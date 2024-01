Pokolból a mennybe, áldozatokkal – a magyar külsőegyensúly-javulás okairól

A külkereskedelmi mérlegünk egyetlen év alatt történelmi mélypontról történelmi csúcsra javult. Az óriási változás legfontosabb tényezőjének az energiaárak visszaesését szokták tekinteni. Vizsgálódásunk alapján azonban ez nem igaz: az egyensúlyjavulás ennél is fontosabb oka a recesszió.

Az előzetes adatok szerint 2023 novemberében 1,7 milliárd euró többlet keletkezett a magyar külkereskedelmi mérlegben, annyi, mit soha korábban. Ennél a történelmi rekordnál is érdekesebb egy másik: az év első tizenegy hónapjában felhalmozódott 9,6 milliárd eurós többlet szintén új csúcsot jelent, méghozzá úgy, hogy 2022-ben az időarányos egyenleg –8,8 milliárd euró volt, hatalmas historikus mélypont.

Vagyis óriási fordulatot látunk, a külkereskedelmi egyenlegünk egyetlen év alatt a történelmi mélypontról új rekord szintre szaladt fel.

Még látványosabb a fordulat, ha a hónapról hónapra frissülő 12 hónapos gördülő egyenleg alakulását figyeljük. A mutató ugyan kicsivel még alulmúlja a 2016 novemberi értéket, de a decemberi adat jó eséllyel új csúcsot hoz majd.

Az elmúlt két és fél év óriási cikkcakkját elsősorban az energiaárak változására szokták visszavezetni. Az energiaválság a magyar gazdaság importszámláját durván megemelte, majd az árak esésekor jelentősen csökkentette. Éppen ezért a hektikus mozgások ellenére néhány hónapra, negyedévre előre már menet közben is egész jól láthatók voltak folyamatok. Például hiába volt az egy évre visszatekintő külső egyensúlyi mutató 2023 elején a mélyponton, akkor már lehetett tudni, hogy a közeljövő nagyon gyors helyreállást hoz.

Ennek ellenére nem állíthatjuk, hogy a külső egyensúlyban beállt változás meglepetések nélküli. A mozgásokat ugyanis nem lehet teljes egészében megmagyarázni az energiaárak változásával. A korrekció még a vártnál is erősebb volt, miközben az energiaárak az utóbbi egy év átlagában még érdemben magasabbak voltak, mint az energiaválság előtti időszakban. Vagyis már első pillantásra is úgy tűnik, hogy az új csúcsra száguldó külkereskedelmi többlet mögött más tényezők is állnak, nem csak az energiaárak normalizálódása.

Ördög a részletekben

Mivel az energiaárak csökkenése teljes egészében nem magyarázza a külkereskedelmi mérleg ennyire éles fordulatát, ezért a statisztika mélyére néztünk. A 2023-as év első 10 hónapjának adatait összevetettük 2022 hasonló időszaki számaival (erre az időszakra áll rendelkezésre részletes bontás), és megnéztük, hogy melyek voltak azok a tételek, ahol a legnagyobb változások történtek. Mint látni fogjuk, az energiaáresésen kívül van egy olyan tényező, ami hasonló jelentőségű - ám jóval szomorúbb gazdasági jelenség.

2023-ban októberrel bezárólag 7,9 milliárd euró többlet volt a külkereskedelmi mérlegben, 2022 hasonló időszakában 7,4 milliárd eurós hiányt jelentett a KSH. A javulás tehát több mint 15 milliárd euró. Ha csak mechanikusan ránézünk a behozatali és a kiviteli szárakra, akkor sietve megállapíthatjuk, hogy a javulást szinte pontosan fele-fele részben magyarázza az import csökkenése és az export növekedése. Ezt az állítást azonban - mint látni fogjuk - erősen árnyalni kell.

Az árucsoportok szerinti bontás több érdekességet felfed a javulás mögött álló tényezőkből. Az ország gázmérlege 3,7 milliárd euróval javította a külkereskedelmi egyenleget, ami jelentős tényező, de a teljes javulásnak csupán a negyedét teszi ki. Ha ehhez hozzácsapjuk az áram- (+12% javító hatás) és az olajmérleg (+5%) változását, az energiamérleg akkor sem adja ki a teljes javulás felét sem (41%).

Hangzatosabban fogalmazva: ha csak az energia-külkereskedelem módosított volna az áruforgalmi folyamatainkon, akkor októberben még nem vaskos többletet láttunk volna a külkereskedelmi mérlegünkben, hanem csak azt, hogy éppen átfordulunk deficitből szufficitbe. De akkor mi hozta a többi egyensúlyjavulást?

Egy kis kitérő

Amikor az energiamérleg hatásáról írunk, két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy az energiaimportunk és -exportunk egyszerre változik az ár-, illetve a volumenváltozás miatt, vagyis a javulás egyrészt az alacsonyabb árak, másrészt a kisebb fogyasztás eredménye. Ennek mélyebb bontására most nem térünk ki, csak jelezzük, hogy az árhatás jóval erősebb szerepet játszik az egyensúlyjavulásban. A földgázfogyasztásunk köbméterben számolva ugyanis tavaly "csak" 11%-kal csökkent 2022-höz képest, ehhez képest a gázimportunk értéke euróban számolva 2023-ban a felét sem érte el az előző évinek.

A másik, hogy az energia szerepét szándékosan az export-import egyenlegben ragadtuk meg, nem pedig kizárólag az importban. Ennek oka, hogy az egyenleg jobban kifejezi a belföldi felhasználást, a kivitel nagy része pedig gyakorlatilag az import re-exportja.

Ahogy feljebb említettük, a javulás további tényezőit az export oldalról kiindulva érdemes keresni. Árucsoportokra bontva a kiviteli statisztikát azt találtuk, hogy a vizsgált időszakban két ágazat tudta érdemben növelni a kivitelét: a járműgyártás, illetve a villamos gép-, készülék- és műszergyártás, amiben a növekedést főként az akkumulátorgyártás felfutása jelenti. E két gazdasági tevékenység bruttó módon 4,3, illetve 4 milliárd euróval növelte a kivitelét, vagyis elsőre azt mondhatjuk, hogy meg is találtuk a külső egyensúlyjavulás másik nagy forrását, az exportnövekedést. (Érdekesség, hogy minden más árucsoportban ennél legalább egy nagyságrenddel kisebb változások voltak, és ezek együtt is csak kis mértékben járultak hozzá az egyenlegjavuláshoz.)

Valójában azonban az export hatása sokkal kisebb. Figyelembe kell ugyanis venni, hogy a kivitel felfutása automatikusan a behozatal emelkedésével jár. Nem is kicsivel, az export hazai hozzáadott értéke ugyanis kifejezetten alacsony, importigénye pedig ezzel összefüggésben nagyon magas. A két ágazat hozzáadott értéke a bruttó kibocsátásukhoz képest 14-16%.

Tekintettel a hazai beszállítói kör szűkösségére, e két ágazatra is igaz lehet az ökölszabály, miszerint 100 egység export 80 egység (re-export célú) importtal jár együtt. Az egyszerűség kedvéért érdemes úgy felfogni a helyzetet, hogy a jármű- és villamosgép-gyártás külkereskedelmi mérlegének nem csak export lába van, hanem egy méretes import lába is. Ha a kettőt együtt vesszük figyelembe, akkor az exporttevékenység erősödésének egyensúlyjavító hatása a töredékére zsugorodik.

És ezzel kaptunk egy új tényezőt, hiszen ha az importból leszámítjuk a reexportot, akkor sokkal nagyobb az importvisszaesés. Ez a visszaesés nem az energiaszámla csökkenése miatt következett be, hanem más okból. Nevezetesen a beruházások és a fogyasztás visszaesése miatt. Vagyis a külkereskedelmi mérleg javulásának egyik fontos oka a recesszió, a belső felhasználás zsugorodása, ami visszafogta a magyar gazdaság importigényét.

A fentiek alapján teljessé vált a külkereskedelmi fordulatot magyarázó tényezők köre.

A gázimport csökkenése az egyensúlyjavulás negyedét magyarázza, árammal és olajjal kiegészítve az energiamérlegünk 41%-ban felel a fordulatért.

A nettó export javulása 15%-os súlyt képvisel a faktorok között. Ezen egyformán osztozik a jármű- és a villamosgép-gyártás, a többi termékkör szinte egyáltalán nem javított.

A legnagyobb tényező az import visszaesése, 44%-os magyarázóerővel. Mivel a reexport célú importot kiszűrtük, ezért a belső felhasználásra szánt behozatal zsugorodásáról van szó, amit a beruházások és a fogyasztás csökkenése váltott ki.

A múltbeli javulás oka egyben indikációt adnak a jövőbeli tendenciát illetően. A feldolgozóipar beruházásai folyamatosan új exportkapacitásokat teremtenek, ezért növelhetik a külkereskedelmi többletünket. Ám az alacsony hozzáadott érték, illetve rövid távon a külső környezet romlása miatt ez a hatás visszafogott maradhat. Sőt, az év elejét ellátási problémát is terhelik. Az energiaárak (feltételezve, hogy nem érkeznek további sokkok) éves átlagban az idén még mindig alacsonyabbak lehetnek a tavalyinál, de már nem jelentősen. A várható növekedés ráadásul az energiafogyasztást kissé emelni fogja. A gazdasági növekedés, különösen a fogyasztás fellendülése az importigény növelésén keresztül csökkenteni fogja a többletet. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy az idén szinte biztosan véget érnek a külkereskedelmi mérleg elmúlt években látott óriási cikkcakkjai, és a tavaly kialakult jelentős többlethez képest csak kisebb elmozdulást látunk majd.

Címlapkép forrása: Getty Images