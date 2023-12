Megdöbbentő, mennyien halnak meg olyan okból, ami sokak számára elképzelhetetlen

Amikor reggel fél 8-kor félkómásan bedörrentjük a kotyogós kávéfőző alatt a tűzhelyet, vélhetően nem gondolunk bele abba, hogy ezt az egyszerű mozdulatot mintegy 2,3 milliárd embernek nem áll módjában megtennie a Földön. Márpedig amíg a nyugati világban alapvetésnek számít és könnyen elérhető a biztonságos és tiszta főzés és sütés lehetősége, eközben világszerte több mint 2 milliárd ember nem fér hozzá ezekhez az erőforrásokhoz, ehelyett szénnel, kerozinnal, fával és faszénnel kénytelenek megoldani ezt a feladatot. Ez pedig nem csak rendkívül sok időbe kerül és környezetromboló hatású, de az egyik vezető idő előtti halálozási tényezőnek is számít.

Hatalmas probléma

Világszerte még mindig közel minden harmadik ember nyílt tűzön vagy kezdetleges tűzhelyeken főz, ami jelentős károkat okoz az egészségnek, rontja az életszínvonalat, tágítja a nemek közötti egyenlőséget és a környezetet is rombolja - derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség jelentéséből. A tiszta főzési lehetőségekhez való hozzáférésről szóló anyagból kiderül, hogy

128 országban közel 2,3 milliárd ember használja az ételek elkészítéséhez tüzelőanyagként a faszenet, tűzifát, mezőgazdasági hulladékot, szenet és az állati trágyát.

A tiszta főzési tüzelőanyagokhoz és technológiákhoz való hozzáférés világszerte rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg: míg Észak-Amerikában, Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon az egyének többsége (>95%) hozzáfér ezekhez a megoldásokhoz, adig a világ számos részén jóval korlátoottabbak a lehetőségek: Afrikának a Szaharától délre eső részén (Szubszahara) a legmagasabb a tiszta főzéshez való hozzáféréssel nem rendelkezők száma, ami egészen megdöbbentő: 935 millió emberről van itt szó, ez a 2021-es népességnek több, mint a 80 százaléka. Máshol is kedvezőtlen a helyzet: Óceánia lakosságának 85 százaléka - Ausztrália és Új-Zéland kivételével - nem fér hozzá a tiszta főzéshez, de kisebb népességük miatt ez "csak" 11 millió embert jelent.

Az ilyen elavult főzési technikákból származó légszennyezés globálisan évi mintegy 3,7 millió halálesetet okoz, ezzel

a háztartási légszennyezés a harmadik vezető okozója az idő előtti halálozásnak világszerte.

Az Afrikai Fejlesztési Bankkal közösen készített IEA-jelentés szerint a nők és a gyermekek a legnagyobb elszenvedői a tiszta főzési módok hiányának, Afrikában ez a második legjelentősebb okozója az idő előtti elhalálozásnak.

A nők és gyermekek idő előtti halálozásának okai világszerte. Forrás: IEA

Az elmaradott főzési technikák, amelyeket a tiszta főzési lehetőségekhez nem férő közösségek használnak, szintén jelentősen hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásához: a szükséges fa és faszén gyűjtése ugyanis Ausztria területének megfelelő mértékű éves erdőirtáshoz vezet.

Változtatni kell

Az energiaügynökség hangsúlyozza: mivel évente milliós nagyságrendű haláleset kapcsolódik a káros tüzelőanyagokkal való főzéshez, ráadásul az elégetésük során több millió tonna CO2-kibocsátás keletkezik, ezért a tisztább és biztonságosabb főzési lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása nemcsak a közösségek egészsége, hanem a Föld védelme szempontjából is fontos. A helyzet nem ismeretlen a legmagasabb döntéshozói körökben sem: az ENSZ 2015-ben a fenntartható fejlődési célok részeként célul tűzte ki, hogy 2030-ra mindenki számára biztosítsa a tiszta főzéshez való hozzáférést.

"A tiszta főzés olyan téma, amely ritkán kerül a címlapokra vagy napirendre a politikusoknál" - fogalmazott Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója. Hozzátette:

Pedig ez az energiaellátáshoz való hozzáférés, a nemek közötti egyenlőség, a gazdasági fejlődés és az emberi méltóság javítására irányuló globális erőfeszítések egyik sarokköve.

A jelentés szerint a tiszta főzéshez való egyetemes hozzáférés

2030-ra világszerte elérhető lenne 8 milliárd dolláros éves befektetéssel,

ami Birol szerint "csak egy parányi töredéke annak, amit a világ jelenleg évente energiára költ".

Az IEA szerint a nemek közötti egyenlőség, az egészség és az időmegtakarítás szempontjából is óriási előnyökkel járna a tiszta főzéshez való általános hozzáférés elérése: a rossz beltéri levegőminőség miatti korai halálozások száma évente 2,5 millióval csökkenne, és egy átlagos háztartás legalább napi 1,5 órát takarítana meg azzal, hogy nem kell tüzelőanyag után kutatni. A csoport szerint az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátásának csökkenése elérné az évi 1,5 milliárd tonnát, ami megegyezik az összes hajó és repülőgép jelenlegi kibocsátásával együttvéve.

A Szaharától délre fekvő afrikai országokban a tiszta főzési lehetőséggel nem rendelkező háztartások jellemzően naponta átlagosan 2 órát töltenek tüzelőanyag gyűjtésével és további 3 órát főzéssel és ételkészítéssel, beleértve a tűz gondozását is. A tüzelőanyag gyűjtésével és főzéssel töltött idő korlátozza a nők lehetőségeit, gyakran megakadályozva őket abban, hogy munkát keressenek és fizetéshez jussanak, ami bizonyos fokú pénzügyi önállóságot biztosítana számukra. A Világbank becslései szerint a főzéssel kapcsolatos tevékenységekre fordított idő

évente 0,8 ezer milliárd dollár alternatív költséget jelent világszerte.

Tüzelőanyag keresésével és ételkészítéssel töltött átlagos napi órák száma az egyes országokban. Forrás: IEA

A tiszta főzéshez való hozzáférés megoldása nem igényel technológiai áttörést

- hangsúlyozta Birol, hozzátéve, hogy ez a kormányok, fejlesztési bankok és más, a szegénység és a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolására törekvő szervezetek politikai akaratán múlik.

Javul a helyzet, de csak néhány helyen

Bár kétségbeejtőek a fenti számok, de van egy kis öröm is az ürömben: a helyzet ugyanis rendkívül sokat javult a mögöttünk álló években, az IEA-jelentés szerint

a 2010-es 3 milliárdról 2022-re 2,3 milliárdra csökkent a tiszta főzési lehetőségek nélkül élő emberek száma világszerte,

bár a globális fejlődés csak néhány országra korlátozódik. A 12 éves időszak alatt Kína, India és Indonézia felére csökkentette a tiszta főzési lehetőséggel nem rendelkező lakosok számát, ami főként az ingyenes tűzhelyeknek és a támogatott cseppfolyósított gázpalackoknak volt köszönhető.

Míg egyes ázsiai országoknál nagyot javult a helyzet, addig Afrikában tovább romlott a kép. Forrás: IEA

Jelenleg Ázsiában mindössze hét országban 80 százalék feletti a tiszta főzési technológiákhoz való hozzáférés aránya, köztük öt kis szigetországban. Észak-Koreában a 25 milliós lakosságból 23 millióan még mindig nem férnek hozzá a tiszta főzéshez - áll a jelentésben -, míg Laoszban még mindig a lakosságnak több mint 90 százaléka, azaz 7 millió lakos használ olyan elmaradott főzőeszközöket, amelyek az emberi egészségre káros szennyezőanyagokat bocsátanak ki. Indiában 448 millió embernek még mindig nincs hozzáférése a tiszta technológiákhoz, ami a legmagasabb abszolút szám a világon - igaz, százalékosan az egyik legnagyobb fejlődést itt érték el. Hasonlóképpen Kínában, Bangladesben és Pakisztánban több mint 100 millió ember használ továbbra is egészségtelen főzési módszereket.

Javul a helyzet Ázsiában, de még van tere a fejlődésnek. Forrás: IEA

A jelentés szerint azonban ugyanebben az időszakban

tovább nőtt a tiszta főzési lehetőséggel nem rendelkező afrikai lakosság száma,

a kontinensen egymilliárd ember, azaz nagyjából minden öt ember közül négy erősen szennyező főzési tüzelőanyagokat használ.

Ha nem történnek drasztikus változások, a legtöbb afrikai országban várhatóan még a 2050-es években sem lesz teljes mértékben elérhető a tiszta főzés

- áll a jelentésben.

Kétségbeejtő a helyzet Afrikában. Forrás: IEA

