Földet ért a kínai sárkány, és innen lentről már nem is tűnik olyan félelmetesnek

Az idei év egyik legfontosabb globális gazdasági fejleménye a kínai növekedés lassulása volt, amely amellett, hogy a fejlett világ nagy részében is éreztette a hatását, a globális súlypontokkal kapcsolatos várakozásokat is átrajzolta. Ma már nem gondolják úgy a közgazdászok, hogy Kína rövid időn belül a világ legnagyobb gazdaságává válik, és a fejlett státusz eléréséről szőtt kínai álmok az idei fejlemények után sokkal távolabb kerültek.

Az elmúlt néhány évtizedben Kínáé volt a legnagyobb növekedési sztori: a ’70-es években még szélsőségesen elmaradott ázsiai gazdaság mára a világ második legnagyobb gazdaságává vált, rohamosan közelítve az első Egyesült Államokhoz. A gazdasági növekedéssel az ország geopolitikai törekvései is egyre ambiciózusabbak lettek, olyannyira, hogy ma okkal beszélnek az elemzők kétosztatú világról.

Kína még a kétezres években is gyakran 10% felett növekedett évente, miközben a fejlett világ 2-3%-os növekedési rátákat produkált. Látva a növekedési ütemkülönbségeket csak az volt a kérdés, hogy Kína mikor válik a világ legnagyobb gazdaságává. Kínai szempontból a koronavírus-válság előtti legoptimistább becslések arról szóltak, hogy ez akár a 2020-as évtizedben megtörténhet.

2023-ban viszont gyökeresen megváltozott a közgazdászok véleménye Kínáról: már nem válnak magas növekedést, és az USA előzése is jócskán kitolódott.

A növekedést a koronavírus-válság törte ketté elsőként, de ez nemcsak Kínára volt jellemző. Sőt, a lassabban terjedő vírusvariánsok időszakában még sporadikus lezárásokkal időben meg tudtak akadályozni a járványterjedést. Amikor viszont a sokkal fertőzőbb variánsok terjedtek, a lezárások már az egész ország gazdaságát visszavetették. 2022-ben főleg az adta a kínai aggodalom tárgyát, hogy az ország vezetése szemlátomást nem akarta elengedni a szigorú zéró Covid politikát.

A szigort viszont tavaly év végén váratlanul feladta a kínai kormány, ám a magas növekedés a várakozásokkal ellentétben nem tért vissza, Kína a Covid-lezárások hiányában sem talált magára. A gazdaság egész évben szenvedett, ami ahhoz vezetett, hogy az elemzők év végére teljesen átértékelték a gazdaságról alkotott képet:

idén kiderült, hogy Kína már messze nem képes magas egyensúlyi növekedésre, mint a koronavírus-válság előtti években.

A lassulásnak több oka van. Messziről nézve az egyik egyszerűen az, hogy a kínai növekedési csoda valójában nem is csoda, inkább természetes felzárkózás volt: Kína gazdasága azért tudott olyan magas növekedést produkálni 1980 és 2010 között, mert nagyon alacsony fejlettségi szintről indult, és a gazdaság liberalizációjával gyorsan nőttek az ország lehetőségei. (Tegyük hozzá, Kína teljesítménye még a hasonlóan fejletlen délkelet-ázsiai országokét is meghaladta, tehát az ekkora gazdasági siker nem feltétlenül magától értetődő.) Ebből a messzi nézőpontból az is logikusnak tűnik, hogy az egyre nagyobb fejlettségi szinten a növekedés egyre jobban belassul, és egyszerűen annyi történik, hogy Kína épp most állt át egy alacsonyabb egyensúlyi növekedésre.

Közelebbről nézve azonban nem csak a fejlődés természetes folyamatának látszik a lassulás. Évek óta olyan tőkeintenzív növekedést láthatunk, ami fenntarthatatlan. Kína a GDP-jének 40%-át költötte beruházásokra a koronaválság előtti években, a fejlett világban ez jobb esetben 20% körül van. A beruházások nagy része improduktív volt, miközben jócskán eladósította a versenyszektort. A jelek szerint az aktuális kínai vezetés Hszi Csinping elnök elképzelései szerint megpróbál kitörni ebből a modellből, de ez azt is jelenti, hogy az éves GDP-növekedési ütem egy jelentős része kiesik azzal, hogy az ingatlanszektorba kevesebb beruházás jut. Az utóbbi években több ingatlanfejlesztő cég lehúzta a rolót az országban, a gazdasági transzformáció tehát fájdalmas Kína számára.

Emellett egyéb problémák is hátráltatják az ország fejlődését. Kiemelendő a demográfia: Kína növekedését a 20. század utolsó évtizedeiben támogatta a növekvő népesség, az utóbbi 1-2 évben az ország népessége viszont csökkenésnek indult, mára már egy elöregedő társadalomról beszélhetünk. Ez értelemszerűen rontja a növekedési kilátásokat is: nem csoda, hogy az állampárt rohamtempóban váltott át a népességkorlátozásból a születésszám ösztönzésébe. Utóbbi azonban nehéz feladat, és még jó ideig biztosan nem látszik az eredménye.

Emellett meg kell említeni, hogy Kína piaca egyre kevésbé vonzó a külföldi tőke előtt egyrészt az autoriter rezsim piackorlátozó lépései miatt (egyébként némi liberalizációra is volt példa egyéb ösztönzők mellett az utóbbi hónapokban, épp a növekedési válságra válaszul), másrészt az USA-val folytatott hidegháború kiéleződése, és a nyugati vállalatok ellátási láncainak szándékolt lerövidítése miatt. Ez is nyomás alá helyezi a kínai gazdaságot.

Az elemzők az idei évre 5% körüli növekedést várnak, ami jövőre 4,5, 2025-ben pedig 4% környékére mérséklődhet. Sokan már Japánhoz hasonlítják Kínát, ahol az 1990-es években megtorpant a fejlődés, de a többség ezt az elképzelést még irreálisnak tartja. Kína problémája egyébként a világgazdaságnak is fáj, hiszen a kereskedelmi partnereket is lehúzza a gyenge teljesítmény.

Kína számára a lassulása több szempontból is fájdalmas. Egyrészt azért, mert az alacsonyabb növekedési pályára állás még mindig nagyon alacsony relatív fejlettség mellett történt meg, és így Kína sokkal távolabb került attól, hogy egyszer elérje a fejlett státuszt.

Másrészt az Egyesült Államok gazdaságának méretbeli megelőzése is időben kitolódott: ma már nem az a kérdés, hogy hány évtizeden belül történik meg az előzés, de még az sem vehető biztosra, hogy egyáltalán megtörténik. És ha így is lesz, és Kína gazdaságának mérete lesz a legnagyobb, fejlettségbeli lemaradása még mindig tetemes lesz.

Kínának sürgős modellváltásra lenne szüksége, amit láthatóan fel is ismertek. A szükséges intézkedések implementálása viszont erősen kérdéses, hiszen ehhez épp olyan döntéseket kéne meghozni, amelyek hátráltatnák az autoriter rezsim ellenőrzését a politikai folyamatok felett. Emellett is az várható, hogy Kína globális súlya növekedni fog a következő években, de idén döbbent rá a világ, hogy a globális súlypontok eltolódása messze nem lesz olyan gyors, mint korábban gondoltuk.

Címlapkép forrása: Getty Images