a mostani bizottsági lépés a kohéziós források feloldásáról egy politikai alku része lenne, hogy az Orbán Viktor vezette kormány ne vétózza meg az Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól szóló döntést az Európai Tanácsban, vagy a többéves pénzügyi keret (MFF) felülvizsgálatát. A Reuters szerint viszont továbbra is szó lehet egy ilyen alkuról.

