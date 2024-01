Ugyan miért kellene visszatérni az irodába? - Van, hogy még a vezetők sem tudják a választ

A tavalyi év világszerte sok munkavállaló számára a home office-ból az irodába való visszatérést (return to office – RTO), vagy legalábbis e két munkavégzési forma ötvözetét, a hibrid modell bevezetését hozta el. HR-szakértők szerint az idei évnek már arról kell szólnia, hogy a cégek miként töltik meg valódi tartalommal a hibrid modellt, és növelik ezzel a dolgozók termelékenységét, hogy az RTO-előírások bevezetése ne csupán azt jelentse, hogy heti meghatározott napra visszarendelik az alkalmazottakat az irodába, ahol lényegében ugyanazt a munkát végzik el, amit távmunkában is el tudnának.

Ha meg kellene nevezni egy témát, amely tavaly igen sokszor szóba került a HR világával kapcsolatban, akkor feltehetően legtöbben a home office-ból az irodába való visszatérést említenék meg. Úgy tűnik, az erről szóló vita tavaly eldőlt, hiszen a Covid-járvány lecsengését követően világszerte egyre több vállalat vezetett be RTO-előírásokat a munkavállalók számára.

A vállalatok nagy része nem teljeskörűen rendelte vissza az irodákba az alkalmazottakat, hanem a hibrid modell keretében továbbra is lehetőséget nyújt távmunkára.

Jelenleg az amerikai cégek mintegy fele követeli meg az alkalmazottai egészétől vagy egy részétől, hogy heti valahány napot az irodában dolgozzanak. Ez az arány 2024 végére 90%-ra nő majd – derül ki a ResumeBuilder.com amerikai álláskeresési portál pár hete megjelent, ezer amerikai cégvezető megkérdezésén alapuló felméréséből. A cégek 8%-a 2025 végére, vagy még később írná elő a kötelező irodai jelenlétet, és csupán a vállalatok 2%-a közölte azt, hogy nem követeli meg az irodába történő bejárást.

A hibrid modell kihívásai

Az új, hibrid felállás kialakításával kapcsolatban azonban még sok mindent kell tisztázniuk a cégeknek. Szakértők szerint az idei év nagy kérdése így az lesz, hogy a cégek mennyire tudják majd hatékonyan működtetni az új modellt, miként érik el, hogy az alkalmazottak a lehető leghatékonyabban dolgozzanak az irodában a munkatársak közötti együttműködést igénylő közös projekteken, illetve a home office keretében az egyedül is elvégezhető munkafeladataikon.

A hibrid modell előnye, hogy a munkavállalók a távmunka-lehetőség révén elkötelezettebbekké válnak a munkájuk iránt, javul az általános közérzetük és alacsonyabb körükben a fluktuáció kockázata is, mint a teljes mértékben az irodában dolgozó, de amúgy távmunkára is alkalmas munkavállalók esetében. A hibrid modell azonban kihívásokat is jelent a cégek számára, hiszen a lehető legkülönbözőbb idősávokban távmunkában dolgozó alkalmazottaik munkáját a lehető leghatékonyabban kell összehangolniuk. Emiatt, ha egy cég hosszú távra tervezi a hibrid modellre való áttérést, akkor ki kell alakítania egy stratégiát arra vonatkozóan, hogy miként kezelik a cégen belüli kommunikáció, a különböző munkahelyi teamek közötti együttműködés kérdését, miközben a saját vállalati kultúrájukat is erősítik.

A webshopok számára fulfillment szolgáltatásokat nyújtó amerikai YouParcel például részleges RTO-t vezetett be, ugyanis olyan munkaköröknél írták elő az irodai munkavégzést, ahol előnyös, ha a munkatársak az irodában együttműködve tudnak dolgozni.

Az eredmények vegyesek voltak, egyesek üdvözölték a változást a jobb kommunikációra hivatkozva, míg mások az ingázás és a munka-magánélet egyensúlya miatt fejezték ki aggodalmukat

– számolt be Onur Kutlubay, a YouParcel alapítója. A cégnél az alkalmazottak körülbelül 40%-ának kell bejárnia az irodába, főként azoknak, akik termékfejlesztéssel és az ügyfélkapcsolati kérdésekkel foglalkoznak. A YouParcel egyben heti három nap irodai jelenlétet vár el a bejárásra kötelezett munkavállalóitól.

Ez a megoldás egyensúlyt teremtett, lehetővé tette a távmunkát az önállóan elvégezhető feladatok esetében, és elősegítette az együttműködést a kollégák között az irodai napokon

– magyarázta Onur Kutlubay.

Még sok kérdést kell tisztázni

„Még mindig sok a bizonytalanság [a hibrid munka körül – a szerk]. Nem hiszem, hogy bármely cég is kimondta volna már azt, hogy abszolút tudja, miként kell működtetni ezt a modellt” – véli Aaron de Smet, a McKinsey tanácsadó cég vezető partnere, aki többek között a munkahelyikultúra-váltás kérdésének a szakértője. Szerinte ez várható is volt, hiszen amikor a koronavírus-járvány a feje tetejére állította a munka világát, több mint egy évszázada működő munkavégzési, -szervezési modellek alapjait ingatta meg.

A tavalyi év során egyre több cégvezető számára vált egyre világosabbá, hogy az alkalmazottak irodába való visszaterelése nem old meg minden problémát a munkavállalók elvárt teljesítményével kapcsolatban.

De Smet szerint a valódi kérdés az, hogy a hibrid modellben miként tudják úgy integrálni a dolgozókat a munkafolyamatokba, hogy a különböző munkahelyi teamek minél produktívabb módon működhessenek.

„Ehhez sokkal többre lesz szükség annál, minthogy egyszerűen csak visszarendeljük a kollégákat az irodába” – hangsúlyozta de Smet.

A cégvezetők körében az utóbbi időszakban érezhető volt a frusztráció a dolgozók teljesítményével, a munkatársak elkötelezettségével és a tehetségek megtartásával kapcsolatban

– véli Cali Yost, a Flex+ Strategy Group HR-tanácsadó cég vezérigazgatója és alapítója. „Ezek valódi problémák, amelyekről azt hitték, hogy megoldódnak, ha a dolgozók visszatérnek az irodába. De az irodai jelenlét nem eredményezi automatikusan azokat az eredményeket, amelyeket szerintük el kell érni” – tette hozzá Yost.

Ha ezeket a kérdéseket valóban meg akarják oldani a cégvezetők, akkor alaposan meg kell vizsgálniuk, melyek azok a munkatevékenységek, amelyeknél az hoz jobb eredményt, ha a munkatársak közös projekteken az irodában személyes jelenlét mellett dolgoznak, és melyek azok a tevékenységek, amely hatékonyabban megoldható távmunka keretében.

E téren az egyik fő kérdés az, hogy miként érhetik el azt a cégek, hogy ne csak azért rendeljék be az alkalmazottakat az irodákba, hogy ugyanazt a munkát végezzék el, amit amúgy távmunkában is el tudnak. Annak, hogy az irodába való bejárásnak valódi célja legyen, 2024-ben már alapnak kell lennie a cégek számára, vélik szakértők.

Ennek a célnak a pontos meghatározása, majd megerősítése azáltal, hogy világosan kommunikálják az alkalmazottak felé, hogy miért olyan fontos a cég számára az irodai jelenlét, hatékonyabb megoldás, mintha csak azt közlik a cégek a dolgozóikkal, hogy ezentúl heti hány napban kell az irodában lenniük – emelte ki Nilesh Thakker, a Zinnov vezetési tanácsadó cég tehetségekért felelős globális vezetője.

Tekintettel arra, hogy a hibrid munka a távmunkát végezni képes munkavállalók számára normává vált, eljött az ideje annak, hogy a cégvezetők optimalizálják a hibrid modellben rejlő lehetőségeket, hangsúlyozzák szakértők. Ez például a teljesítménymenedzsment rendszerek felülvizsgálatát, a különböző munkahelyi teamek közötti együttműködés hatékonyságának fejlesztését és azt teszi szükségessé, hogy a középvezetők egyfajta coach-ok legyenek a hibrid működés különböző kérdéseinek kezelésében.

Van, ami a távmunka lehetőségénél is fontosabb

A Gallup tavaly nyáron megjelent globális felmérése azonban arra is rámutatott: abban a kérdésben, hogy az emberek miként viszonyulnak a munkájukhoz, mekkora a munkájuk iránti elkötelezettségük mértéke, sokkal inkább a munkatársaikkal és a vezetőjükkel való kapcsolatuk minőségével függ össze, mint azzal, hogy távmunkában vagy az irodában dolgoznak-e. A Gallup kutatása szerint ugyanis az alkalmazottak munkájuk iránti elkötelezettségére és jóllétére mintegy négyszer nagyobb hatással van az alkalmazottak irányításának módja, mint a munkavégzésük helyszíne.

A Gallup 2023 decemberében megjelent jelentése szerint sok amerikai cég az utóbbi időszakban „radikálisan átállította” üzletmenetét, ami miatt a munkavállalók, köztük a középvezetők, stresszesebbé váltak és kevéssé kapcsolódnak egymáshoz. Arra a kérdésre, hogy milyen változtatásokat hajtottak végre a cégek 2023-ban, a vállalatok

64%-a azt mondta, hogy az alkalmazottak további munkaköri feladatokat kaptak,

51% a munkahelyi teamek átszervezését említette,

42% a költségvetés csökkentéséről számolt be.

A belső átszervezések, a céges büdzsék megvágása különösen érzékenyen érintette a középvezetőket, mivel így nagyobb teher került rájuk. Az új helyzetben nagyobb valószínűséggel voltak kiégettek, mint a nem vezető beosztásban dolgozók. Emellett nagyobb valószínűséggel érezték úgy, hogy a cégük nem törődik a jóllétükkel, és nagyobb valószínűséggel mondták, hogy nehézséget jelent számukra a munka és a magánélet egyensúlyának kialakítása. Ez az egész cég számára kedvezőtlen jelenség, mivel a középvezetők hangulata az általuk irányított dolgozókra is átterjedhet. Különösen amiatt aggasztó ez a jelenség a cégvezetők számára, mert a munkavállalók cégvezetésük iránti bizalma jelentősen csökkent a Covid-járvány kitörése óta, igaz, tavaly már kezdett javulni a helyzet: az amerikai munkavállalóknak azonban még mindig csak 23%-a állítja határozottan, hogy bízik cége vezetésében.

