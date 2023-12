A kapitalizmus halála és egy újabb Kennedy Amerika élén – Itt vannak a meghökkentő előrejelzések 2024-re

Szokás szerint elkészítette meghökkentő előrejelzéseit 2024-re a Saxo Bank, mely minden évben megpróbálja meglepni ezzel a piaci szereplőket. Ezek klasszikusan olyan forgatókönyvek, melyeknek kicsi, de nem elhanyagolható esélyük van, ha pedig bekövetkeznek, akkor annak komoly gazdasági vagy piaci következménye lehet.

Kedden mutatta be 2024-es meghökkentő előrejelzéseit a Saxo Bank, mely minden évben igyekszik összeszedni néhány olyan lehetséges forgatókönyvet, melyet talán alulértékel a piac. A jövő évre vonatkozó jóslatok:

1. 150 dolláros olajár mellett a szaúdiak megveszik a Bajnokok Ligáját

A nyersanyagárak további emelkedése mellett nő Szaúd-Arábia nemzetközi súlya azzal, hogy megvásárolják az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA) a Bajnokok Ligája franchise-ot és elindítják a Bajnokok Világligáját. A Saxo Bank várakozásai szerint valamikor az év közepén érheti el a 150 dollárt az olajár a növekvő kereslet és továbbra is mesterségesen alacsonyan tartott kitermelés miatt. A szaúdiak pedig így kivetik a hálójukat a Bajnokok Ligájára, amit egy világszintű sorozattá alakítanak át. A sorozatban mind a 220 résztvevő csapat pénzdíjazást kapna, a főtáblára pedig 48 klub jutna fel.

2. Feltalálják az elhízás ellenszerét, amit rögtön mindenki meg akar venni

Egyelőre biztató eredmények jellemzik az úgynevezett GLP-1 gyógyszerek kutatásait, melyek a várakozások szerint megakadályozhatják az elhízást. A Saxi Bank szerint van rá esély, hogy a szer 2024-ben jut el az áttörés stádiumába. A jelenlegi várakozások szerint 2032-re csak az USA-ban 71 milliárd dolláros piacot tehetnek ki a hasonló gyógyszerek. Ez egyrészt azzal járna, hogy a kutatásokban élen járó Novo Norlisk a legértékesebb európai tőzsdei vállalat lenne. Egy másik hatás azonban az lenne, hogy a pozitív eredmények hatására az emberek több gyorséttermi élelmiszert fogyasztanának és egyre kevesebben sportolnának. Ugyanakkor az új gyógyszerből a kezdeti időkben nem lenne elegendő az egész világkereslet kielégítésére, így végső soron növekedne az elhízás globálisan, ami egészségügyi problémákhoz vezetne. Ha beigazolódik ez a jóslat, akkor a bank elemzői arra számítanak, hogy többek között a McDonald’s és a Coca-Cola részvényei is mintegy 6 százalékkal felülteljesítenék a piacot jövőre.

3. A kapitalizmus vége az Egyesült Államokban

Ez a forgatókönyv arra vonatkozik, hogy az amerikai kormányzat kénytelen lesz exponenciálisan tovább emelni a költségvetési kiadásait, hogy elkerülje a társadalmi elégedetlenséget a 2024-es választások előtt. Ez pedig fokozódó inflációs nyomást jelent, ami a nemzetközi befektetők átsúlyozásával együtt nyomás alatt tartja az amerikai állampapírok iránti keresletet, így a hozamok jelentős emelkedéséhez vezet. Válaszul az amerikai kormányzat adómentessé teszi a kötvénybefektetésekből származó nyereséget. Ez pedig a kapitalizmus végét jelentené az USA-ban, hiszen egyre nagyobb részben a magánbefektetők finanszíroznák az államot és drágább lenne a kockázatos eszközök (részvények) tartása az eltérő adózás miatt. Végeredményben ez az amerikai hozamok emelkedéséhez vezetne, a részvénypiac viszont néhány jelentős készpénzállománnyal rendelkező céget leszámítva szenvedne.

4. Nemzetbiztonsági kockázattá válik a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligenciára ma a legtöbben még a hatékonyság növelésének eszközeként tekintenek, 2024-ben azonban könnyen eljöhet a pillanat, amikor a technológia nemzetbiztonsági kockázattá válik. Ez akkor következhetne be, ha valamelyik fejlett ország politikusa ellen AI által generált deepfake-kampányt indítanának, illetve államtitkokat szivárogtatnának ki. Válaszul a világ elkezdené erőteljesebben szabályozni a technológiát, illetve azt, ki tehet közzé megbízható híreket a médiában.

5. A Római Klub alakítja át teljesen a világkereskedelmet

Szélesedik a szakadék a világ országai között a folyó fizetési mérleg egyenlege szempontjából, ezért a hat jelentős finanszírozási hiánnyal rendelkező állam megalapítják a Római Klubot, hogy új alapra helyezzék a kereskedelmi kapcsolataikat a fizetési mérleg-többlettel rendelkező országokkal. Ez pedig a devizájuk összehangolt leértékelésével történhet meg a többlettel rendelkező országok devizájával szemben, ami egy teljesen új világgazdasági modellhez vezetne. A Római Klub alapítói az USA, az Egyesült Királyság, India, Brazília, Kanada és Franciaország. A lépés következtében megrendülne a bizalom a világ elsőszámú tartalékdevizájában, a dollárban, így jól teljesíthetnének a nemesfémek és a kriptodevizák alternatívaként.

6. Robert F. Kennedy Jr. nyeri az amerikai elnökválasztást

2024-ben a történelem során először harmadik párti elnökjelölt, Robert F. Kenney Jr. nyeri az amerikai elnökválasztást – hangzik a Saxo Bank következő megdöbbentő jóslata. Jelenleg fekete lónak számít a választáson, mivel csak az elektorok 15 százalékának támogatására számíthat a felmérések szerint, azonban könnyeb elképzelhető, hogy Biden támogatása tovább zsugorodik az ukrajnai háború és a gazdasági problémák miatt, míg Trumpot ellentmondásos személyisége miatt nem támogatja majd az amerikai társadalom többsége. Kennedy eddigi kampányában békepárti, bezárkózó üzeneteket fogalmazott meg, melyekkel akár 38 százalékos támogatottságot is kaphat a jövő novemberi választáson, a fennmaradó 62 százalékon pedig Biden és Trump osztozna nagyjából egyenlő arányban. Ez pedig forradalommal érne fel az amerikai politikában.

7. Kilő a japán gazdaság növekedése

Hosszú évtizedek óta a stagnálás közelében van a japán gazdaság, pedig a kilencvenes évek előtt még a világ egyik növekedési motorjának számított. Most úgy tűnik, hogy a defláció végével elérték a mélypontot, ahonnan akár erős visszapattanás is jöhet a Saxo Bank szerint. Az élénkülő gazdasági növekedés miatt a Bank of Japan kénytelen lehet elengedni hozamgörbe-kontrollját 2024-ben, ami a jen erősödésével jérna.

8. Európában bevezetik a vagyonadót

Az Európai Unió további nehézségekkel néz szembe a finanszírozást illetően, mivel egyre több pénzt kell költenie a zöld átállásra, az oktatásra, az egészségügyre. A finanszírozás érdekében bevezetik a milliárdosokra a 2 százalékos vagyonadót, ami viszont jelentősen visszaveti majd a luxusiparágat. Becslések szerint az EU-ban jelenlegi mintegy 500 dollármilliárdos él, akik lényegesen alacsonyabb adót fizetnek, mint észak-amerikai vagy ázsiai társaik, a rájuk kivetett 2 százalékos vagyonadó 42 milliárd eurós bevételt jelentene, ha pedig a multimilliomosokra is kiterjesztenék, akkor az összeg elérhetné a 100-150 milliárdot is. Az európai Robin Hood-adó hatalmas csapás lenne a kontinens luxusiparának, az LVMH részvényei 40 százalékkal zuhannának, de a Ferrari és a Porsche is megérezné az intézkedést.

A Saxo Bank tavalyi előrejelzései egyébként nem nagyon jöttek be, hiszen sem az arany nem szárnyalt 3000 dollárig, sem Macron francia elnök nem mondott le például, Kis jóindulattal egy találatot meg lehet nekik szavazni, mivel megjósolták, hogy globálisan egyre szélesebb körben jönnek árkorlátozások az infláció miatt.

Címlapkép forrása: Getty Images