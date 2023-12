Szélmalomharctól az összeomláson át a tündérmeséig: milyen sztorit mesél a világnak a Fed?

Hogy milyen erőre képes egy-két elejtett, konkrétumot csak részben tartalmazó mondat, azt nagyon jól megtanultuk idén. Míg tavaly a hitelességéért küzdött a Fed, az amerikai jegybank üzeneteit idén valósággal itta a piac. Sőt, talán kissé túl nagy kortyokkal itta: sejtelmes, kétértelmű utalások is olyan hullámokat vertek a piacokon, amelyeket még idehaza is komolyan megéreztünk.

Vad hisztériák, gyorsan változó, szélsőséges várakozások éve volt az idei, és ez meglátszott a piaci mozgásokon is. A dollár árfolyama a tavalyi évhez képest stabil volt, de azért az 1,04-től az 1,12-ig szép utat járt be a jegyzés, megmozgatva ezzel a többi fizetőeszközt, például a forintot is.

Az év legnagyobb piaci sztorija makroszempontból viszont az amerikai kötvényhozamok szokatlan kilengése volt. Az egyik legforgalmasabb papír, a 10 éves kötvény hozama 3,8%-ról a lélektani 5%-ig nőtt, majd rohamosan visszaesett 4% alá. A kötvény ilyen mértékű volatilitása normális körülmények között szokatlan fejlemény, hatása pedig azért jelentős, mert számos pénzpiaci termék árazására van hatással, és nemcsak az Egyesült Államokban: a részvénypiacoktól kezdve az európai kötvényekig jelentős mozgásokat hozott a hangulat változása.

A hozamkörnyezet emelkedése mögött nem elsősorban a reálgazdasági fejlemények álltak, a makrokép az Egyesült Államokban nagyjából egész évben változatlan volt: az infláció folyamatosan csökkent, az év eleji 6,4%-ról 3%-ra mérséklődött, miközben a gazdaság nem lassult érdemben. Különösen az utóbbi fejlemény figyelemfelkeltő, hiszen a jegybank 2022 nyarától kezdve rohamtempóban emelte a kamatot, amely idén 5,25-5,5%-on tetőzik.

Az idei volatilitást nem is a bekövetkező kamatváltozás eredményezte: 2023 fontos fejleménye, hogy a Federal Reserve leállt a szokatlanul nagy kamatemelésekkel, és átállt a korábban megszokott negyed százalékpontos lépésekre, nyáron pedig ezzel is leállt. Idén a kamat „csak” 1%-ponttal nőtt, amelynek nagy részét már tavaly beárazta a piac. A nagy mozgásoknak más oka volt: a Feddel kapcsolatos jövőbeli várakozás mozgatta meg a piacokat.

2023 egyértelműen a piaci hiszti és a hiedelmek éve volt.

A piaci véleményt év elején még a 2022 végi várakozás dominálta, amely szerint a Fednek magas szintre kell emelnie az irányadó kamatokat, hogy letörje az inflációt, amely nagy eséllyel recessziót okoz majd. Februárban, amikor a Fed 25 bázispontra lassította a kamatemelési tempót, még magas volt az infláció, és a piac nem volt benne biztos, hogy a jegybank gyors győzelmet arat felette.

Aztán márciusban két hiedelem is kibontakozni látszott egyszerre. Az egyik a túl erős gazdaság narratívája volt, az év eleji munkaerőpiaci adatok ugyanis sokkolóak voltak, jócskán felülmúlták a várakozásokat. A Fed maga is táplálta a magasabb kamatpályáról szőtt aggodalmakat, és az akkori fejlemények fényében reálisnak tűnt, hogy a jegybanknak határozottan tovább kell szigorítania.

Aztán jöttek a márciusi bankcsődök, és teljesen borult a várakozás. A Fed maga is lépett a bankok megsegítésére, és ez felébresztette a hiedelmet egy esetleges pénzügyi válságról. A piacok nagy kamatcsökkentést áraztak már 2023-ra, „a pénzügyi válság miatt befagyó hitelezés úgyis megoldja az inflációs gondot” – ezt gondolta a piac. Néhány nap alatt az 5,75%-ra árazott kamatpálya-tetőzés bőven 5% alá esett. Ennek hatására a hozamok a koronavírus-válság beköszönte óta nem látott mértékben estek.

Ez a hiedelem végül lassan és fokozatosan oszlott el, mivel nem jöttek további csődök, a Fed pedig következetesen kommunikált és szigorított tovább. Márciusban és májusban is 25 bázisponttal emeltek tovább, és ahogy a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos aggodalom eloszlott, úgy tért vissza az erős gazdaság miatti aggodalom. A kötvényhozamok felpattantak. A nyáron kifejlődött egy új narratíva, amelyet a Fed maga is osztott: a tartósan magas kamatokról (higher for longer) szőtt várakozás. A hosszú kötvényhozamok ekkor indultak markáns emelkedésnek, és a Fed hiába tartott szünetet júniusban, és állt le szeptemberben a kamatemelésekkel, a tartósan magas kamatokról szóló várakozás felverte a hosszú hozamokat.

A folyamatot erősítette Jerome Powell augusztusi, Jackson Hole-i beszéde is, amelyben a túl erős reálgazdaságra reflektált. A dezinfláció ugyan kitartott ekkor is, az inflációs folyamatok kedvezően alakultak, de a foglalkoztatottság bővülése nem akart érdemben lassulni, a munkanélküliség alig nőtt, ez pedig inflációs kockázatokat jelentett. Ez volt az az időszak, amikor a Fed rendszeresen arról beszélt, hogy ha ennyire erős marad a gazdaság, még tovább kell szigorítani. A piac meg volt róla győződve, hogy a kamatok még évek múlva is magasak lesznek. Ez volt a legnyomasztóbb időszak az év folyamán, a 10 éves hozam ekkor vitte át az 5%-ot.

Aztán novemberben ez a várakozás is borult, és jött egy új, jelenleg is érvényben levő hiedelem: a puha landolásról szőtt elképzelés.

Ezt a hiedelmet a Jerome Powell elnök teljesen váratlanul lökte be azzal, hogy a novemberi ülésen egy mondatában azt sejtette: az amerikai gazdaság valójában nem is olyan erős, a bővülő munkaerőpiacban így nincs is annyi inflációs kockázat. Október és november között a Fed arra a következtetésre jutott, hogy az amerikai gazdaság potenciális növekedése megnőtt, így az erős gazdasági adatok nem túlkeresletre, hanem a kínálat növekedésére utalnak, és így a dezinfláció úgy mehet végbe, hogy a gazdaság nagyon messze lesz a recessziótól. Ezt megerősítették a decemberi ülésen is, amikor már egyenesen a várható kamatemeléseké volt a főszerep a jegybanki kommunikációban.

A puha landolás a lehető legjobb forgatókönyv a piacok számára, hiszen ekkor csökkennek a kamatok, helyreáll az árstabilitás, miközben a munkanélküliség nem nő, a kereslet alig esik vissza. Ez látszott a piaci ralin is: a részvényindexek a koronavírus-vakcina bejelentése óta nem nőttek annyit, mint novemberben, a Dow új történelmi csúcsra ugrott, a 10 éves közvény hozama pedig 5%-ról pár hét alatt 4% alá esett.

Jelenleg is a puha landolás narratívája dominál a piacokon, de ne feledjük: ez is csak egy hiedelem. Ettől még persze valósággá válhat – de hogy így lesz-e, azt csak 2024-ben tudjuk meg.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images