Szitokszó a „kórházbezárás”, miközben recseg-ropog az egészségügyi rendszer

Az alulfinanszírozottság, a széttagoltság, a relatív orvos- és a valós szakdolgozóhiány az elsődleges okai a magyar egészségügy legfőbb problémáinak, így például a nagymértékű eladósodásnak vagy egyes kórházi osztályok, részlegek kényszerű szüneteltetésének. Ez derül ki azokból a véleményekből, amiket a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese, illetve a Magyar Orvosi Kamara főtitkára mondott a Portfolio megkeresésére a közelmúlt történései kapcsán. Ficzere Andrea és Svéd Tamás is jelezte: az érdekképviseletek nemcsak a finanszírozás megújítását, de a kórházi rendszer átalakítását is halaszthatatlannak ítélik.

Az egészségügyi intézmények lejárt tartozása február végén meghaladta a 100 milliárd forintot – közölték a napokban a legnagyobb egészségügyi beszállítói szervezetek. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy ideiglenesen be kell szüntetni egy-egy kórházi osztály működését és a felfüggesztések 10-15 százaléka eszközellátási zavar miatt történik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint sem ritkák az ellátási zavarok, az osztály- és részlegbezárások. Mindeközben Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Kórházszövetség konferenciáján jelezte: tervezik, hogy magántulajdonú szolgáltatókat vonjanak be hosszú távon a közfinanszírozott ellátásba, de erről kormánydöntés szükséges.

Alapvető probléma az alulfinanszírozottság

A shownak, de legfőképpen a betegellátásnak azonban addig is folytatódnia kell(ene). A helyzet azonban az, hogy az adósságvonat gyakorlatilag megállíthatatlanul robog. A Portfolio megkeresésére Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese elmondta: a betegellátáshoz szükséges anyagok, eszközök, valamint szolgáltatások jelentős mértékben drágultak (30-50, de van, ami 100 %-kal) az utóbbi hónapokban, miközben a finanszírozás évek óta nem változott. Emiatt, kevés kivételtől eltekintve, veszteséget generálnak a különböző ellátások, beavatkozások.

A jelentős adósságállomány miatt egyes kórházi beszállítók csak előre fizetés után szállít, így az intézmények egy része képtelen bizonyos anyagokat, gyógyszereket beszerezni

– jelezte Ficzere Andrea. A bérköltségek – az intézmények szakmai összetételétől, progresszivitási szintjétől, területi ellátási kötelezettségétől, valamint földrajzi elhelyezkedésétől függő mértékben ugyan, de – mindenhol jelentős hányadát teszik ki a költségvetésnek, ami további szűkíti a menedzsmentek beavatkozási lehetőségeit.

Az időszakos konszolidációk átmeneti enyhülést hoznak, de teljes fellélegzést nem, mivel az adósságrendezés az utóbbi időkben nem teljes mértékű, illetve az alapvető problémát, az alulfinanszírozottságot nem szüntetik meg.

A kórházszövetségi elnökhelyettes szerint azonban nem a forráshiány a fő oka egy-egy kórházi osztály szüneteltetésének. Ennek hátterében alapvetően emberierőforrás-hiány áll. Mint kérdésünkre fogalmazott: a szakdolgozóknál – egyelőre legalábbis – egyértelműen érződik a bérmunkaerő foglalkoztatásának megszűnése.

Ezt valamennyire ellensúlyozza a szakdolgozói béremelés, amely intézménytől függően kisebb vagy nagyobb mértékben ad lehetőséget arra, hogy mérséklődjön a szakdolgozóhiány, és egyre többen lépjenek be az egészségügyi szolgálati jogviszonyba. Ez utóbbi nagyon fontos tényező az intézmények biztonságos üzemeltetése szempontjából.

Ami a kórházak általános működési problémáját illeti, a Kórházszövetség információi szerint a szaktárcánál folyamatban van a kórházi finanszírozás átalakítása, ami fontos lépés, ugyanakkor a kórházi rendszer teljes felülvizsgálatára is szükség van.

Fontos, hogy az ellátások egy részét centralizálni szükséges, és bizonyos beavatkozásokat csak ott kell végezni, ahol minden szükséges tényező jelen van, a személyzet, az infrastruktúra, az eszközpark, illetve a finanszírozás is

– mondta Ficzere Andrea. A felszabaduló területeken pedig krónikus ellátást, ápolást kell biztosítani, amire egy idősödő társadalomban egyre fokozottabb az igény, tette hozzá.

A „kórházbezárás” szitokszó, de muszáj észszerűsíteni

Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára a Portfolio-nak nyilatkozva emlékeztetett: 25 éve nem nyúltak hozzá érdemben a kórházak finanszírozási rendszeréhez, emiatt számos egészségügyi tevékenység alulfinanszírozott.

Egyszerűen nem lehet megcsinálni annyiból, amennyit az állam fizet

- mondta. Hozzátette: emellett nagyon sokat fejlődött az orvostudomány az elmúlt negyedszázadban. Vannak olyan modern eljárások, amik egyszerűen nem jelennek meg a finanszírozásban, míg sok olyat, amiért fizetnek, már nem vagy nagyon más eszközökkel, anyagokkal végeznek az orvosok.

„Az egészségügyi rendszer maga elöregedett, széttagolt, emiatt sok szempontból pazarlóan működik, mert még a rendszerváltás előtti időből örököltük, és érdemben hosszabb ideje nem nyúlt hozzá senki.

Az egészségügy mindig az a darázsfészek volt, amit nem szívesen piszkál meg az éppen aktuális kormányzat.

A kórházbezárás szitokszóvá vált, amit egyetlen politikai erő sem mer kimondani, pedig számos okból logikus lenne” – vélekedett Svéd Tamás.

A MOK szerint fájdalmas módon hiányzik egy közös nemzeti terv a magyar egészségügyről, aminek következtében itt állunk egy rendkívül redundáns, széttagolt egészségügyi rendszerrel, amiben nagyon sok helyen folyik ellátás, amire nincs elegendő orvos, így van egy relatív orvoshiányunk, és egészen biztosan nincs elegendő szakdolgozó, így van egy abszolút szakdolgozóhiányunk.

Szerencse is kell a minden szempontból jó ellátáshoz

Vannak jelentős területi különbségek is. Főleg a keleti, északkeleti megyékben sok helyen nagyon gyenge az ellátottság, talán ott van a legtöbb üresen álló háziorvosi praxis, és oda a legnehezebb a kórházakba is orvosokat találni. Ezzel szemben Budapesten egy relatív bőség van. Szakmánként is nagyok az eltérések, mert bár alig van már olyan terület, ami ne lenne hiányszakma, vannak kifejezetten akut problémák. Az egyik ilyen a szülészet-nőgyógyászat, ahonnan szinte teljesen eltűntek az állami ellátásból a derékhadat jelentő középkorú szakorvosok, amikor megszüntették a szabad orvosválasztást. (A Belügyminisztérium ezt a szülészeti ellátás átalakításával orvosolná, a javaslat szerint családiasabb, kevesebb orvossal működő szülészeti egységek jöhetnek létre, ahol a komplikációmentes várandósságokat gondoznák.)

Talán még nehezebb kihívás pszichoterápiás ellátáshoz jutni az állami egészségügyben, de neurológusra és érsebészre is rengeteget kell várni. A kamarai főtitkár azt mondja, a magyar egészségügyről azért nehéz sommás kijelentéseket tenni, mert nem általában véve rossz vagy jó, hanem rettenetesen egyenetlen. Az emberek jelentős része továbbra is hozzájut "valamilyen gyógyellátáshoz", és lehet valakinek szerencséje, mert éppen kifog egy remekül felszerelt helyen egy kiváló szakmai teamet. De lehet, hogy nincs ilyen szerencséje, és akár egy súlyos, onkológiai betegséggel simán vár hetekig, hónapokig a megfelelő ellátásra, akkora hézagok vannak a rendszerben. "A Magyar Orvosi Kamara ezért is kezeli kiemelten a betegutak rendezését" – mondta Svéd Tamás.

A főtitkár szerint előremutató az lenne, ha csökkentenék az ellátóhelyek számát, centralizálnák a nagy erőforrásigényű ellátásokat, másokat pedig – például az ápolási tevékenységet – közelebb vinnék a betegekhez, és sokkal jobban megerősítenék az alapellátást. A nemrégiben megindult változások egy része jó irányba mutat, de hatásaik később látszanak majd, az átfogó, szakma által is ismert jövőkép pedig hiányzik. Pedig ez kellene az egészségügyi dolgozók bizalmának és támogatásának megnyeréséhez - zárta szavait Svéd Tamás.

