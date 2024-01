A tavalyi lehetett az utolsó igazán erős éve a magyar napelemes iparágnak

A hazai fotovoltaikus kapacitás bővülése Görögországéval holtversenyben a 9. legnagyobb volt 2023-ban az Európai Unióban, a további növekedési kilátások viszont bizonytalanok.

Amint arról beszámoltunk, tavaly az év vége felé közeledve is folytatódott a hazai naperőmű-kapacitás növekedése, és december elejére megközelítette az 5,6 gigawattot (GW). A magyarországi fotovoltaikus erőművek beépített teljesítőképessége novemberben mintegy 76 MW-tal, 2023 első 11 hónapjában pedig összesen 1566 MW-tal 5583 MW-ra bővült, a 2022-es rekord év 1063 MW-os növekedést messze meghaladva.

A bővülés üteme nemzetközi összevetésben is jelentős. Bár a decemberi adatok még nem ismertek, ezek hiányában is megállapítható, hogy a hazai összesített fotovoltaikus kapacitás megközelítőleg 1,6 gigawattos (GW) eddigi idei növekedése Görögországéval holtversenyben a 9. legnagyobb volt 2023-ban az Európai Unióban a SolarPower Europe iparági szervezet jelentése szerint. Ezzel Magyarország 2021-et követően került fel ismét a tízes toplistára, miután 2022-ben a rekord növekedés ellenére átmenetileg kiszorult onnan.

Forrás: SolarPower Europe

A TOP10-be kerülés értékét emeli, hogy 2023-ra szinte mindegyik uniós országban alaposan felpörögtek a napelem-telepítések.

A novemberi hazai növekedésből a háztartási méretű napelemes rendszerek - hmke-k - 62 MW-tal, a nagyobb naperőművek pedig 14 MW-tal vették ki a részüket. A tavalyi év eddig eltelt részében a hmke-k esetében a bővülés 789 MW volt, míg a nagyobb naperőművek összesített beépített teljesítőképessége 777 MW-tal nőtt. Mindkét érték szintén rekordnak számít, jócskán meghaladva a 2021-es 406 MW-os, illetve a 2022-es 696 MW-os eddigi növekedési rekordokat.

Ha a telepítések szempontjából rendszeresen kedvezőtlen időjárási körülményekkel járó december nem hoz fordulatot, akkor a hmke-szegmens bővülése 2017 után haladhatja meg ismét a nagyobb naperőművekét. A hmke-szegmens egyszeri tényezők által is hajtott extra növekedése (rezsicsökkentés átlagfogyasztás feletti megszüntetése 2022 nyarán, ideiglenes betáplálási stop bejelentése 2022 őszén, bruttó elszámolás bevezetése) kiemelkedő részarányt biztosított a hmke-knek a teljes kapacitásbővülésen belül, az ebben elfoglalt 50%-ot meghaladó arány pedig jóval magasabb a 33%-os uniós átlagnál.

Így a tavalyi a magyarországi napenergia szektor valaha volt legsikeresebb éve, a 2023-ban telepített 1,6 GW új fotovoltaikus kapacitás pedig 45%-kal nagyobb, mint az eddigi rekordot tartó 2022-es 1,1 GW-os bővülés - emeli ki a jelentés, amely szerint ugyanakkor lehetséges, hogy egy ideig 2023 lesz az utolsó erős növekedési év a magyar naperőmű-szegmensben.

Az uniós iparági szervezet szerint ugyanis a kilátások alapján a következő években Magyarország még a 15 legnagyobb növekedésű uniós piac közül is ki fog szorulni. Ennek oka a jelentés szerint az, hogy a 2022. őszén az újonnan megvalósítandó hmke-kre ideiglenesen bevezetett, 2024 elején az ország nagy részén feloldott betáplálási moratórium, illetve a nettó elszámolási rendszer fokozatos kivezetése miatt jelentősen csökkent a napelemes rendszerek vonzereje a lakosság szemében. (Hasonló következtetésre jutott tanulmányában a REKK is.) Emellett a hálózati csatlakozási kapacitások korlátozottsága a nagy napelemparkok állományának növekedését is fékezi.

Forrás: SolarPower Europe

A hálózati kapacitásokkal kapcsolatos problémák nem csak Magyarországon vannak jelen. A SolarPower Europe jelentése megerősíti, hogy a nagy naperőművek fejlesztőinek ma Magyarországon 6 évet kell várniuk a hálózati csatlakozásra (a legkorábbi csatlakozási dátum 2029), ami Ausztria (1,5-8 év), Görögország (3-6 év), Horvátország (5-7 év), Hollandia (4-7 év) és Spanyolország (5-6 év) vonatkozó adata mellett a legmagasabb érték az EU-ban.

Forrás: SolarPower Europe

Hasonló a helyzet a hmke-k esetében is. A jelentés alapján Magyarországon 9 hónapig tart a háztartási napelemes rendszer hálózatra csatlakoztatása, amelynél ugyan több országban tovább is tarthat a folyamat, de a kedvezőbb eshetőségeket tekintve ezekben az országokban is kisebb az időigény - Németország 1-11 hónap, Ausztria 1-12 hónap, Szlovénia és Litvánia 3-12 hónap, Horvátország 6-12 hónap -, nem beszélve a néhány hetes holland, lengyel, szlovák vagy svéd várakozási időkről.

Forrás: SolarPower Europe

A SolarPower Europe, illetve magyar tagja, a Manap iparági egyesület várakozásai szerint a 12 GW-os 2030-as hazai naperőmű-célszámot valamikor 2027 után érhetjük el.

A minden ország által a saját Nemzeti Energia- és Klímatervében (NEKT) meghatározott célszámok elérése egyéb tényezők mellett nagyban függ attól is, hogy mennyire ambiciózus a cél. Az egyik ezt jelző mutató az egy főre eső telepített fotovoltaikus kapacitás nagyságát bemutató érték. E tekintetben Magyarország már 2023-ban elmaradt az EU átlagától, 2030-ra pedig a mezőny hátsó felébe csúszhat vissza a jelenlegi kilátások alapján, az átlagnál jobb napenergia-termelő adottságai mellett is.

Forrás: SolarPower Europe

Jó hír ugyanakkor, hogy a SolarPower Europe jelentése szerint 2030-ra a magyarországi naperőművek összesített beépített teljesítőképessége 14,3 GW-ra emelkedhet, meghaladva a 12 GW-os kormányzati célt.

Sorozatban a 3. rekordév volt az EU-ban



Az Európai Unió országai 2023-ban összesen 55,9 GW új fotovoltaikus kapacitást telepíthettek, telepíthetnek a SolarPower Europe becslése szerint, ami 40%-kal nagyobb, mint az eddigi rekordot tartó 2022-es érték. Ezzel az uniós növekedés egymás után sorozatban harmadik éve állít fel új rekordot, a növekedés üteme pedig mindhárom évben elérte a 40%-ot. (Más elemzések szerint a 2023-as növekedés ennél is nagyobb lehetett, a Rystad Energy például 58 Gw-osra becsülte a bővülés mértékét.) A teljes, kumulatív kapacitás az EU-ban 2023 végére 263 GW-ra emelkedett, 27%-kal meghaladva a 2022 végi értéket.

Címlapkép forrása: Shutterstock