Először szólal meg a Költségvetési Tanács új elnöke: legyen a költségvetés golyóálló!

A 2024-es költségvetés esetében van még tér és idő arra, hogy ha szükségessé válik a beavatkozás, megtörténjen a költségvetés módosítása - jelezte a Portfolio-nak adott interjújában Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács múlt héten hivatalba lépett új elnöke. A két évtizedes banki és kockázatkezelői múlttal rendelkező szakember az együttműködés fontosságát hangsúlyozta az új pozíciójában adott első interjújában, nevezetesen azt ígérte: mindenkivel kommunikálni fog, akivel szükséges a fiskális fegyelem ügyének előmozdítása érdekében. A Tanács új elnökével beszélgettünk a hazai fiskális politika kilátásairól, az újra élesedő uniós költségvetési szabályokról, valamint az állam működésének finanszírozásáról is. Szerinte a piac a pénztárcájával szavaz és a legutóbbi devizakötvény-kibocsátások bizalmat tükröznek.

Kinevezésekor elsőként sokakban az a kérdés merülhetett fel, hogy vajon miért vállalta el ezt a megbízatást. Az elmúlt évtizedekben magabiztos karriert épített a versenyszférában, a legnagyobb magyar banknál a jelek szerint biztos szerepet töltött be, kockázatkezelés után költségvetési ügyek. Járt utat járatlanért? Mi motiválta a döntésben?

Az elmúlt bő két évtizedben szerzett szakmai tapasztalattal, a szakmám és az ország boldogulása iránt elhivatott közgazdászként erre a megtisztelő felkérésre nem mondhattam nemet.

Nem is kért gondolkodási időt Novák Katalintól?

Kértem és kaptam is gondolkodási időt a köztársasági elnöktől. Igyekeztem végiggondolni az új pozícióval járó feladatokat és felelősséget, aludtam rá néhány napot, de nem voltak álmatlan éjszakáim.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Új szakasz nyílt tehát a szakmai életében, legalább 6 éves időtávra. Ez már egy olyan időtartam, amely alatt meg lehet fogalmazni személyes, szakmai középtávú célokat. Vannak-e már ilyenek tervben?

A vonatkozó jogszabályok, az Alaptörvény, valamint a Stabilitási törvény kijelölik a kevés számú, de nagy felelősséggel járó feladatot a Költségvetési Tanács és annak elnöke számára. Ezeknek a megvalósítása

elsősorban szakmai párbeszédet igényel, ezért elsődlegesen ennek a fejlesztésére, erősítésére törekszem.

Vannak meglévő, nagyon jó kezdeményezések a Tanács működésében, ezeket tervezem erősíteni minden olyan szereplővel, akiknek a fiskális fegyelem fontos szempont.

Hogyan zajlott az átadás átvétel folyamata?

Január 10-én foglaltam el a hivatalomat és hálás vagyok mindenkinek, aki közreműködött ebben az átmenetben, így elődömnek, Kovács Árpádnak, aki példás nyitottsággal segítette az indulásomat, a Költségvetési Tanács Titkársága munkatársainak, illetve az Országgyűlés Hivatala dolgozóinak, hiszen a Költségvetési Tanács formálisan az Országgyűlés Hivatalába illeszkedik. A hivatal biztosítja az adminisztratív hátteret, illetve az Országgyűlés Hivatalának költségvetése tartalmazza a Költségvetési Tanács büdzséjét is. Az eddigi rövid tapasztalatok azt mutatják, hogy minden érintett nyitott, így például a KT tagjai, az Állami Számvevőszék elnöke, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke, valamint stábjaik is. Voltak már kapcsolatfelvételek a közvetlen érintetteken túli szereplőkkel is, és lesznek is még megbeszéléseim.

Mindenkivel kommunikálni fogok, akivel a párbeszéd a fiskális fegyelem ügyét előre mozdíthatja.

Ebbe nemcsak kormányzati szereplők, hanem akár kormányzaton kívüli szereplők is beletartozhatnak értelemszerűen.

Kovács Árpád ugye 12 év után távozik a pozícióból? Megmarad a kapcsolata vele valamilyen formában?

Kovács Árpáddal minden bizonnyal meg fog maradni a kapcsolat, hiszen többek között a továbbvitelre érdemes hagyományok között van a Tanács Magyar Közgazdasági Társasággal történő együttműködése. A Tanács munkájához megrendelt, év folyamán felhasznált kutatások, tanulmányok eredményeinek megvitatása egy konferencia keretében zajlik, és Kovács Árpád az MKT örökös tiszteletbeli elnöke. Tehát ilyen értelemben formalizált kapcsolatunk is lesz a jövőben. A KT törekvése az volt az elmúlt években, hogy lehetőség szerint az elismert magyar szakmai műhelyek, kutatóintézetek minél szélesebb körét fedje le és vonja be ebbe a munkába, és támaszkodjon a tanulmányaikra. Ezt a hagyományt és megközelítést én is tovább akarom vinni.

Felmerült-e Önben, hogy a KT ülésrendjében szükséges bármilyen változtatás?

Korai lenne még bármilyen változásról beszélni, másrészt a jogszabályok miatt kötött a pálya, például adott, hogy a költségvetés parlamenti benyújtása előtt a Tanácsnak mikor, és milyen szerepe van. Harmadrészt megítélésem szerint

a szakmai feladathoz, valamint személyemhez jobban és hitelesebben illeszkedik, ha bejelentések helyett inkább a tettekre fókuszálok.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Az elmúlt egy évben egyre nagyobb figyelem övezte és övezi most is a költségvetést, fiskális politikát. Tavaly a kormány többször is arra kényszerült, hogy módosítsa a 2023-as hiánycélt, és közben konszenzusos az az elemzői állítás, hogy az idei 2,9%-os hiánycél sem reális. Készül-e arra, hogy a téma érzékenységéből és a nehéz költségvetési helyzetből fakadóan, konfliktusos helyzetben kell szerepet vállalnia a partnerekkel, akár a kormánnyal, akár a Költségvetési Tanács más tagjaival szemben?

A 2023-as évre igaz volt, hogy nemcsak a kormány előrejelzései, de még a kormánytól független elemzők prognózisai sem jelezték azt előre, ami bekövetkezett a makropályában. Ennek nyomán értelemszerűen megváltoztak a költségvetés fő számai is az eredeti tervekhez képest. Úgy gondolom, hogy

a 2024-es költségvetés esetében van még tér és idő arra, hogy ha szükségessé válik a beavatkozás, megtörténjen a költségvetés módosítása.

Egyelőre csak két hét telt el 2024-ből, érdemes lehet ezzel megvárni egyrészt akár a végleges eredményszemléletű 2023-as államháztartási számokat, másrészt 2024 első egy-két hónapjának a számait.

A kérdésére visszatérve, nem készülök konfliktusokra, hiszen az akár önbeteljesítővé is válhat. A habitusomból adódóan is együttműködésre készülök. Ez a hozzáállás jellemzett korábban is, ami nem jelenti azt, hogy ne adódhatnának persze szakmai nézetkülönbségek, de a pénzügyi szektorban

a két évtizedes karrieremet kockázatkezelőként töltöttem el, tehát gyakorlatilag ez volt a fő feladatom: szakmai érdekellentéteket kellett folyamatosan menedzselnem.

A KT működéséből is fakad, hogy alapvetően egy konszenzusra törekvő operáció jellemzi a Költségvetési Tanácsot.

Hogyan látja, a 2023-as évhez hasonlóan szükség lesz-e rendkívüli ülésekre, vagyis olyanokra, amelyek eltérnek a szokványos költségvetési évtől, tavaly például a 2023-as költségvetés tavaszi módosítása miatt volt erre szükség?

Amennyiben a költségvetési törvény módosul az idén, és ez érinti a fő számokat, például a hiányszámot, akkor a Költségvetési Tanácsnak véleményt kell mondania. Egy ilyen esetben a törvény szabta nagyon rövid időn belül rendelkezésre áll minden tag.

Rátérve a jelenlegi kormányzati, gazdaságpolitikai legnagyobb dilemmára, miszerint idén élénkíteni kell vagy a költségvetési fegyelmet helyreállítani, a KT elnökeként, vagy akár közgazdászként melyik irányt gondolja reálisnak? A gazdaságpolitikát közelről figyelők közül ezt a vitát sokan úgy mutatják be, hogy az Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter között zajlik. Bár Nagy Márton legutóbb már óvatosabban fogalmazott, amikor azt mondta egy héten megjelent interjúban, hogy nem arról van szó, hogy nem akarja csökkenteni a költségvetés hiányát, hanem a hiánycsökkentés mértékén van a vita.

Egy megjegyzésem hadd legyen még a konkrét kérdés megválaszolása előtt. Nem gondolom, hogy egy országot ugyanúgy kell irányítani, ahogyan egy vállalatot. Abban viszont hiszek, hogy vannak olyan alapelvek, amelyek mindkét esetben alkalmazhatók. Az egyik ilyen, hogy célszerű, ha a különböző szakterületek felelősei elsősorban a saját maguk célkitűzés rendszerét tartják elsődlegesnek, amellett érvelnek, abban keresik a legjobb megoldásokat. Amikor viszont ezek a szakterületi vezetők összerakják, megvitatják az érveiket, akkor abból jó eséllyel, legalábbis a vállalati működés tapasztalata ezt mutatja, az egész rendszer szempontjából optimális vagy ahhoz közeli megoldás fog születni. Azt gondolom, hogy a szakmai párbeszédnek mindig van és kell, hogy legyen helye. Nyilván van ebben politikai párbeszéd is, azt a politikusokra bízom, a szakmai párbeszédben pedig bármikor részt veszek, vagy akár az élére állok.

Ezt a választ akár értelmezhetem úgy is, hogy minden gazdaságpolitikus foglalkozzon elsődlegesen a saját céljai érvényesítésével: Varga Mihály törekedjen alacsony hiányra, Nagy Márton támogassa minden erejével a növekedést, a jegybank pedig törje le az inflációt. De ebbe azt is belelátom, hogy ha végül konszenzusos megoldásnak kell születnie, akkor mindenkinek engednie kell egy kicsit. És akkor innen már csak egy lépés az, hogy az idei hiánycélnak nem muszáj 3% alatt lennie. Ebben az esetben viszont a hiánycél újból emelkedne, a fiskális politika hitelessége és kiszámíthatósága sérülne.

Először is érdemes definiálni, mi is a kiszámítható költségvetés. A gazdasági szereplők egy bizonyos részének fontos, hogy a hiánycél teljesüljön. Ilyen például a Költségvetési Tanács és a Tanács elnöke is. Míg másoknak az jelenti a kiszámíthatóságot elsősorban, hogy még turbulens időszakban is fennmaradnak bizonyos állami támogatások, vagy éppen a befizetendő adók mértéke nem változik. A kiszámíthatóságnak tehát több rétege van. A 2,9%-os 2024-es költségvetési hiánycél az aktuális, ez pedig illeszkedik az Európai Unióban korábban megalkotott 3% alatti hiányra vonatkozó szabályhoz. Ezt már most több tagállam sem teljesíti. Jelenleg is van arról előrehaladott tárgyalás az EU-n belül, hogy ehhez a fiskális szabályhoz hogyan térjünk vissza, ám jól láthatóan ebben a tekintetben még nincsenek minden részletükben véglegesített elemek, amelyek akár a magyar kormány fiskális politikáját bekorlátoznák. Ezzel együtt számomra megnyugtató üzenetek a Varga Mihály pénzügyminisztertől, illetve Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkártól elhangzottak: az egyensúlyi szempontok fontossága, illetve, hogy célszerű konzervatív tervezést követni. Ex-kockázatkezelőként is úgy gondolom, hogy

különösen egy olyan világban, ahol aktív háborús gócpontok vannak és megnövekedett a geopolitikai feszültség, stressztűrő, golyóálló költségvetésre van szükség.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Mennyire reális még egyáltalán a 2024-es költségvetés, mennyire tud majd golyóálló lenni?

A Költségvetési Tanács január 5-én adta ki a hároméves kitekintését. Ez az első ilyen dokumentum, amit a Költségvetési Tanács kiadott. Ekkor még nem én voltam a Költségvetési Tanács elnöke, de közgazdászként is és immár elnökként is jelentős részben azonosulni tudok ennek az elemzésnek a megállapításaival, ami az idei büdzsé, illetve gazdasági növekedés teljesülése előtti potenciális kockázatokat, illetve feszültségpontokat illeti.

Az idei költségvetés esetében kerülhet fókuszba ismét az uniós fiskális szabályrendszer, nevezetesen a 3% alatti hiány elvárása. Az eredeti 2,9%-os idei hiánycél teljesülését viszont jelentős kockázatok övezik, sokan már elkönyvelték, hogy beavatkozás nélkül akár 5% körül is lehet az idei hiány a GDP arányában. Ennek fényében pedig akár az uniós eljárás élesedése is felmerülhet. Mennyire lehet Ön szerint effektív korlát ez a szabályrendszer, ami most kintről érkezik, de egyébként a magyar fiskális szabályok között is szerepel, hogy nem lehet 3% feletti hiánnyal elfogadni a költségvetést csak recessziós időszakban, igaz ez a szabály most fel van függesztve a veszélyhelyzet idejére? Az eljárás esetleges megindulása lehet-e negatív tényező a befektetők hitelminősítők szemében felidézve a régi, 10 évvel ezelőtti időszakokat?

Szoros figyelemmel kell kísérni az ezzel kapcsolatos európai uniós tárgyalásokat, illetve nevezhetjük úgy, hogy jogalkotási folyamatot, hiszen egyelőre egy javaslatról beszélünk, és annak a végleges formája alapján dől majd el, hogy az egyrészt mikortól és milyen intézkedéseket generál az uniós tagállamokban. Az Európai Unió szempontjából szenzitív időszakban vagyunk, hiszen európai parlamenti választások lesznek az idén. Ez is kérdésessé teszi, hogy mikor és milyen formában valósulhat meg ennek a szabályozásnak az elfogadása. A tőkepiacon eltöltött két évtized után megerősítve látom azt a közhelyet, hogy

a piac a pénztárcájával szavaz.

Január első hetében a magyar állam sikeresen bocsátott ki devizakötvényeket, amit többszörösen túljegyeztek, és az egy évvel korábbihoz képest volt egy körülbelül 100 bázispontos kockázati felár csökkenés. Úgy gondolom, hogy ez bizalmat tükröz.

A szabályrendszerről pedig általánosságban úgy gondolom, hogy a konkrét szabályoktól, mértékektől függetlenül, különösen, amikor a kedvező gazdasági körülmények engedik, akkor törekedni kell arra, hogy a fiskális fegyelem szempontjait minél erősebben érvényesítsük.

A másik lényeges kritika a kormány gazdaságpolitikájával szemben, hogy nem figyel az anticiklikus szempontokra. Erről mit gondol?

Alapvetően

a konzervatív tervezésnek és a sokkokra való felkészülésnek a híve vagyok.

Nyilván jó időkben lehet jobban erősíteni ezt a fiskális pozíciót, és gazdasági sokkok idején pedig jogosan vetődik fel az, hogy valamilyen rugalmasságot érdemes tanúsítani a hosszabb távú jobb gazdasági teljesítmény érdekében. Bízom benne, hogy idén ez a szemlélet már teljesül, egy 3-4% közötti gazdasági növekedéshez társuló csökkenő hiányon keresztül.

A kormány a jelek szerint idén is ragaszkodik ahhoz a hosszú évek során kialakult gyakorlathoz, hogy korán fogadja el a jövő évi költségvetést, az elmúlt évek kellemetlen tapasztalatai ellenére. Nem gondolja, hogy a korai költségvetés elfogadása miatt a sorozatos későbbi újraírások kikezdik a kiszámíthatóságot és a fiskális politika hitelességét?

A korai költségvetés elfogadásának vannak előnyei és vannak hátrányai. Kiszámíthatóbb időszakokban azt gondolom, az előnyei domborodnak ki jobban, hiszen a főszámokon túl, például adójogi kérdések is hamarabb tisztázódhatnak a gazdasági szereplők számára. Turbulensebb időszakokban nyilván nehezebb az előrelátás, de hirtelen sokkok egy késői büdzsé elfogadást követően is bekövetkezhetnek, akár jelentős nagyságrendű tévedéseket okozva.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio