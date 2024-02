A háború csendes áldozata – A természeti károk évtizedeken át hatnak

A háborúk embereket (életeket, városokat, kulturális értékeket) tesznek tönkre, de általában megfeledkezünk a „csendes áldozatról”, a természeti környezetről. Annak súlyos, több esetben visszafordíthatatlan pusztítása hosszú távon, akár több nemzedékre is befolyásolja a környezet állapotát, a lakosság életminőségét és egészségét.

Az északkelet-franciaországi Verdun környékén az első világháború alatt lezajlott csaták tájsebei és mérgező maradványai még mindig megtalálhatók az ún. vörös zónában (Zone Rouge), ahol napjainkban is táblák figyelmeztetnek az aknákra és a fel nem robbant lövedékekre.

A Geneva Academy összesítése szerint napjainkban is több mint 110 háborús és fegyveres konfliktus zajlik a világban. Ezekben a háborúkban is sok tízezer-százezer katona esik el, a civil áldozatok száma is lehet akár tízezres nagyságrendű, és több millió család kényszerül elhagyni otthonát, valamint a lerombolt épített infrastruktúrában is tetemes a kár. Ugyanakkor a napi hadicselekményekről szóló beszámolók és biztonságpolitikai elemzések mellett komolyabb figyelmet érdemelne a brutális háború „csendes áldozata”, a természeti környezet, annak súlyos, több esetben visszafordíthatatlan pusztítása, ami hosszú távon, akár több nemzedékre is befolyásolja a környezet állapotát, a lakosság életminőségét és egészségét.

A háborús tevékenységek lehetséges káros hatásai a környezetre (Forrás: Environmental Reviews)

Általános megközelítésben is könnyen belátható, hogy a fegyverkezés nemcsak az emberre káros. A háború és általában a fegyverkezés sokrétű és sokáig fennálló negatív hatással van a környezetre. A környezeti-természeti károk már a fegyveres konfliktusok, háborúk előtt is keletkeznek a hadiipar nagyon intenzív erőforrás- és energiafogyasztásával, valamint a katonai kiképzés, a hadgyakorlatok, a fegyverek tesztelése, vagy az ártalmatlanítás során előforduló szennyezéssel.

A hadsereg a világon mindenhol, még a fejlett demokráciákban is kevésbé átlátható a környezetvédelmi hatóságok, nemzetközi egyezmények számára, mint a társadalmak egyéb tevékenységei. Az ebből a szempontból gyenge környezetvédelmi felügyelet akár súlyos, csak évekkel, évtizedekkel később felfedezett környezeti örökséget eredményezhet. Fegyveres konfliktusok esetén az energetikai és ipari létesítmények elleni szándékos támadások súlyos és később nehezen kármentesíthető szennyezéseket okozhatnak.

Egy háború során tönkretett eszköz maradványai, illetve az azokból kioldódó vegyszerek szennyezik az erdőket-mezőket, a felszíni és felszínalatti vizeket, tengereket, és rombolják az ott élő ökoszisztémákat. A több százezer év alatt kialakult élőtalaj így napok alatt évtizedekre használhatatlanná, az életre veszélyessé válhat. Mindamellett a konfliktusok hátráltatják a környezetvédelmi és helyreállítási erőfeszítéseket is.

Köztudott, hogy a II. világháború után indított háborúkban használt vegyi fegyverek máig ható környezeti károkhoz és azon keresztül közvetve, vagy közvetlenül súlyos egészségkárosodáshoz vezettek. Az Egyesült Államok „Agent Orange” gyomirtót használt a vietnami háború alatt a növényzet megtisztítására és az ellenség élelmiszernövényeinek elpusztítására. Körülbelül 80 millió liter vegyszert permeteztek ki Vietnámra, amelynek több mint fele dioxint is tartalmazó Agent Orange volt.

Az ökológiai és egészségügyi hatások közé tartoznak a talajban (és ezen keresztül a vízben) tartósan megmaradt vegyszerek, amelyek hatása gyakorlatilag a teljes élelmiszerláncban is megnyilvánul. De más gyomirtó- és lombtalanító szereket is használtak a háború egyes szakaszaiban különböző célokra. Az Agent Orange-hoz hasonlóan mindegyiknek volt színneve. A vegyszertároló hordókon ezért egy hozzáillő színcsíkot tüntette fel. Egy 1994-es amerikai jelentés szerint az úgynevezett „szivárvány gyomirtószerek” a következők voltak: bíbor, kék, rózsaszín, zöld és fehér színű vegyszerek.

A vietnami háború 1975-ös befejezését követően két jelentős fejlemény történt a nemzetközi jogban.

Az első a környezetmódosító technikák katonai vagy bármely más ellenséges használatának tilalmáról szóló ENSZ-egyezmény (ENMOD) 1976-ban történt elfogadása volt, amely tiltja az olyan környezetmódosító technikák ellenséges használatát, amelyek „széles körben elterjedt, tartós vagy súlyos hatásokkal járnak”.

A második jogi fejlemény pedig olyan rendelkezések beillesztése volt az I. kiegészítő jegyzőkönyvbe (API), amelyek tiltják azokat a módszereket vagy eszközöket, amelyek szándékosak és várhatóan „széles körű, hosszú távú és súlyos károkat okozhatnak a természeti környezetben” a hadviselés során.

Mindkét jogi eszköz nagyon magas küszöbértéket állapít meg a tilalmak megszegésére. Az API megköveteli, hogy a kár mindhárom elemének – vagyis a széles körű, hosszú távú és súlyos hatásnak – teljesülnie kell ahhoz, hogy a katonai akció megsértse ezt a rendelkezést. Így tehát bár rendelkezésre áll egy nemzetközi jogi eszköz, de az több okból nagyon nehezen érvényesíthető, például a „széles körű, hosszú távú és súlyos” kifejezések nagyon eltérő értelmezése okán is.

Ennek következménye, hogy a legtöbb katonai cselekmény nem sérti ezeket a rendelkezéseket, még akkor sem, ha károsítják a környezetet.

A helyi és regionális mérgező szennyezéseken túl globális környezeti hatásai is vannak a fegyveres konfliktusoknak, így például csak a klímára tett hatásuk – egyes becslések szerint – azt jelenti, hogy a globális kibocsátás több mint 5%-a konfliktusokhoz vagy hadseregekhez kapcsolódik, ami nagyjából a fele a mezőgazdasági tevékenységből származó globális kibocsátásnak. Miután az országok gyakran elrejtik a katonai tevékenységekből származó kibocsátások valódi mértékét, ez akár sokkal több is lehet.

Ha a világ hadseregeit egy országként képzelnénk el, ez a szám azt jelentené, hogy a világ negyedik legnagyobb nemzeti szénlábnyomával rendelkeznek – nagyobbal, mint Oroszország.

A valódi szénlábnyom minden bizonnyal többszörös is lehet, ha a teljes hadiipari és háborús ellátási láncból származó kibocsátásokat is figyelembe vennénk.

Ki felel a károkért?

Ki a felelős az okozott környezeti károkért, és ki fizeti meg azokat? Ezzel a kérdéssel évtizedek óta számos nemzetközi szervezet és jogi szakértő foglalkozik, de alig akad példa a károkozó felelősségének megállapítására és a tényleges jóvátételre.

Jól ismert példa, hogy több mint 700 olajkút gyulladt ki, amikor az iraki erők az 1990-es Öböl-háború végén kivonultak Kuvaitból, és a becslések szerint napi 6 millió hordó olaj égett közel tíz hónapon keresztül. Ezenkívül az olajárkok, a kiömlött olaj Perzsa-öböl vizébe való kerülése, a lövegek elhelyezése, a szövetséges erők katonai mozgósítása, a menekültek mozgatása, sőt maga az olajtüzek eloltása is jelentős, a mai napig észlelt környezeti károkat okozott az egész térségben.

Mivel azonban Irak nem volt részese sem az ENMOD-nak, sem az AP I-nek, az Egyesült Nemzetek Kárpótlási Bizottságát (UN Compensation Commission, UNCC) 1991-ben azzal a megbízatással hozták létre az ENSZ Biztonsági Tanácsának alárendelt szerveként, hogy dolgozza fel a követeléseket, és fizettessen kártérítést Irak jogellenes kuvaiti inváziója és megszállása következtében elszenvedett veszteségekért és károkért.

A Biztonsági Tanács több határozatában is megerősítette az iraki állam felelősségét a környezeti veszteségekért és károkért is. Mintegy 2,7 millió követelést nyújtottak be a Bizottsághoz 352,5 milliárd dollár értékben. A kárigények feldolgozását 2005-ben zárták le. Az összes megítélt kártérítés 52,4 milliárd dollár volt, amelyet körülbelül 1,5 millió sikeres igénylőnek fizettek ki. A kormányok, nemzetközi szervezetek, vállalatok és magánszemélyek által benyújtott konkrét követeléseket 19, biztosokból álló testület vizsgálta és értékelte.

Ökocídium

Két olasz szerző friss cikke azt illusztrálja, hogy a folyamatban lévő háborús konfliktusok számának évről-évre történő növekedése idején sokkal komolyabban kellene venni a környezetre, különösen a földekre, talajra gyakorolt, évtizedekre (vagy tovább) ható rendkívül káros, életveszélyes hatásokat. Azt állítják, hogy a háború sokkal jobban aláássa a földek egészségét, termékeny használatra való rendelkezésre állását, mint például a városok terjeszkedése és az infrastrukturális fejlesztések. Ezt mutatja be beszédes ábrájuk is:

Területhasználat arányai tevékenységenként (Forrás: ScienceDirect)

A háborúk totális káros környezeti hatásairól, vagyis az ökocídiumról, illetve a környezetpusztításról szóló vita nem korlátozódik Ukrajna esetére.

Több, az éghajlatváltozással veszélyeztetett kis szigetország (pl. Maldív-szigetek, Vanuatu) és környezetvédelmi szervezet már évtizedek óta szorgalmazza, hogy az ökocídium nemzetközi bűncselekménynek minősüljön.

Egyesek azt javasolják, hogy az ökocídiumot vegyék fel a Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court) 1998-ban elfogadott és 2002-ben hatályba lépett Római Statútumába, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság már rendelkezik hatáskörrel a népirtás (genocídium), a háborús agresszió, a háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálására és üldözésére.

Sem az ENMOD, sem az API nem határozza meg, hogy a rendelkezéseinek megsértése háborús bűncselekménynek minősül. Környezeti károk esetében erre 2002-ben került sor, amikor hatályba lépett a Római Statútum, amely kimondja, hogy háborús bűncselekménynek minősülnek azon cselekmények, amelyek szándékosan „széles körű, hosszú távú és súlyos károkat” okoznak a természeti környezetben, amelyek „egyértelműen túlzottak” az elérendő katonai előny szempontjából. A fogalmakat azonban a Római Statútum sem határozza meg pontosan. Szubjektív, hogy mit értünk „egyértelműen túlzottnak”, ami felveti az arányosság vizsgálatát.

Az ökocídiumnak a Római Statútumban ötödik bűncselekményként való bevezetése és végrehajtása azonban a nemzetközi jogászok szerint a fentiek miatt sem egyszerű, de legalább van erre jogalap a Statútumban. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy néhány fontos ország, például a Biztonsági Tanács állandó tagjai közül Kína, Oroszország és az Egyesült Államok, illetve a károkat elszenvedő Ukrajna sem részes fele ennek az egyezménynek.

Az ökocídium gondolatát először az 1970-es években, a vietnami háború idején vetette fel Arthur W. Galston biológiaprofesszor, amikor tiltakozott az Agent Orange gyomirtó és lombtalanító vegyszer amerikai hadsereg általi használata ellen, amelynek célja a vietkong csapatokat rejtő erdők lombozatának és a termőföldek elpusztítása volt. Azóta számos civil társadalmi szervezet és jogász támogatta az ökocídium nemzetközi jogi kriminalizálását. Ebben foglalt állást Ferenc pápa is, amikor 2019 novemberében a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület Világkongresszusának résztvevőihez intézett beszédet: „Amint arra Önök munkájukban rámutattak, az "ökocídium" alatt egy adott terület ökoszisztémáinak elvesztését, károsodását vagy pusztulását kell érteni, oly módon, hogy annak a lakosok általi hasznosítása súlyosan veszélyeztetett vagy veszélyeztetettnek tekinthető. Ez a béke elleni bűncselekmények ötödik kategóriája, amelyet a nemzetközi közösségnek ekként kellene elismernie.”

Uniós lépések

Az Európai Unió is tett lépéseket saját jogi környezetének jobbítására. Az Európai Bizottság 2021. december 15-én nyújtotta be a javaslatot az Európai Parlament és a Tanács irányelvére, amely a környezet büntetőjog általi védelmére terjed ki. A Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói 2023. december elején ideiglenes megállapodásra jutottak egy olyan uniós jogszabályjavaslatról, amely javítaná a környezeti bűncselekmények nyomozását és üldözését. A tervezett irányelv célja, hogy a környezet jobb védelme érdekében minimumszabályokat állapítson meg a bűncselekmények és a szankciók meghatározására vonatkozóan.

Ez a minősített bűncselekmény magában foglalja az ökocídiumhoz hasonló eseteket, amelyre egyes tagállamok jogrendszere már kiterjed, és amelyet nemzetközi fórumokon is jelenleg tárgyalnak.

Magyarországon a Büntető Törvénykönyv 2012. évi módosításakor került rendezésre a környezet és természet elleni bűncselekmények teljeskörű megfogalmazása.

Hogyan valósítható meg a jóvátétel?

Egy 2023 decemberében megjelent „A háború környezeti hatásainak orvoslása: Kihívások és perspektívák a teljes jóvátétel érdekében” című tanulmány részletesen elemzi a háborús konfliktusok okozta környezeti károkkal kapcsolatos kompenzáció lehetőségeit és nehézségeit. Míg az állami felelősségre vonatkozó jog, különösen a teljes jóvátétel elve, általános útmutatást nyújt a teljes jóvátétel eléréséhez, nem teljesen nyilvánvaló, milyen típusú jóvátétel minősül "teljesnek", és hogyan valósítható meg a teljes jóvátétel.

Külön érdekesség, hogy a tanulmány szerzői a környezeti károk értékelése kapcsán megemlítik a Gabčíkovo-Nagymaros vízlépcső esetét, ahol a hágai Nemzetközi Bíróság 1997-ben (!) hozott ítélete szerint szinte lehetetlen az ún. visszafordíthatatlan károk pontos meghatározása.

Gyakran előfordul fegyveres konfliktusok során a költséges helyreállítás és a természetben bekövetkezett visszafordíthatatlan károkozás. A szerzők tisztázzák a teljes jóvátétel alapvető célját, és kidolgoznak egy olyan megközelítést, amely alkalmazható lehet a háborús környezeti károk értékelésére.

