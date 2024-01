Jócskán túllövünk a célon: belátható időn belül 300 ezer kisebb naperőmű lesz Magyarországon

A kiskunhalasi naperőmű átadásán a miniszter kitért rá az MTI beszámolója szerint, hogy az elmúlt időszak rávilágított az energiaszuverenitás fontosságára, ezért "óriási beruházások" valósultak meg, és így mostanra 5600 megawattnyi naperőmű van Magyarországon, tavaly ebből 1600 megawattnyi új erőmű létesült.

Megjegyezte, hogy a 2030-as évek elején az energiaszükséglet felét a Paks 1 és a Paks 2 erőművek fogják termelni, és ezek mellett a naperőművekre kell alapozni. Ennek kapcsán emlékeztetett az előző Nemzeti Energia és Klíma Tervben-ben rögzített 2030-as célszámra, miszerint addig 200 ezer háztartási méretű kiserőmű (HMKE) várható, de a MAVIR tavaly év végi adata szerint már 255 ezer felett járt az üzembe helyezett rendszerek darabszáma, az 50 kW feletti ipari méretű naperőműveké pedig további közel 3200 darabot tett ki.

Érdemes megjegyezni, hogy a betáplálási stop előtt beömlött igényekből még mindig lehet akár több tízezer, amely nem csatlakozott a hálózatra. Emellett a 2021-es lakossági napelemes pályázatból is lehet még sokezer ilyen projekt, továbbá a minap elindított új lakossági napelemes pályázatból is lehet majd legalább 18-20 ezer ténylegesen támogatott projekt (az előszűrőnek is számító előregisztrációk száma 24 ezer felett jár). Ebből a három tételből tehát akár össze is jöhet 2026 körülre a 300 ezer darabhoz hiányzó 45 ezer darab HMKE, és ezt növelnék még a tisztán önerős telepítések, illetve az esetleges további pályázati támogatások a következő években.

Éppen ezen háttér miatt fogalmazott úgy Lantos Csaba, hogy már belátható időn belül összejöhet a 300 ezer darab háztartási méretű kiserőmű Magyarországon.

A HMKE és afeletti kategória beépített kapacitása esetén mások az arányok, mert a HMKE-szegmens 2317 MW-ot tett ki tavaly év végén, az ipari pedig 3302 MW-ot, és az együttes cél hivatalosan legalább 12000 MW, de az elmúlt évek nagy lendületét elnézve itt is benne van a pakliban a túlszárnyalás. Sok múlik persze például a minap lezajlott második közzétételi eljárás eredményeitől, illetve a mérőórán túli világ „felszabadításától”, hogy a HMKE-szegmensben és afelett ténylegesen milyen kapacitások és mikorra épülhetnek ki, a hálózati csatlakozási korlátokat és a rendszerhasználati költségeket is tekintve.

A fentiek mellett Lantos Csaba arra is beszélt, hogy a napenergia kapacitások bővítése mellett az energia tárolása is egyre fontosabbá válik, ennek egyik módja az akkumulátorokban való tárolás. Rámutatott: az autóipar mellett Magyarország egy "akkumulátorgyártó nagyhatalom is lesz", és aki képes akkumulátort gyártani, az képes lesz arra is, hogy a naperőművek mellé is tegyen akkumulátorokat.

A miniszter kiemelte: fognak még naperőművek épülni, de emellett az elkövetkező évek támogatáspolitikájában lényeges rész lesz az energiatárolásra vonatkozó beruházás is. A kormány határozottan a zöld, fenntartható energia fejlesztésének és tárolásának irányába szeretne elmozdulni - szögezte le a miniszter.

A kiskunhalasi naperőműről röviden



Az új, 48 megawatt teljesítményű naperőmű 23 milliárd forintból épült meg, amelyet teljes mértékben a beruházó Phlegon Csoport fedezett. A villamosenergia-termelő az előzetes számítások szerint több mint 34 ezer háztartás éves áramszükségletét képes majd fedezni.



Az erőmű átlagosan 2400 napsütéses óraszámmal számolva évente 85,5 gigawattóra (GWh) villamosenergiát termel, ezzel 22,9 ezer tonna szén-dioxid kibocsátása kerülhető el.



Az naperőmű kihasználtságát ideális elhelyezkedése is segíti, hiszen a Kiskunság déli részén a napsütéses órák száma 10 százalékkal magasabb az északi és nyugati tájainkon mért átlagnál.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Phlegon Csoport 2022-es nettó árbevétele 5,75 milliárd forint volt, egy évvel korábban pedig 2,9 milliárd forint. A társaság 2022-es adózott eredménye 271,5 millió forint volt, míg 2021-ben 335,2 millió forint nyereséggel zárt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ujvári Sándor