Megjöttek a friss PISA-eredmények – szerény a magyar teljesítmény

Közzétette a legfrissebb, tavaly felvett PISA-felmérések eredményeit az OECD, amelyekből az derül ki, hogy a 15 éves magyar diákok még soha nem teljesítették olyan rosszul a matematikai tesztet, mint a tavalyi vizsgálatnál. A felmérés másik két tudásterülete közül a szövegértésnél is romlott a hazai tanulók teljesítménye, valójában e téren az eddigi második legrosszabb eredményt érték el a három évente megtartott, 2000-ben elindított vizsgálatok történetében. Apró vigasz, hogy a harmadik tudásterület, a természettudományok esetében a magyar diákok jobban teljesítettek a legutóbbi, 2018-ban felvett teszthez képest. Továbbra is igaz, hogy a magyar diákok pontszámát nagyon jelentősen határozza meg a társadalmi-gazdasági háttér, vagyis az iskolarendszer esélykiegyenlítő teljesítménye gyenge.

A vizsgált három tudásterület közül kettőnél, a matematikánál és a szövegértésnél visszaesett, míg a természettudományoknál javult a 15 éves magyar diákok teljesítménye 2018-hoz képest

– derült ki a 2022-ben felvett PISA-felmérés eredményeiből, amelyet ma tett közzé a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).

A 2000-ben elindított PISA-teszteket háromévente veszik fel a fejlett gazdaságokat tömörítő OECD tagállamaiban, azonban 2018 után a Covid miatt nem 2021-ben, hanem tavaly mérték fel a 15 éves diákok tudását.

A PISA-felmérést (Programme for International Student Assessment – Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Program) abból a célból indította el az OECD, hogy a tagállamok oktatási rendszerének teljesítményét össze lehessen hasonlítani. A három évente megtartott felméréseknél a 15 éves diákok kompetenciáit mérik fel három tudásterületen: szövegértés (2000 óta mérik e területen a diákok teljesítményét), matematika (2003 óta), természettudományok (2006 óta).

A tesztek célja, hogy felmérjék, a tankötelezettség végéhez közeledő diákok milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, kompetenciákkal, amelyek a továbbtanuláshoz vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükségesek. Ennek megfelelően a PISA-teszt nem a lexikális tudást vizsgálja, hanem azt próbálja felmérni, hogy a diákok képesek-e az iskolában elsajátított ismereteket új helyzetekben (végül is a való életben) alkalmazni. A tavalyi felmérésben Magyarországról mintegy 6200 diák vett részt.

Rekord alacsony pontszám matematikából

A tavalyi teszten a magyar diákok matematikából 473 pontot értek el, ami 8 ponttal maradt el a 2018-as felmérés eredményétől. A friss adat egyben azt is jelenti, hogy

a matematikai mérések 2003-as elindítása óta még sosem volt ilyen alacsony a matematikai tesztek átlag pontszáma a magyar diákok körében.

A 473 ponttal Magyarország a felmérésben résztvevő 81 ország (a 38 OECD-tagállam mellett más országok is szerepelnek a felmérésben) közül a 28. helyre került. Egyben Magyarország ezzel az eredménnyel is hajszállal meghaladta az OECD-átlagát (472 pont).

A szövegértési tesztnél a magyar diákok átlaga 473 pont lett, ami 3 ponttal marad el a 2018-as adathoz képest.

Ennél alacsonyabb értéket csak egyszer, 2015-ben (470 pont) mutatott a szövegértési pontszám.

A 473 pont az országok rangsorában a 31. helyre lett elég. Az OECD átlagától (476 pont) valamivel elmaradtunk a 2022-es eredménnyel.

Ami a természettudományokat illeti, ebben a mutatóban 486 pontot értek el átlagosan a hazai diákok, ami 5 ponttal haladja meg a 2018-as adatot, azonban jóval elmarad a 2006-ban elért eddigi rekord pontszámtól (504).

Ez az eredmény a 27. helyre volt elég. Egyben Magyarország a matematikai teszthez hasonlóan egy ponttal jobbnak bizonyult az OECD átlagához (485) képest.

2015 volt a mélypont

Ha a három tudásterületen elért pontszámok 2012 és 2022 közötti alakulását vesszük szemügyre, akkor mindhárom területen visszaesés mutatható ki: az átlagos 10 éves trend alapján a legnagyobb mértékben, közel 12 ponttal a diákok szövegértési teljesítménye esett vissza, míg a természettudományoknál 5,5 pontos, a matematikánál közel 3 pontos csökkenés történt.

A grafikonokból jól látható, hogy a 2015-ös felmérés számít a mélypontnak a magyarországi PISA-eredmények terén, hiszen mind a szövegértési, mind a természettudományi tesztnél ekkor érték el a legkevesebb pontszámot a hazai diákok a felmérés történetében. Továbbá a most ismertetett felmérésig a matematika teszt terén is 2015 – holtversenyben 2012-vel – jelentette a mélypontot.

Nagy különbség az eltérő hátterű diákok pontszámában

Minden egyes PISA-felmérésnél a három tudásterület közül az egyikre nagyobb fókusz esik, a 2022-es mérésnél a matematika volt ez a terület. A jelentésből így kiderült az is, hogy a jobb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező gyerekek (vagyis a társadalmi-gazdasági státusz alapján a diákok top 25%-a) 121 ponttal értek el jobb eredményt a hátrányos helyzetű gyerekekhez (alsó 25%) képest. Ez nagyobb különbségnek számít az OECD-átlagánál (93 pont).

Továbbá a matematikai tesztek magyarországi eredményében mutatkozó eltérések 25%-át a társadalmi-gazdasági háttér magyarázza, ami meghaladja a 15%-os OECD-átlagot.

Szingapúr a világelső

Ami a rangsorok nemzetközi élmezőnyét illeti,

mindhárom tudásterületen Szingapúr végzett az élen (matematikában 575, a szövegértésnél 543, míg a természettudományoknál 561 ponttal).

A három rangsor top5 országa között szinte kizárólag kelet-ázsiai országok (Szingapúron kívül Tajvan, Japán, Dél-Korea), valamint a Kínához tartozó Makaó és Hongkong szerepelnek.

A kelet-ázsiai országokon kívül csupán két európai állam, Észtország és Írország került be a top5-be, de ez is csak egy területen, a szövegérténél valósult meg: Írország e rangsorban a 2., míg Észtország a 4. lett. Kiemelendő, hogy a balti ország a másik két rangsorban is a top10 ország között szerepel: matematikában 7., míg a természettudományok terén 6. lett.

Észtországon és Írországon kívül az európai államok közül még Svájc és Hollandia, valamint Finnország jutott be a top10-be egy-egy rangsorban (az előbbi két ország matematikában, míg az utóbbi természettudományokban).

A kelet-ázsiai és európai országokon kívül még Kanada, az Egyesült Államok, illetve Ausztrália és Új-Zéland képviseli magát valamelyik rangsor legjobb 10 eredményt elérő országa között. Kanada kiemelkedik közülük, mert mindhárom területen sikerült bekerülnie a top10-be.

Címlapkép forrása: Getty Images