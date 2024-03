Vége a home office-nak, eljött a munkahelyi románcok ideje

A Covid lecsengése, a home office-ból az irodába történő visszatérés óta az amerikai munkavállók mintegy harmadának volt munkahelyi románca – derül ki egy friss felméréséből. Egy másik kutatás pedig arra világít rá, hogy bár a munkahelyi párkapcsolatok kezelése nem mindig egyszerű a cégek számára, azoknak pozitív hatása van a dolgozók munkamoráljára, illetve cégük iránti elköteleződésére.

A Covid lecsengésével a vállalatok jellemzően előírták munkavállalóik számára, hogy vissza kell térniük az irodába legalább heti pár napra. Az irodába való visszatérés (return to office – RTO) előírásával a cégek egyrészt azt szeretnék elérni, hogy alkalmazottaik között ismét szorosabb, élőbb kapcsolat, együttműködés, teammunka alakuljon ki, aminek révén a munkaadók reményei szerint a dolgozók hatékonysága is növekszik. A szorosabb kapcsolat, együttműködés azonban nemcsak szakmai, hanem magánéleti téren is kialakulhat:

a visszatérés ismét lehetőséget ad arra, hogy románcok jöjjenek létre a kollégák között.

Minden harmadik embert érint

A ResumeBuilder.com amerikai állásportál napokban bemutatott felmérése konkrétan meg is vizsgálta, hogy az RTO mennyiben járult ahhoz hozzá, hogy az egy adott munkahelyen dolgozók között párkapcsolatok alakuljanak ki. Az állásportál közel 1500 olyan munkavállaló véleményét kérdezte meg a témában, akiknek cége 2021-ben vagy azután olyan RTO-előírásokat vezetett be, amelynek értelmében legalább heti 1 napot kell az irodában tölteniük a dolgozóknak.

A felmérés fő megállapítása szerint az irodába való visszatérés óta a megkérdezettek közel harmadának (29%) lett viszonya kollégájával.

További 25% pedig azt mondta, hogy úgymond belezúgott egyik munkatársába, de abból nem alakult ki kapcsolat.

A felmérés szerint a jelenleg munkahelyi viszonyt folytató dolgozók közel 60%-a nem számolt be kapcsolatáról cége HR-osztályának.

Ebben szerepet játszhat az, hogy a munkahelyi románcok mintegy felénél a két fél nem azonos beosztásban, hanem főnök-beosztott viszonyban dolgozik az adott cégnél. Utóbbi felállásban a cégek belső szabályzata jellemzően nem is engedélyezi a munkahelyi kapcsolatot, vagyis ilyen esetben az egyik félnek el kell hagynia állását.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kihívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Általában be kell jelenteni a kapcsolatot

A cégek belső szabályzataikban amúgy jellemzően előírják, hogy a munkatársaknak jelezniük kell a munkaadó felé, ha összeszűrték a levet egyik kollégájukkal – ennek különösen a főnök-beosztott viszony esetében van jelentősége. Utóbbinál ugyanis előfordulhat, hogy a felettes valamilyen módon kivételezik a vele viszonyt folytató beosztottjával, ami nem szül jó helyzetet a többi kolléga felé.

Emlékezetes eset volt 2022 februárjában, amikor a CNN elnöke azért mondott le, mert be nem jelentett viszonya volt az egyik, vezető beosztásban dolgozó kolléganőjével.

Nyilvánossá kellett volna tennem [a kapcsolatot], amikor kezdődött, de nem tettem. Hibáztam

– nyilatkozta akkor Jeff Zucker.

A munkahelyi románcok – különösen a főnök-beosztotti viszonyok – HR-részleg felé történő jelentésének előírása nemcsak az esetleges kivételezések megelőzésében játszhat szerepet, de egyben a viszonyt folytató munkavállalót is védheti például egy szakítással véget érő főnök-beosztott kapcsolat esetén, hogy a románc vége ne okozza például a beosztott fél kirúgását.

A munkamorált is erősíti

Bár a munkahelyi viszonyok kezelése az esetleges kivételezések, valamint a szakítás során potenciálisan felmerülő kellemetlen helyzetek miatt gyakran nem egyszerű feladat a munkaadók számára, a munkahelyi románcok a cég számára is bírhatnak egyértelmű pozitív hozadékkal. Elég csak abba belegondolni, hogy egy olyan munkavállaló mennyivel nagyobb kedvvel jár be dolgozni, akinek éppen a szokásos kollegiális kapcsolaton túlmutató viszonya kezd kialakulni egy kollégájával. A ResumeBuilder.com kutatása is megvizsgálta ezt a kérdést, és a felmérés azt mutatja, hogy a munkahelyi kapcsolatba bonyolódó dolgozók kétharmada azt állítja, hogy a románc pozitív hatással van vagy volt a munkájára.

82%-uk azt mondta, hogy lelkesebben jár vagy járt be dolgozni, míg 66% a mentális egészségének javulását említette pozitív hatásként.

Az SHRM nemzetközi HR-szövetség januári – mintegy ezer amerikai munkavállaló körében végzett – kutatásából is az derül ki, hogy a munkahelyi párkapcsolatok erősítik a dolgozók munkával kapcsolatos motivációját, a cég iránti elkötelezettségét. A felmérés szerint a munkahelyi románcot folytató amerikai munkavállalók 85%-a mondta azt, hogy a kapcsolatuk pozitívan hat a munkahelyi hangulatukra, míg 83%-uk véli úgy, hogy viszonyuk a munkával kapcsolatos motivációjukra hat kedvezően. A cégük iránti elkötelezettség terén 81%, míg a munka és magánélet egyensúlya terén 80% gondolja úgy, hogy a kapcsolatuknak kedvező hatása van.

Az SHRM felmérésének adatai is rámutatnak azonban arra, hogy ha véget ér egy munkahelyi affér, akkor annak lehetnek kellemetlen következményei is. A kutatás szerint az egykor munkahelyi románcot folytató dolgozók tizede azért hagyta ott az amúgy kedvelt állását, mert véget ért a kapcsolata.

Az SHRM kutatás szerint az amerikai munkavállalók többsége (64%) nem gondolja, hogy a cégeknek olyan irányelveket kellene bevezetniük, amelyek tiltják a munkahelyi románcokat. Nagy többségük (78%-uk) viszont úgy véli, hogy a munkaadóknak iránymutatásokat kellene adniuk a munkahelyi szerelmek kezelésére vonatkozóan.

Más, mint egy online platform

A munkahelyi kapcsolatok kialakulását a férfiak számára társkereső coach szolgáltatást nyújtó Connell Barrett, a Dating Transformation alapítója ezt egyrészt azzal magyarázta a worklife.news-nak, hogy az emberek kezdenek kicsit belefáradni abba, hogy online társkereső platformok virtuális világában kell ismerkedniük, ezért úgymond visszatérnek „a régi időkhöz”.

Másrészt szerinte az is megkönnyíti a munkahelyi románcok kialakulását, hogy egy randi legnehezebb részét – különösen online ismerkedésnél – a mindkét felet érdeklő téma megtalálása jelenti, amivel pedig a kollégák közötti románc kialakulásánál nem kell megküzdeni, hiszen a helyzetből adódóan van egy olyan téma, amire építkezve komolyabban megismerhetik egymást a párok.

Címlapkép forrása: Getty Images