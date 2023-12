Itt az újabb kellemes meglepetés: 8 százalék alá esett a magyar infláció

Novemberben 7,9 százalékra esett az infláció Magyarországon – közölte a KSH péntek reggel. Ez egy hajszállal kisebb az előzetes várakozásnál. Októberhez képest stagnáltak az árak, az év végére pedig akár 6 százalékig is eshet a ráta.

Nem kis meglepetést okozott októberben az, hogy 10 százalék alá esett vissza az infláció, majd ez novemberben is folytatódott. A KSH friss közlése szerint novemberben 7,9 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak egy év alatt, míg a maginfláció 9,1 százalékos volt.

A mostaninál alacsonyabb az infláció majdnem két éve, 2021 decemberében volt utoljára.

Az egyes termékcsoportokat megvizsgálva az derül ki, hogy az élelmiszerek éves áremelkedése hosszú idő után volt átlagon aluli, 7,1 százalékkal drágultak egy év alatt, míg októberhez képest fél százalékos volt az áremelkedés. Átlagon felüli emelkedést mértek a szeszes italok és dohányáruk, az üzemanyagok és a szolgáltatások területén, ezeknél még 10 százalék felett volt az éves emelkedés. A háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek viszont lefelé húzzák az éves adatot.

Az árindex csökkenéséhez hozzájárult a tartós fogyasztási cikkek havi alapon mért áresése, ez a forint viszonylagos stabilitásával, illetve a külső inflációs környezet javulásával függ össze. A dezinflációt segítette az üzemanyagárak áresése is, illetve a KSH által alkalmazott gyakorlat a rezsiárak alkalmazására. Utóbbi azt jelenti, hogy a statisztikai hivatal a fogyasztási adatokból becsüli meg, hogy a lakossági fogyasztás mekkora része esik át a magasabb árba, ez alapján pedig már megszokott jelenség, hogy az alacsonyabb fogyasztás miatt hónapról hónapra alacsonyabb átlagárat kalkulál.

Ahogy az előző hónapban, most is 2,4%-os lett a negyedéves évesített maginfláció, ami megerősíti azt a képet, hogy az utóbbi hónapokban már igen alacsony az árnyomás a magyar gazdaságban.

Az elemzők most arra számítanak, hogy decemberre akár 6 százalék közelébe is csökkenhet az inflációs ráta, a 2024-es év azonban nagyobb kihívás lesz. Az év elején érkező jövedéki adóemelések, valamint a 10-15 százalékos béremelkedés ugyanis ismét beindíthatják az áremelkedést, ahogy ebbe az irányba hat a kiterjesztett gyártói felelősség tervezett bevezetése is, melynek költsége beépülhet az árakba.

Vagyis jövőre már nem valószínű, hogy a mostanihoz hasonló ütemben folytatódik a dezinfláció, az elemzők többsége 5 százalék körüli áremelkedést vár egy év múlva.

Az adat komoly meglepetést nem okozott, így vélhetően a monetáris politikára sem lesz érdemi hatása. Kicsivel talán alacsonyabb volt, mint az MNB előzetes számításai, azonban ez vélhetően nem ösztönzi majd az eddiginél nagyobb kamatvágásra a jegybankot. Az elemzők többsége most arra számít, hogy februárig nem lesz változás a havi 75 bázispontos lazítási ütemben.

Kérdés persze, milyen hatással lesz az inflációs adatokra az utóbbi napokban kipattant botrány, melyben megkérdőjelezik a KSH statisztikáinak hitelességét. Néhány szakértő felülről érkező nyomásról beszél az inflációs adatok kapcsán, csütörtökön az Eurostat is elismerte, hogy tárgyalásokat folytat a magyar statisztikai hivatallal a témában.

Az egyes termékekre vonatkozóan a KSH azt közölte, hogy egy év alatt

a cukor ára 49,7%kal emelkedett,

a csokolád és kakaó 19,1%-kal került többe,

az alkoholmentes üdítőitalok 17,9%-os drágulást mutattak,

valamint a büféáruk 17%-os áremelkedése emelhető ki.

A tojás ára 24,4, a liszté 15,8, a sajté 10,4, a vaj és vajkrémé 9,9, a száraztésztáé 7,4%-kal csökkent.

A járműüzemanyagok ára 25,4%-kal nőtt.

A szolgáltatásokon belül az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 20,7,

az üdülési szolgáltatás 15,8,

a sport- és múzeumi belépők 14,1,

a járműjavítás és karbantartás 13,8%-kal többe,

az utazás munkahelyre, iskolába 21,7%-kal kevesebbe került.

Az állateledelek ára 24,3,

a mosó- és tisztítószereké 15,2,

a testápolási cikkeké 7,7,

a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 3,3%-kal magasabb lett.

A használt személygépkocsik ára 9,5%-kal csökkent,

a konyha- és egyéb bútorok ára 9,4,

a fűtő- és főzőberendezéseké 4,3,

a szobabútoroké 3,7,

az új személygépkocsiké 3,3%-kal nőtt.

Egy hónap alatt októberhez viszonyítva

az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déli gyümölcs) ára 6,6%-kal emelkedett

A baromfihús 2, az étolaj 1,9, a vaj és vajkrém 1,6, a cukor 0,8%-kal kevesebbe került.

A járműüzemanyagok ára 3,6%-kal csökkent.

A ruházkodási cikkek 1,2%-kal drágultak.

A háztartási energiáért 1,2, ezen belül a vezetékes gázért 2,5, a tűzifáért 0,6%-kal kevesebbet kellett fizetni.

