Trükkös áremelés a magyar szálláshelyeken - Csúnya számlákba futhatunk bele

A korábbi ingyenes helyett fizetőssé váló parkolás, energiahozzájárulási díj, kötelező minibár díj, fizetőssé váló wellness-szolgáltatások. A hazai szállásadók – érezve azt, hogy a szobaárak emelésénél sok esetben elmentek a vendégek fizetőképességének határáig – alternatív módszerekkel élnek az árazásaikban, hogy a költségeik egy részét érvényesíteni tudják a fogyasztói árakban. A szobaárak mellett ezért érdemes alaposan átnézni a kötelező költségelemeket, illetve azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban ingyenesek voltak.

Nyáron átlagosan több mint 60 ezer forintba került egy éjszaka egy 4 csillagos hotelben, két fő részére. Azóta - szezonális hatások miatt - mérséklődtek a szobaárak, de még mindig borsos ára van a pihenésnek.

Miután az áremelkedés a szállásadókat is érinti, így a költségek növekedését igyekeztek átterhelni a nyaralókra. Azonban az árak olyan magassá váltak, hogy egyre több (belföldi) vendégnek megfizethetetlenné váltak. Vagyis a szálláshelyek nem tudták tovább emelni az árakat, így kénytelenek voltak "csendesen" drágítani.

A balatonszemesi Wellness Hotel Szindbád egy új árazási rendszerrel rukkolt elő, vélhetően a magas energiaköltségei miatt. Honlapjukon feltüntetik a 21 500 Ft/fő/éjszakás szálláslehetőséget, minimum 2 éjszakás foglalással, de közlik azt is, hogy bevezették az "energiaköltség hozzájárulást", amely fűtési szezon előtt 1270 Ft/fő/éjszaka, fűtési szezon alatt – az október 20-tól április 20-ig – már 3270 Ft/fő/éjszaka. Bevezették a "minibár használati díjat" is – kötelező elemként –, ami 1850 forint. A hotel előtti parkolás ingyenes, a zárt, kamerával figyelt parkoló használata már éjszakánként 1270 forint. Szerettük volna megkérdezni a hotel vezetésétől, hogy a vendégeiknél milyen visszhangja volt az új költségelemeknek, de nem válaszoltak a megkeresésünkre.

Szerintem valószínűleg nehezen értelmezhető a vendég számára, hogy a fűtésre és hűtésre plusz pénzt kérnek el. Nem attraktív, inkább felbosszantja a vendéget. A "szoba tartozéka" a fűtés.

- mondta a Portfolio-nak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Hozzátette:

mindenkinek magánügye, hogy marketingszempontból hogyan vezeti fel a szolgáltatási árait, de nem tudom elképzelni, hogy mostantól a szállodák fapados légitársaságként működve mindenért pénzt kérnek.

Akkor már sokkal életszerűbb, ha a wellness extra szolgáltatásaiért kérnek plusz összeget, vagy a parkolás értékesítési stratégiáját vizsgálják felül. Az ilyen árazási kezdeményezések nagyon marginálisak – összegezte gondolatait Flesch Tamás.

A nagy láncok igyekeznek átlátható árazást követni. Ugyanakkor egyre több hotel igyekszik ilyen-olyan szolgáltatásokért pénzt kérni, illetve emelni ezeknek az árát. Sívó Roland, az AquaWorld Resort Budapest létesítményigazgatója kérdéseinkre válaszolva jelezte, hogy van olyan hotel a piacon, amelyik a kereslet-kínálati dinamikus szobaárazást használja árbevétele maximalizálásához, és van olyan, amelyik a szolgáltatási árakon igyekszik nagyobb árbevételt elérni.

Általánosságban elmondható, hogy a szobaáraknál a piac elfogadóképessége a határán van

- mondta Sívó Roland. "Nálunk a korábbi, heti helyett akár a napi árváltoztatás sem ritka. Viszont a csomagjainkból semmilyen szolgáltatást nem vettünk ki" – tette hozzá. Ugyanakkor a kiegészítő szolgáltatások árait 10-15%-kal kénytelenek voltak megemelni. Kiemelte:

drágultak az ételek-italok, a munkaerő, a kozmetikai kezelések, és persze a mosás is.

Ezt a kiegészítő szolgáltatások költségeibe kénytelenek voltunk beépíteni. Úgy érezzük, hogy a fürdőbelépőknél is elértük a tetőpontot az árazásban, tette hozzá.

Két nagy hazai szállodaláncot is megkérdeztünk arról, hogy az alapcsomagjaikból mi került ki, miért kell esetleg külön fizetni, és mi az, amin nem változtattak. Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója úgy válaszolt, hogy a szállodáikban nem vezettek be energiaköltség hozzájárulást. „Úgy éreztük, hogy ez nem a megfelelő módja az energiakrízis kezelésének. Nem változtattunk az alapcsomagunk tartalmán. Ettől függetlenül van olyan szállodánk, ahol egy korábban ingyenes szolgáltatást, például a parkolást, kénytelenek voltunk fizetőssé tenni” – közölte Kovács Balázs. A Danubius Hotels vezérigazgatója megjegyezte, hogy ők továbbra is a dinamikus árazást képviselik. Ugyanazt árulják eltérő áron, a kereslet-kínálat alakulásától függően.

Tekintettel a magas inflációra, az egyéb szolgáltatások árai is módosultak. A magas élelmiszer-infláció miatt az éttermi árakat az év során többször is igazítanunk kellett, miközben korábban ezt évente vizsgáltuk felül

– zárta gondolatait Kovács Balázs.

Labossa Lajos, a Hunguest Hotels marketing és kommunikációs igazgatója a Portfolio megkeresésére azt nyilatkozta, hogy a szállodai csomagon felüli szolgáltatások árai, így például a különböző kezelések vagy masszázs, az inflációt követő mértékben emelkedtek. „Nem célunk, hogy a vendégek teherbíróképességénél nagyobb mértékben emeljünk az árainkon” - tette hozzá Labossa Lajos.

A Hunguest Hotelsnél vannak olyan szállodáink, ahol benne van a szállásdíjban a parkolás, így az térítésmentesen vehető igénybe, ezeknél a szállodáknál nem vettük ki ezt a szolgáltatást az alapcsomagból. Ahol viszont eddig is külön kellett fizetni a parkolásért, ott az infláció mértékét követi a díjak módosulása - mondta.

A fürdőkapcsolattal rendelkező szállodáinknál a fürdőbelépők ára változatlanul benne van a szállásdíjban, ezen sem változtattunk. Sőt, március óta tizenkét szállodánkban a gyermekeknek szóló animációs program is elérhető hétvégéken és az iskolai szünetek alatt, tehát tulajdonképpen bővítettünk is az alapszolgáltatásainkon - tette hozzá. A hotellánc kommunikációs szakembere elmondta, hogy a szobaárak kapcsán ők is dinamikus árazást alkalmaznak a kereslet-kínálat függvényében, így egy szobaéjszaka ára függ a foglalás időtartamától, a kiválasztott tartózkodási időszaktól és az ellátás típusától.

Arra az élet ad majd választ, hogy elértük a vendégéjszakák árának tetőpontját vagy sem. Ausztriában a vidéki szálláshelyek sokkal drágábbak még, mint a magyarországiak

- mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A jelenlegi magyar inflációs és keresleti viszonyok mellett ugyanakkor úgy látjuk, hogy a vidéki szállodák jelenleg nem nagyon tudnak szobaárat emelni, pedig a költségeik tovább emelkednek

- fogalmazott. Csak Budapesten látunk arra teret, hogy az euróban megjelölt áraikat emelhetik még az itteni szállodák – mondta Flesch Tamás.

Összességében elmondható, hogy a szálláshelyek árai egyre kevésbé összehasonlíthatóak Magyarországon. A turisztikai szálláshelyek egyre több olyan szolgáltatást számolnak fel a vendégek számára, amelyet egyrészt nem tüntetnek fel a szobaárban, másrészt korábban ingyenesek voltak. Ilyen a parkolás, a wellness (szauna) használata, de arra is van már példa - ahogy fent láttuk -, hogy egy szálláshely energiaszámlát nyújt be a vendégeknek. Mindezek miatt indokolt lehet felülvizsgálni a szabályozónak, hogy a szálláshelyek milyen pluszköltséget számolhatnak fel a vendégeknek. Be lehessen-e nyújtani a vendégeknek az energiaszámlát? Ha egy szálláshely "wellness szállóként" hirdeti magát, akkor felszámolhasson-e további díjat a wellnessrészleg használatáért? Számos kérdés felmerül, és nagyon úgy tűnik, hogy mivel a szobaárak nem igazán emelhetőek tovább, így a a szálláshelyek másképp fizettetik meg a vendégekkel a pihenést. Így a vakáció ára végül akár érdemben el is térhet attól, mint amire a vendég előzetesen számított.

