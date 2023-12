A piacok szerint a Fed már győzött: most a jegybankon a sor, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét

Rég volt ekkora optimizmus az amerikai kamatok és a gazdaság kilátásaival kapcsolatban, a piac meg van róla győződve, hogy a Fed jelentős reálgazdasági károk nélkül győzelmet arat az infláció felett. A piaci szárnyalással járó optimizmusnak épp maga a jegybankelnök ágyazott meg novemberi kijelentéseivel, így kifejezetten érdekes helyzet, hogy mai feladata épp az optimizmus szétzúzása lesz. Nem a saját hitelességét akarja rombolni ezzel a Fed, egyszerűen csak kordában kell tartania a pénzügyi feltételeket nagyban befolyásoló várakozásokat, mert az infláció elleni harc végső kimenete még bőven nem dőlt el.

Ma tartja idei utolsó kamatdöntő ülését a Fed, amelyen a várakozások szerint a jegybank nem fog kamatot emelni. A várakozás a piacok felől jön, a Fed szeptemberben közzétett kamatelőrejelzése szerint még egyszer kéne idén kamatot emelni, de az azóta bekövetkező gazdasági folyamatokból és jegybanki jelzésekből a piaci befektetők azt olvasták ki, hogy a központi bank befejezte a kamatemeléseket. Ha ez tényleg így lesz, akkor ez lesz a harmadik egymást követő ülés, amelyen a Fed nem változtat az irányadó kamaton, és nagyon nagy eséllyel ez azt is jelenti, hogy a kamatok az aktuális emelési ciklusban 5,25-5,5%-on tetőznek.

A piac optimizmusa a kamatok szinten tartásával kapcsolatban több forrásból táplálkozik. Az első és legkézenfekvőbb a tartós dezinfláció: a fogyasztói árindex a tavalyi 9,1%-os csúcsáról 3% környékére mérséklődött, a havi átárazódás mértéke összhangban van már a Fed inflációs céljával. Hasonlóan egyértelmű dezinflációt látunk a Fed által jobban kedvelt személyes fogyasztási kiadások indexénél is.

A reálgazdaság 2023 egészében komoly erőben volt, de mára már látszanak a lassulás jelei. 2021 márciusában volt utoljára ilyen kevés nyitott álláshely, mint októberben, miközben a foglalkoztatottak számának növekedése fokozatosan lassul (novemberben volt egy váratlan gyorsulás, de egy havi adat önmagában nem túl beszédes). A bérnyomás nem erősödik, és az Atlanta Fed valós idejű GDP-becslése szerint a növekedés a negyedik negyedévben 1,2%-ra lassulhat évesítve a harmadik negyedéves 5,2% után.

Az adatok egy irányba mutatnak: a Fed kamatemelései elkezdték fékezni a reálgazdaságot, ami leszorítja az inflációt is. Az Egyesült Államok épp most van abban a kegyelmi időszakban, amikor az infláció már mérséklődik, de az infláció elleni jegybanki fellépésnek még nem érződnek a reálgazdasági költségei, ennélfogva az optimizmus is a tetőfokára hágott:

a piac azt hiszi, hogy az enyhe lassulás és a célhoz visszatérő infláció áldásos együttállása az inflációs ciklus végéig kitart, azaz megvalósul a puha landolás.

A gondolat népszerűségéhez sokat hozzátett, hogy Jerome Powell Fed-elnök a jegybank legutóbbi, decemberi döntése után maga is azt mondta, hogy megvalósulhat a puha landolás, és a már korábban is megfogalmazott üres üzenetet a novemberi eseményen erős közgazdasági érvekkel támasztotta alá.

Több sem kellett a befektetőknek, a piac valósággal felrobbant: az S&P500 index új csúcs közelébe ment, a dollár gyengülni kezdett, a kötvényhozamok estek (ez adott erőt a forintnak is egyébként). A részvényeknek 3 éve nem volt ilyen jó hónapjuk, hasonló ralit csak a Covid-vakcina elkészültének bejelentése okozott. A piac gyorsan elfelejtette a Fed egészen addig érvényben levő narratíváját a hosszú ideig magasan tartott kamatokról (higher for longer), ami a 10 éves kötvényhozamot a lélektani 5% fölé lökte, nem kis aggodalmat szítva ezzel. A puha landolás szcenáriójának szuperoptimista képe hamar eloszlatta a tartósan magas kamatokról szőtt aggodalmakat, és mivel a piac elkönyvelte a Fed győzelmét az infláció felett, jövőre számottevő kamatcsökkentést áraznak.

A piac várakozása szerint a kamatcsökkentés májusban elkezdődhet, és év végéig összesen 1%-ponttal csökkenhet az irányadó ráta (pár nappal ezelőtt még 125 bázispontos kumulált kamatcsökkentést várt a piac 2024 végéig). Ez jelentősen eltér a Fed saját előrejelzésétől, amely ugyanerre az időszakra 50 bázispontos kamatcsökkentést prognosztizál. A kamatvárakozásoknak ez a jelentős eltolódása okozta a piaci ralit az előző hetekben.

Jerome Powell mai legfőbb feladata alighanem az lesz, hogy ezeket a várakozásokat mederbe terelje.

A piaci várakozások a kamatemelésekre vonatkozóan ugyanis túlzóak, erre egyre több elemző hívja fel a figyelmet. Nem kétséges, hogy a Fednek az infláció csökkentésével egyben a kamatokat is mérsékelnie kell, hiszen ha nem tenné, az reálkamat-emelkedést jelentene. A jelenlegi pontról a Fed biztosan nem kíván tovább szigorítani, ha a dezinfláció folytatódik, márpedig a reálkamat-emelkedés szigorítással érne fel. Jövőre így minden bizonnyal elkezdheti csökkenteni a kamatokat a Fed.

Ám idő előtti lazítást sem szeretne végrehajtani a Fed, ugyanis tökéletesen átjött Powellék üzenete: a jegybank nem szeretné elkövetni az 1970’-es évek hibáját, amikor az akkori döntéshozók idő előtt csökkentették a kamatokat, az infláció pedig felpattant. Márpedig a piac által beárazott kamatcsökkentés jövőképe indokolatlan lazítást hoz már a jelenben is, ennek hatására a 10 éves kötvényhozam az októberi csúcsról december elejére majdnem egy teljes százalékpontot esett. Ez átárazza a lakossági hitelkamatokat is, amelyek szintén esni kezdtek.

A Fed ezt biztosan nem nézi jó szemmel, a mai üzenetnek tehát szigorúnak kell lennie. Ez aligha lesz megerőltető, hiszen a Fed minden bizonnyal még mindig tart az infláció felpattanásának kockázatától. Ne számítsunk tehát arra, hogy a jegybank ma végre bejelenti, hogy legyőzték az inflációt, és elkezdődnek a kamatcsökkentések – épp ellenkezőleg, Powellék alighanem nyomatékosítani fogják, hogy a kamatok innen még tovább is nőhetnek, és vélhetően verbálisan elzárkóznak majd a várható kamatcsökkentésektől. Arra van a legnagyobb esély, hogy a mai sajtótájékoztatón Powell megismétli december eleji üzenetét, amelyben kijelentette, hogy a piac túl optimista a kilátásokkal kapcsolatban.

Korlátozó tartományban tartjuk az irányadó kamatot mindaddig, amíg nem vagyunk biztosak benne, hogy az infláció tartósan eléri a 2%-ot.

– mondta a jegybankelnök még a szeptemberi ülés után, és bár a dezinfláció azóta folytatódott, ahhoz a ponthoz még nem értünk el, hogy kijelenthető legyen: az áremelkedés mértéke tartósan visszaáll 2%-os szintre. A várakozásokhoz képest héja üzenetekre lehet tehát számítani ma, de mivel ez szinte borítékolható, kérdéses, hogy a piac korrigálni fogja-e ennek hatására a várakozásait, szigorítva ezzel a jelenbeli pénzügyi feltételeket.

A várakozások menedzseléséhez nagy segítséget nyújtanak ma este a jegybank által közölt friss előrejelzések, főleg a kamatelőrejelzés. Ha ebből az látszik, hogy a Fed döntéshozói messze nem gondolkodnak olyan mértékű kamatvágásokban, mint amit a piac vár, az egy fokkal erősebb üzenet lesz annál, mint amit Powell szóban küldhet a piacok felé. Jelenleg 50 bázispontos kamatvágást prognosztizál a Fed a következő évre, még az sem lenne meglepő, ha ezt változatlanul hagynák, kitartva a tartósan magas kamatok üzenete mellett.

A Fed előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2023 2024 2025 2026 2023 szeptember 2,1% 1,5% 1,8% 1,8% 2023 június 1,0% 1,1% 1,8% 2023 március 0,4% 1,2% 1,9% Infláció (PCE) Előrejelzés 2023 2024 2025 2026 2023 szeptember 3,3% 2,5% 2,2% 2,0% 2023 június 3,2% 2,5% 2,1% 2023 március 3,3% 2,5% 2,1% Munkanélküliség Előrejelzés 2023 2024 2025 2026 2023 szeptember 3,8% 4,1% 4,1% 4,0% 2023 június 4,1% 4,5% 4,6% 2023 március 4,5% 4,6% 4,6% Forrás: Fed, Portfolio

Az előrejelzések a reálgazdasági kilátások miatt is érdekesek: megtudhatjuk belőlük, hogy mennyire hisz a puha landolásban a Fed. A recesszió nélkül bekövetkező inflációcsökkenés már a szeptemberi előrejelzésben is megjelent (lásd fent), meglepő lenne, ha az azóta lezajlott kedvező folyamatok negatív irányba változtattak volna ezen a képen.

Persze a puha landolás ettől még lehet, hogy illúziónak bizonyul,

ahogy a múltban is ez volt jellemző: nem volt még egy olyan, a jelenlegihez mérhető kamatemelési ciklus, amelyet ne követett volna valamekkora mértékű recesszió. Könnyen lehet, hogy ez jövőre már év elején bekövetkezik az Egyesült Államokban, és akkor a piac által várt kamatcsökkentés máris nem tűnik majd annyira irreálisnak (ezt várja például az ING Bank: szerintük jövőre nem 100, hanem 150 bázispontos csökkenés jön, amelyet 2025-ben újabb 100 bázispontos vágás követ, mindezt a recesszió miatt). Persze egy ilyen forgatókönyv nem ad okot piaci optimizmusra, hiszen a reálgazdasági visszaesés a részvénypiacokra is kihathat, legalábbis átmenetileg.

Hogy lesz-e recesszió, azt csak jövőre tudjuk meg, de a jegybank legfrissebb döntéseire és előrejelzéseire ma 20:00-kor fény derül, Jerome Powell elnök pedig 20:30-kor megválaszolja a sajtó kérdéseit. Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: Getty Images