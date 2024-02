Ők lehetnek az új naperőműves könnyítés nagy nyertesei

Jelentős pozitív szabályozási módosulások történek év elejével a jellemzően iparvállalatok energiaigényének kiszolgálását célzó nagyobb úgynevezett on-site erőművek létesítésének megkönnyítése érdekében. A jogszabályváltozások lendületet adhatnak a hosszú távú vállalati villamosenergia-adásvételi szerződések (cPPA) keretében megvalósuló, elsősorban naperőművek hazai piacának, ami gazdasági és klímaszempontból egyaránt kedvező fejlemény. A szegmens Magyarországon egyelőre több ok miatt gyerekcipőben jár, és az így telepített kapacitás mindössze 100 és 200 MW között alakul, de szakértők szerint ennek a helyzetnek nem csak az energiaéhes ipar kiszolgálása miatt, hanem azért is mindenképpen változnia kell, mert a jókora tervezett új naperőművi (és energiatároló) kapacitás, illetve termelésének piacra vitele egyébként nem tűnik biztosíthatónak.

Amint arról beszámoltunk, év elejétől könnyítések léptek életbe az ipari üzemekhez közeli, a saját célú energiatermelést szolgáló on-site naperőmű parkok, illetve az energiaközösségek létesítésére vonatkozó szabályozásban. Ezek értelmében az ipari szereplők már gyakorlatilag szabadon alakíthatnak ki hálózatokat, mikrogrideket a mérőóra mögött egy adott földrajzi körzetben, mivel megszűnt az egy helyrajzi számra vonatkozó korlátozó előírás. A termelői vezeték alkalmazási körét kibővítő módosítás következtében az eddigiekkel szemben az új szabály az, hogy on-site erőmű létesíthető abban az esetben is, ha az nem közvetlenül a piaci szereplő felhasználási helyén létesül, hanem valamely szomszédos, egyébként felhasználási helynek nem tekinthető ingatlanon - hívta fel a figyelmet a DLA Piper Hungary jogi blogján Holló Richárd a január 1-től hatályos 2023. XCIX. törvény által behozott változásokra.

A módosítás egyéb ösztönzőket is bevezet a nagyobb kapacitású on-site erőművek megvalósíthatóságának elősegítése érdekében, így a legalább 5 MW kapacitású, visszwattos (a közcélúhálózatba nem betápláló) erőmű vagy villamosenergia-tároló a kapacitáskiosztási eljárás rezsimjén kívül létesíthető lényegében a felhasználási hellyel kapcsolatos korábbi korlátozások nélkül, ha a magánvezeték közcélú hálózati betáplálási kapacitása nem változik, és a termelői vezeték engedélyese megállapodik az érintett ingatlanok tulajdonosaival a termelői vezeték létesítésének feltételeiről.

Továbbá, a módosítás új erőművi engedélyes kategóriával bővíti ki a villamosenergia-törvényt, bevezetve az önellátó termelői egység és az önellátó termelői engedélyes fogalmakat. Mivel a nagyobb kapacitású on-site erőműveket lefedő önellátó termelői egység egy teljesen új, önálló kategória, ezért a jogi szakértői értelmezés szerint az általa termelt villamos energiából származó bevétel nem Robin Hood-adó köteles.

Erősödik a kereslet, de egyelőre gyerekcipőben jár a hazai piac

A 2023. január 1-jétől 31%-ról 41%-ra emelt Robin Hood-adó alanyai az energiaellátók és a közszolgáltatók, vagyis az iparági különadó megfizetési kötelezettsége azokat a megújuló alapon villamos energiát termelő projekteket is érinti, amelyek tisztán piaci alapon valósulnak meg, tehát nem részesülnek KÁT vagy METÁR támogatásban. Az adóteher visszafogja a hosszú távú vállalati villamosenergia-adásvételi szerződéseken (corporate power purchase agreement, cPPA) alapuló on-site erőművi fejlesztéseket is, pedig ezek iránt Európa egészéhez hasonlóan itthon is növekvő igény mutatkozik az árampiaci turbulenciák, a termelői és hálózati kapacitások szűkössége, valamint az erősödő fenntarthatósági elvárások hatására, ráadásul az ország energiaszuverenitásának növelését is elősegítk.

A PPA-piac Magyarországon több ok miatt egyelőre még gyerekcipőben jár. A korábbi években többek között a magas átvételi árakat biztosító KÁT-, majd a kezdetben szintén jelentős támogatást biztosító METáR-rendszerek mellett a fejlesztők lényegében nem voltak érdekeltek a PPA-piacra történő kilépésben. A KÁT kivezetésével, és a METÁR által biztosított egyre kevésbé versenyképes árak mellett az újonnan telepítendő naperőmű-állomány esetében viszont óriási kérdés, hogy hogyan viszik majd piacra a megtermelt áramot.

Ez pedig itthon is lendületet adhat a PPA-konstrukció keretében létesülő erőművek piacának

- mondta el érdeklődésünkre a DLA Piper részéről Holló Richárd és Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energiajogi és a beszerzési szakterületek vezetője.

A megújuló alapon termelő magyarországi PPA-erőművek teljes beépített teljesítőképessége jelenleg 100-200 MW között alakul. Összevetésül, a teljes hazai fotovoltaikus erőművi beépített teljesítőképesség már a 6000 MW-ot közelíti, a 2030-as kormányzati stratégiai cél pedig a 12 GW elérése.

Sokan nem mernek belevágni, de a változás szükségszerű

Az energiajogi szakértők szerint a hazai PPA-állomány kis méretének és az ilyen fejlesztések iránti kereslet viszonylag szerény jellegének egyik fő oka az lehet, hogy a felek egyszerűen nem tudnak biztonsággal szerződni hosszabb távra. Magyarországon ezzel kapcsolatos piaci gyakorlat lényegében nincs, a vonatkozó komplex árazási struktúrák még nem tudtak meghonosodni, amelynél fogva a felek jellemzően a jelentős árvolatilitást sem merik leszerződni. A PPA-k szempontjából egy erőművi projekt észszerű időtávja minimum 10-15, de inkább 25 év, az árkockázat, illetve a félreárazás veszélye miatt azonban sokan nem mernek belevágni ilyen beruházásokba.

A kapcsolódó finanszírozási kockázat szintén nehezíti a piac fejlődését. Magyarországon a kereskedelmi bankok nem rendelkeznek gyakorlattal PPA-témában, és a pénzintézetek többnyire nem is mutatnak lelkesedést a PPA-alapú erőműprojektek finanszírozása iránt.

A helyzetnek azonban Simon Gábor szerint mindenképpen változnia kell, mivel a hatalmas mennyiségű tervezett új naperőművi (és energiatároló) kapacitás, illetve termelésének piacra vitele a hosszú távú szerződések nélkül nem tűnik biztosíthatónak.

A naperőművek időjárásfüggő jellegéből következően csúcsidőszakban már jelenleg is olyan nagyságú a hazai és európai naperőművi termelés, hogy a negatív árak a magyar áramtőzsdén is egyre gyakoribbak. Az új, tiszta, olcsó időjárásfüggő termelő kapacitások iránti erős igény a nap- és szélerőmű-kapacitások további lendületes bővülését vetítik előre Európa-szerte, miközben a nemzeti villamosenergia-rendszerek és -piacok integrációja is folytatódik.

Az új projektek piacra vitelére, illetve ezzel összefüggően a finanszírozásukra így jelenleg az egyik legkézenfekvőbb megoldást a PPA-konstrukció kínálja.

A hálózati korlátok is felértékelik a PPA-kat

Az elektromos hálózat jelentette korlátok szintén a PPA-k, illetve ezek egyik típusa felé vezethetik a beruházókat. A PPA-knak több fajtája létezik, és ezek közül az on-site - vagyis a kifejezetten a felhasználó mellé települő - erőművek létesítését lehetővé tevő konstrukció alkalmazásával a közcélú hálózathoz való csatlakozás, illetve az összetett és jelentős pénzügyi teherrel járó csatlakozási eljárás (és a rendszerhasználati díj megfizetése is) elkerülhető.

Ezért a hálózati szűk keresztmetszet miatt is érzékelhetően egyre több piaci szereplő érdeklődik az on-site erőművek iránt

- húzta alá meg Holló Richárd.

Külföldön már kifejezetten dübörög a szegmens, az európai PPA-piacnak 2023 rekord éve volt, miután 2022-ben valamelyest lassult a lendület. A PPA-projektek nem csak a nyugat-európai, hanem a környező országokban is keresettek, így például Lengyelországban és Romániában is.

A PPA-piac hazai fejletlenségét magyarázhatja az is, hogy Magyarországon egyelőre még az ESG-szempontú megközelítés nem jellemző széleskörűen a gazdasági élet szereplőire. Pedig ez - tekintettel a globális trend erejére - elkerülhetetlen, és nem csak az energetikában, így a magyar cégek sem fogják tudni elkerülni, hogy energiaellátásukat zöld alapokra helyezzék. A multinacionális vállalatok itteni leánycégeinél ez már jóval hangsúlyosabb szempontként jelenik meg, és ennek megfelelően a hazai PPA-piacot is jelentős részben ezek a szereplők mozgatják.

A kapcsolódó kockázatok egy részének kezelésére jó megoldást jelenthetne egy PPA garanciaprogram, illetve garanciaalap létrehozása, véli Simon Gábor.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy korábbi tanulmányában megjelent felvetés értelmében a garanciaalap egyfajta biztosításként járulhatna hozzá a bankok hitel-/partnerkockázatainak mérsékléséhez. A konstrukció lényege, hogy ha a vevő valamilyen ok miatt kiesik a PPA-szerződésből, és a termelő csak a korábbinál alacsonyabb áron tud új ügyféllel leszerződni, akkor a garanciaalapból egy bizonyos ideig fedezhető a korábbi magasabb és az új, alacsonyabb ár különbözete miatti bevételkiesés. A garanciaalapot az erőművek bevételeiből származó befizetések tartják működőképesen, amivel az erőmű a biztosítási szolgáltatást megvásárolja önmaga számára is. A szakértők egyértelműen támogatják és szorgalmazzák a máshol, például Franciaországban vagy Spanyolországban már működő PPA garanciaalap magyarországi bevezetését, ami szerintük elősegíthetné a hazai PPA-modell, illetve -piac fejlődését.

A nagyobb energiaközösségek előtt is megnyílhat az út, de 5 MW alatt marad a Robin Hood-adó

A fejlesztéseknek az 5 MW-nál nagyobb on-site termelőkre vonatkozóan a jogszabály által megállapított Robin Hood-adó mentesség is jelentős lökést adhat. A szakértők már csak azért is észszerű döntésnek tartják az ilyen termelőkre vonatkozóan létrehozott és bevezetett új, önellátó termelői egység és önellátó termelői engedélyes fogalmak kategóriájába tartozó erőművek Robin Hood-adó alóli mentesítését, mert ezek a termelők lényegében kétszeres hátrányban vannak a megújuló energia támogatási rendszerbe tartozó társaikkal szemben. Ugyanis miközben egyrészt nem kapnak támogatást a KÁT- vagy METáR-rendszeren keresztül, még adót is kell fizetniük.

Az 5 MW-os teljesítményhatár és az on-site elhelyezkedésre vonatkozó feltétel arra utal, hogy a kormány a módosítással elsősorban a multinacionális vállalatok által jelentős külföldi tőkebefektetésekkel megvalósuló nagyobb projekteknek, gyáraknak, ipari létesítményeknek kívánt kedvezni, mint például az autó- vagy akkumulátorgyárak. Az olyan kisebb erőművekre ugyanakkor továbbra is érvényes a Robin Hood-adó megfizetésének kötelezettsége, amelyek egyébként szintén önellátási céllal épülnének, így ez a szabályozási változás például a Magyarországon más szabályozási hiányosságok által is akadályozott energiaközösségek ügyét egyelőre nem könnyíti meg.

A piaci energiaárak ingadozásaitól és a hálózatfejlesztési korlátoktól szabadulni igyekvő nagyobb energiafogyasztók körében ugyanakkor szintén egyre nagyobb az érdeklődés az energiaközösségek iránt, és az ilyen, akár önkormányzati intézményeket és magántulajdonú vállalatokat is magukba foglaló projektek iránt. Az ilyen beruházások számára az 5 MW-os mérethatár már nem tűnik megugorhatatlanul magasnak, vagyis az adómentesítés akár ezek előtt is utat nyithat.

Az új európai PPA-szerződésekben rögzített egységárak az energiakrízis kibontakozásával párhuzamosan 2021-ben indultak emelkedésnek, és a szél-, illetve naperőmű-projekteket is magába foglaló átlagmutató 40 euró/megawattóra (MWh) körüli szintről 2023 elejére több mint megkétszereződött. A tavalyi évben már csökkentek az összeurópai árak, de 2024 elején még így is a 80-90 eurós sávban alakultak, míg Magyarországon 60 és 100 euró közé, jellemzően inkább 100 euró környékére árazzák a szerződéseket.

Ismerkedési szakaszban a hazai piac



A hazai PPA-piac egyértelműen az érés jeleit mutatja, és bár egyelőre kevés beruházás valósult meg, jellemzően multik érdekeltségeinél, már itthon is számos szereplő foglalkozik ilyen projektekkel - erősítette meg Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke. A piac fejlődése a vállalati energiabeszerzések hosszabb ciklikussága mellett azért is időbe telik, mert a cégeknek meg kell érteniük és tanulniuk az itthon még újnak számító terület sajátságait, azonban Szolnoki bízik benne, hogy az előttünk álló évben egyre több ezzel kapcsolatos tapasztalat születik majd. A szakértő szerint a PPA-piac növekedését az is lassíthatja, hogy az utóbbi időszakban a villamosenergia-piacon jelentős konszolidáció történt, az árak pedig estek, ami magyar középvállalati szinten

hűtheti a konstrukció iránti keresletet.

