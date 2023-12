Reagált a kormányzat arra, hogy a magyarországi német cégek hangulata a 2009-es válságot idézi

A kormányzat reményei szerint a magyarországi német vállalatok körében jelenleg tapasztalható üzletihangulat-romlás a hazai recesszió elmúltával, illetve a kereslet várható élénkülésével átmenetinek fog bizonyulni – hangzott el a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) konjunktúrafórumán. A rendezvényen a pénzügyminisztérium makrogazdasági ügyekért helyettes államtitkára reagált a DUIHK őszi konjunktúrafelmérésére, amely szerint a 2009-es válság óta nem voltak olyan pesszimisták a magyarországi német cégek, mint most. A fórumon beszédet tartott Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke is, aki szerint a legfrissebb hazai GDP- és inflációs adatok azt mutatják, hogy a „nehezén már túl van” a gazdaság.

Megtartotta idei konjunktúrafórumát a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), amelyen Dirk Wölfer, a DUIHK kommunikációs vezetője részletesen ismertette a kamara november közepén megjelent őszi konjunktúrafelmérését. A jelentés egyik fő megállapítása szerint

a magyarországi német vállalatokat a 2009-es világgazdasági válság óta nem látott mértékű pesszimizmus jellemzi.

A 209 vállalat véleményét tükröző felmérés szerint ugyanis a cégek saját üzleti várakozásai jelentősen gyengültek: a válaszadóknak mindössze 18%-a számít javulásra, míg 34%-uk romló üzletmenettől tart. A pozitív és negatív válaszok -17 százalékpontos egyenlege utoljára a 2009-es krízis idején volt ilyen alacsony.

A magyarországi német vállalatok saját üzleti várakozásai Forrás: DUIHK 2023. őszi konjunktúrafelmérése

Átmeneti hangulatromlásban bíznak

A konjunktúrafórumon az eredeti tervek szerint Varga Mihály pénzügyminiszter szólalt volna meg, azonban a dubaji útja miatt végül Szőcs Gábor makrogazdasági és európai ügyekért felelős helyettes államtitkár képviselte a kormányzatot. Szőcs Gábor előadásában a DUIHK friss felmérésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a megkérdezett német vállalatok 64%-a továbbra is Magyarországon valósítaná meg a beruházását, igaz, ez a mutató az év elején még 79% volt.

„Bízunk azonban abban, hogy a magyarországi német vállalatok körében tapasztalható mérsékeltebb bizakodás a technikai recesszió elmúltával (négy negyedév után július és augusztus között már nőtt a hazai GDP az előző negyedévhez képest, mégpedig 0,9%-kal – a szerk.), illetve a kereslet várható élénkülésével átmenetinek fog bizonyulni, és a jövő évi felmérés már ismét pozitívabb képet mutat” – jegyezte meg a helyettes álamtitkár.

A legfontosabb kereskedelmi, befektetési partner

A magyar-német gazdasági kapcsolatok alakulásáról szólva elmondta: Németország 2022-ben is Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere volt, mind az export, mind pedig az import tekintetében. A 67,7 milliárd eurós áruforgalom a teljes magyar külkereskedelem 23 százalékát tette ki.

Kiemelte: a befektetések terén Németország továbbra is Magyarország legfontosabb partnere. A Németországból érkező közvetlen tőkebefektetések állománya 2021-ben, vagyis a teljes évre vonatkozó legfrissebb adat szerint 18,2 milliárd eurót tett ki, ami a teljes hazai FDI-állomány 20%-ának felel meg. Szőcs Gábor kitért arra is, hogy a HIPA támogatásával 2014 és 2023 első féléve között 187 német befektetőhöz köthető projekt esetében született pozitív döntés. Ez összesen több mint 9,5 milliárd euró befektetési volument és közel 37 ezer új munkahelyet jelent.

Optimista a Bankszövetség elnöke

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója is előadást tartott a fórumon, amelyet azzal kezdett, hogy „minden cégvezetőnek hivatalból optimistának kell lennie, enélkül nem lehet céget vezetni, főleg nem egy olyan kihívással teli országban, mint Magyarország.” „Az infláció október végén már 9,9% volt, pénteken megjelenik a novemberi adat, nagy kérdés, hogy az még esetleg nyolcassal kezdődik-e, vagy talán már hetessel. A harmadik negyedév pedig végre meghozta a régen várt gazdasági növekedést.

Lehet látni a fényt az alagút végén, ez most már tényleg a kilábalásnak a jele

– hangsúlyozta a Bankszövetség elnöke.

A céges beruházások alakulásáról szólva azt emelte ki, hogy e téren a kereslet jelentős kockázatot jelent. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a cégek azok, amelyek döntenek arról, hogy mikor fogják lehívni azt a pénzt, ami részben a bankszektorban ott van.

Most mindenki vár, és szívesebben zsebre rakja a 9-10%-os kamatot, ahelyett, hogy befektetné

– tette hozzá. A Bankszövetség elnöke „fantasztikusnak” nevezte, hogy bár az MNB 18%-ról levitte 11,5%-ra a kamatot, azonban az árfolyam stabil. „Látni lehet, hogy jó halad a gazdaság” – tette hozzá.

Az Erste Bank elemzőinek jövő évre vonatkozó makrogazdasági előrejelezéseivel kapcsolatban kiemelte: a prognózisok

3,4%-os GDP-növekedésről,

5,4%-os inflációról

és 3,4% munkanélküliségi rátáról szólnak.

Utóbbi adattal kapcsolatban megjegyezte:

ez az első olyan gazdasági válság, amikor a munkanélküliség nem nő.

Az Erste Bank vezére szerint 2024 mindenképpen a fellendülés éve lesz. „Már most is reálbér-növekedés van, a kamatot csökkennek, a vállalati betétállományok pedig továbbra is ugyanolyan szinten vannak, mint egy évvel ezelőtt, vagyis lehet látni pontosan, hogy a cégek milyen mértékben halasztották el a beruházásokat az utóbbi egy évben.”

