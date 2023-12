Nagyon belejött a kamatvágásba az MNB, akár még erősebben is a gázra léphet

A 2023-as évet még extrém magas, 18 százalékos irányadó kamat mellett kezdte Magyarország, majd az infláció csökkenésével és a forint stabilizálódásával az év második fele már a kamatcsökkentésekről szólt. Ez pedig várhatóan 2024-ben is folytatódik, legalábbis az év első felében biztosan, utána pedig a további inflációs kilátások fényében dönthet a jegybank.

A kamatcsökkentés éve volt

Az MNB-nek elsősorban a forint védelme érdekében kellett 2022 októberében egy csapásra 500 bázisponttal, 18 százalékra emelni az irányadó kamatot és bevezetni az egynapos betét intézményét. Az extrém magasra emelt kamatszint aztán egyrészt sikeresen támogatta a forint árfolyamát, ugyanakkor érezhetően visszafogta a gazdasági aktivitást 2023-ban.

Vagyis a magas kamatnak megvolt az előnye és a hátránya is, az elmúlt hónapokban mindkettőt érezhettük.

Az infláció januárban 25,7 százalékon tetőzött, majd először lassú, nyártól pedig egyre gyorsuló ütemben kezdett csökkenni. Így a Monetáris Tanács májusban döntött úgy, hogy elkezdi lazítani a monetáris kondíciókat. Előbb havi 100 bázispontos ütemben kezdték csökkenteni az irányadó kamatot, majd

SZEPTEMBERBEN AZ UTOLÉRTE A JELENTÉKTELENNÉ VÁLT ALAPKAMATOT ÉS ÖSSZEOLVADT VELE.

Ezzel lehetőség nyílt a kamatrendszer egyszerűsítésére, hosszú idő után újra az alapkamat lett az irányadó, ami aztán az elmúlt három hónapban tovább csökkent, folytatva a lazítási ciklust.

A decemberi ülésen 10,75 százalékra vágták le a kamatszintet, így ott zárja az évet, azonban Virág Barnabás alelnök már azt is jelezte, hogy a közeli jövőben 10 százalék alá kerülhet a kamat.

Most lehet csúcson a reálkamat

Szeptemberben az irányadó ráta és az alapkamat összeolvadása mellett még egy fontos esemény történt:

hosszú évek után pozitív lett a visszatekintő reálkamatunk.

Jelenleg ez nem magyar sajátosság, a világ nagyobb részén magasabb a kamatszint, mint az infláció. Itthon a novemberi 7,9 százalékos áremelkedési ütem és a 10,75 százalékra csökkentett alapkamat mellett 2,9 százalékos a reálkamatunk, ami azonban a decemberi infláció ismeretében tovább hízhat. Az elemzők szerint ugyanis az év utolsó hónapjában 6 százalék környékére zsugorodhat az infláció.

A jegybank alelnöke kedden már kiemelte, hogy a mostani lehet a reálkamat csúcsa. Ugyan a pozitív érték hosszabb távon is fennmaradhat, de annak mértéke csökkenhet. Ennek oka, hogy a két legfontosabb dezinflációs tényező, a bázishatás és a fogyasztásvisszaesés lassan kifulladhat, miközben az MNB tovább csökkentheti a kamatszintet.

2024-ben majd meg kell állni

Említettük, hogy Virág Barnabás szerint a közeli jövőben eljöhet a 10 százalék alatti kamat időszaka. Korábban ezt februárra tették, alapesetben most is erre lehet számítani, de akár egy januári erősebb kamatvágás is benne lehet a pakliban. A legtöbb elemző szerint már most lett volna lehetőség 100 bázispontot vágni, és a döntést követő háttérbeszélgetésen kiderült, hogy tárgyalta is ennek lehetőségét a Monetáris Tanács.

Érthető a hezitálás. Az Egyesült Államokban eluralkodott a hurráoptimizmus az infláció legyőzésével kapcsolatban, a hosszú lejáratú kamatok esésnek indultak, ilyen nemzetközi környezetben pedig a jegybanknak is nagyobb mozgástere lehet a kamatpolitikában. A hazai inflációs folyamatok pedig az év második felében nagyon biztatóan alakulnak, igaz, a jövő év eleje fogja igazán meghatározni az inflációs képet.

A decemberi döntés után ugyanakkor egyre többen vélik úgy, hogy a kommunikációval az MNB akár megágyazhatott egy nagyobb, akár 100 bázispontos januári csökkentésnek. Erre utalhat a "közeli jövőben" megvalósuló 10 százalék alatti kamatszint, az alelnök már nem beszélt egyértelműen februárról, ami akár a januári lépés előtt is megnyithatja az utat.

Az elemzők várakozásai ezzel együtt egyelőre most arra utalnak, hogy az év első hónapjaiban alapesetben kitarthat a havi 75 bázispontos kamatcsökkentési tempó, majd márciusban, a friss inflációs jelentés ismeretében gondolkodhat el a jegybank a változtatáson. Ha az addig esedékes három ülésből indulunk ki, akkor összesen 225 bázispontossal, 8,5 százalékra zsugorodhat a kamat. Kérdés, hogy onnan lassít a vágások tempóján az MNB vagy egyből meg is áll. Ezt elsősorban az inflációs kilátások dönthetik el.

Az elemzők szerint az év elején a jövedéki adó emelése és a csomagolások költsége épülhet be az árakba, ezért megakadhat a meredek dezinfláció. Ez pedig a jövőbeli kamatpályára is hatással lehet.

A Portfolio decemberben készült elemzői felmérése szerint

2024 végére 6 százalék környékére csökkenhet az alapkamat.

Az átlagosan 6,25 százalékos várakozás és az 5-6 százalék közötti átlagos inflációs prognózis azt jelenti, hogy még egy év múlva is pozitív lehet a reálkamatunk valószínűleg. Ugyanakkor az is látszik, hogy a jegybanki célsávot (3 plusz-mínusz 1 százalék) várhatóan csak 2025-ben éri majd el tartósan az infláció, így az igazán alacsony kamatokra is várni kell még.

Címlapkép forrása: Getty Images