Ökológiai katasztrófát is okozott az ukrajnai háború - Felmérhetetlenek a károk

Az orosz-ukrán háború kirobbanásának második évfordulója körül sorra születnek azok a biztonságpolitikai elemzések , amelyek azt feszegetik, milyen irányba mozdulhat el a jelenleg befagyottnak látszó, már eddig is hatalmas emberi és anyagi áldozattal járó háború, illetve milyen forgatókönyvek képzelhetők el, amelyek hozzájárulhatnak a fegyverszünethez, esetleg egy békekötéshez. A kétéves évforduló kapcsán cikkünkben mi a háború által kiváltott ökocídium , vagyis a természet végzetes pusztításának, az ökológiai katasztrófának a hatásait mutatjuk be.

A 2014-ben Ukrajna iparosodott kelet-donyec-medencei régiójában kezdődött fegyveres konfliktus környezeti vészhelyzetek kockázatát is előidézte, hiszen például az elárasztott szénbányák által okozott talajvízszennyezés sokáig fennmaradó veszélyes örökség marad.

Az Ukrajna elleni 2022. februári orosz inváziót követően környezeti szempontból érzékeny helyszínek százai kerültek a konfliktusba, köztük ipari és katonai létesítmények, atom-, víz- és fosszilis erőművek, vízügyi tereptárgyak és higiéniáért felelős víziközmű infrastruktúrák, valamint ökológiailag érzékeny természeti területek.

A bécsi székhelyű Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 2017-ben az ukrán kormány kérésére, a kanadai és az osztrák kormány pénzügyi támogatásával tanulmányt készített a kelet-ukrajnai harcok környezeti hatásairól. A jelentés a talajt, a felszíni vizeket érintő, az ipari vállalkozásokból és a bányák áradásából eredő kockázatokat, valamint az erdők, védett területek és a biológiai sokféleség állapotát befolyásoló kérdéseket vizsgálta.

Franciaország után Európa második legnagyobb területű országának számító Ukrajna területének (603700 négyzetkilométer) 68,5%-a mezőgazdaságilag művelhető terület, az erdők aránya csaknem 18%. Európa mezőgazdasági területének mintegy ötöde Ukrajnában található, ezért nevezik Európa „kenyérkosarának”.

Készülnek már a kárfelmérések

A háború mérhetetlen károkat okozott emberéletben, szinte felbecsülhetetlen rombolást infrastruktúrában, és nagyon nehezen felmérhető pusztítást a természetben és a környezeti (talaj, víz, levegő) elemekben. A generációkon át fennmaradó sebek gyógyításához a családokban, az épített környezetben és a „csendes áldozatnak” nevezett természetben átfogó diagnózisra lesz szükség.

Elsődleges számítások már születtek a fizikai infrastruktúrában keletkezett károkkal kapcsolatban. A Kyiv School of Economics 2023. szeptember 1-jei becslése szerint a háború miatt Ukrajna infrastruktúrájában okozott károk összértéke elérte a 151,2 milliárd amerikai dollárt .

. Az ENSZ 28. klímakonferenciáján 2023 decemberében Dubajban mutatták be az orosz-ukrán háború környezeti hatásairól szóló friss jelentést, amely szerint az orosz invázió által okozott környezeti károkat 2023 novemberében mintegy 60 milliárd dollárra becsülték.

Oroszország által 2022. február 24. és 2023. november 10. között okozott környezeti károk becsült értéke régiónként (millió dollár) (Forrás: Top Lead)

Azt felismerve, hogy a károk felméréséhez korrekt monitoringra van szükség, 2022 júliusában az ukrán környezetvédelmi minisztérium az EU támogatásával elindította az EcoZagroza alkalmazást, amely az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett környezeti bűncselekményeket rögzíti.

Az EcoZagroza az ukrán környezetvédelmi kormányzat hivatalos internetes forrása és mobilalkalmazása. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára a levegő, a víz, a talaj és más környezeti mutatók minőségi változásának nyomon követését. Az adatbázis a professzionális felmérések mellett tartalmaz ukrán polgári bejelentéseket is, például olyan eseményeket, mint égő katonai felszerelések, erdőtüzek, kőolajtermékek vagy mérgező anyagok szivárgása a talajba, a víztestbe, mérgező anyagok kibocsátása a levegőbe stb.

A civil szervezetek közül fontos tevékenységet végez a genfi Zoinet és Ecodozor, amelyek rendszeresen gyűjtik, és elemzik a háború környezetre gyakorolt hatásait. A munka nehéz, hiszen háborús cselekmények közepette gyakran szinte lehetetlen megbízható és pontos információkat beszerezni, a terepen történő felmérés életveszélyes, a műholdas felvételek viszont sokat segítenek.

Az Európai Parlament 2023. január 19-én határozatot fogadott el az Ukrajna elleni agresszió bűntetteivel foglalkozó törvényszék létrehozásáról. A határozat 14. pontja támogatja az ENSZ Közgyűlésének 2022. novemberi ajánlását, amely az „első lépés az ENSZ tagállamai által Ukrajnával együttműködve a jövőbeli kártérítések céljából létrehozandó nemzetközi kárnyilvántartás felé. Ez az adatbázis az összes érintett természetes és jogi személyt ért kár, veszteség vagy sérülés, valamint a természeti környezetet és az éghajlatot, valamint Ukrajna államát ért, az Oroszországi Föderáció és szövetségesei által Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett nemzetközi jogellenes cselekmények által okozott hosszú távú, széles körű és súlyos károk, valamint a bizonyítékok gyűjtésének előmozdítása és koordinálása érdekében a bizonyítékok és kérelmek nyilvántartására szolgálna”.

A háború környezeti következményeivel foglalkozó magas szintű EP-munkacsoport – amelynek társelnöke Margot Wallström volt svéd külügyminiszter és Andrij Jermak, Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek hivatalvezetője – vezető ukrán és nemzetközi szereplőket tömörít. A testület három fő területre összpontosít:

a háború okozta környezeti károk felmérése,

a környezet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos elszámoltathatóság biztosítása,

Ukrajna zöld helyreállításban történő támogatása.

Károk földön, vízen, levegőben

A becsült károk napról-napra nőnek. Ukrajna területének 30%-án kell átvizsgálni és mentesíteni az aknákat – ez nagyjából kétszerese Magyarország területének.

2023. június 6-án a kora reggeli órákban a Herszon megyében, a Dnyipro folyón található Kahovka vízerőmű gátja robbantás következtében átszakadt, ami kiterjedt áradásokat okozott. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) 2023 októberében megjelent gyors környezeti elemzése szerint a gátszakadás által okozott károk nagy része visszafordíthatatlan, és a környezetben valószínűsíthetően olyan változásokat okoz, amelyek hosszú távon hatással lehetnek az ökoszisztémákra és az emberi egészségre.

Előzetes becslések szerint a kahovkai gát felrobbantása által okozott kár eléri a 3 milliárd dollárt. A környezeti hatások mértéke és kiterjedése óriási, és nem csak az elöntött területeken a folyásirányban, ugyanis a környezeti következmények a gát feletti területeken talán súlyosabbak, és valószínűleg hosszabb időn át fennállnak majd. Már most bizonyos, hogy ezek a hatások felölelik a vízellátást, a talaj és vízbázisok szennyeződését, az ökoszisztémák elvesztését, a mezőgazdaságot, de idővel valószínű, hogy más környezeti kockázatok is felmerülnek.

Több mint 300 nehézipari létesítményt érintettek a támadások, ezek jelentős talaj, víz- és levegőszennyezést okoztak.

2,4 millió hektár területet érintettek a katonai események okozta tüzek, amelyek károsították az erdőket, a talajt és a nemzeti parkokat. Ez Belgium területének 75%-ával egyenlő.

Csak a háború által okozott üvegházhatású gázkibocsátás a háború első évében elérte a 120 millió tonna szén-dioxid egyenértéket (ez nagyjából kétszer annyi, mint Magyarország kibocsátása).

Eddig több száz millió embert lehetett ellátni ukrán élelmiszerrel, nem számítva az ukrán lakosságot, de a háború következményei, a mezőgazdasági talaj szennyezése és elaknásítása továbbra is jelentősen veszélyezteti a világ élelmezésbiztonságát.

Az orosz-ukrán konfliktus kezdete, azaz 2014 óta nemzetközi szervezetek, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az UNEP az ukrán hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve többször értékelte a háborús cselekmények környezetre gyakorolt hatásait.

Az UNEP egyik alapfeladata a háborúk okozta környezeti károk és veszélyek monitoringja. Ezen túlmenően 2017-ben az ENSZ Környezeti Közgyűlés határozata megerősítette az UNEP-nek a veszélyek korai felismerésében és a válságok elmúltával a kármentesítésben, valamint a helyreállításban betöltött szerepét.

Az ukrán kormány kérésére az UNEP 2022 októberében egy előzetes értékelést hozott nyilvánosságra a háború környezeti hatásairól, 2023 márciusa óta pedig jelen is van az országban.

Az első becslések világosan mutatják, hogy Ukrajna, amelyet már a háború előtt is számos környezeti kihívás terhelt, most egy fokozódó, többdimenziós környezeti válsággal néz szembe, amely részben tovább súlyosbította a meglévő problémákat, részben újakkal egészítette ki azokat. Az UNEP értékelése szerint is a környezetet és az embereket érő még nagyobb károk elkerülésének egyetlen eszköze a béke, de az országnak ezután is sokáig együtt kell élnie a környezetrombolás következményeivel és a mérgező örökséggel.

Egy 2024. januárban megjelent friss felmérés megállapította:

Ukrajna védett, ökológiailag érzékeny területeinek mintegy 15-18%-án jelentős és kiterjedt károk keletkezhettek, amelyek pontos felmérése békeidőben is sok évet igényel majd.

A területek megtisztítása (aknamentesítés, vegyszermentesítés) évtizedekig eltarthat figyelembe véve, hogy 2022 előtt még az I. és II. világháborúból származó kármentesítés sem történt meg teljeskörűen.

Az Európa Tanács által létrehozott Emerald Network védett területek hálózatához tartozó 160 ukrajnai területet (2,9 millió hektár) a pusztulás veszélye fenyegeti.

Amikor a háború környezeti hatásairól beszélünk, az emberek elsősorban a szárazföldi hatásokra gondolnak. Valójában a háború súlyos csapást mér a tengeri környezetre is, és a tengeri biodiverzitás érzékenyebben reagál a katonai tevékenységekre, mint a szárazföldi ökoszisztémák. A különféle mérgezőanyagok, a zajszennyezés, valamint a kémiai összetétel és a vízhőmérséklet változásai mind hatással vannak az óceánok és tengerek valamennyi élőlényére.

A Fekete-tenger és az Azovi-tenger környezetében folytatott harci cselekmények szintén nagy károkat okoztak a nemzetközi egyezményben (ACCOBAMS) is védettnek nyilvánított delfinek állományában. Ukrajna ratifikálta az egyezményt, Oroszország azonban nem. Egyes szakértői becslések szerint 50 ezer delfin pusztult el a háborús cselekmények során, amely a teljes állomány egyötödét teszi ki.

A védett és ökológiailag jelentős területeken keletkezett lehetséges károk (a színek és a jelek a károk súlyosságát és kiterjedését mutatják) (Forrás: CEOBS)

Kétségtelen, hogy Ukrajna emberéletekben, infrastruktúrában elszenvedett kárai mellett első megközelítésben másodlagosnak tűnhet sokak szemében a ma még szinte felbecsülhetetlen környezeti károk sokasága. Ugyanakkor az is igaz, hogy a környezetben okozott sebek közvetlenül hatnak az ukrán emberek egészségére, az élelmiszerellátásra, megélhetésre, de a következmények nem korlátozódnak csak Ukrajnára. Az ukrán mezőgazdaságot ért károk miatt a globális élelmiszerbiztonság sérül, a határokon átnyúló környezeti (levegő és víz) szennyeződések a szélesebben vett régió környezetét is veszélyeztetik, ezért a jövőben a kormányoknak komolyabban kell venniük a háborúk ilyen következményeit is.

Jogi lehetőségek

Mind Ukrajna, mind Oroszország saját hazai jogrendszerében szigorúan bünteti a környezetpusztítást.

Az ukrán BTK 441. cikkelye a következőképpen határozza meg az ökocídiumot: a növény- és állatvilág tömeges elpusztítása, a levegő- vagy vízkészletek mérgezése, valamint minden más olyan cselekmény, amely környezeti katasztrófát okozhat, nyolctól tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Oroszország BTK-jának 358. cikkelye szerint az állat- és növényvilág tömeges elpusztítása, a légkör vagy vízkészletek szennyezése, valamint az ökológiai katasztrófa előidézésére alkalmas egyéb cselekmények elkövetése 12-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szuverén országok közötti háborús konfliktus esetén egyértelműen nemzetközi bíróság mondhat ítéletet.

Ha Ukrajna a jövőben pert indít ökocídium címén az orosz állam ellen, a benyújtott bizonyítékok értékelése és az ítélkezés beláthatatlan ideig is elhúzódhat. És egyelőre Keleten a helyzet változatlan…

Címlapkép forrása: Getty Images