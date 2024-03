„Hiába áll az orvos kifent szikével, ha nincs személyzet” – Közel 40 ezren várnak valamilyen műtétre az országban

Majdnem 27 ezer ember vár legalább 60 napja valamilyen műtétre jelenleg az országban a kötelezően vezetendő nagy várólisták összesítése szerint. Ha ehhez hozzávesszük a kapacitáshiány miatt vezetett listákon várakozó több mint 13 ezer beteget, akkor már 40 ezerre rúg azoknak a száma, akiknél a kezelőorvosuk minimum 60 napja indokoltnak tartott valamilyen operációt. A várólistákat a Covid óta nem sikerül érdemben visszanyesni, aminek fő okát Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség főtitkára, valamint Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára is döntően az alulfinanszírozottságban és a szakemberhiányban látja.

Hiába biztosított tavaly a kormány 12,2 milliárd forintot arra, hogy a kórházak bepótolják a koronavírus-járvány miatt elmaradt műtéteket, mintegy hatezer műtét „beragadt”. Így nem csoda, hogy az egészségügyi kormányzatnak nem sikerült elérnie azt a célkitűzést, hogy visszaállítja a várólistákat a pandémia előtti, viszonylag elviselhető hosszúságúra, mert egyre csak nő a várakozási idő.

Térdprotézisre kell a legtöbbet várni

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által kezelt kötelező várólistán, amelyen nyolc beavatkozás szerepel (lásd a listában) összesen 26.830 beteget tartottak nyilván március végén.

A legtöbben, több mint 11.200-an térdprotézis-műtétre vártak az országban, ami nem csoda, hiszen ez az egyik olyan beavatkozás, amire a folyamatosan elöregedő lakosság esetén állandóan nagy az igény. A betegeknek jelenleg egy új térdre átlagosan háromnegyed évet kell várniuk. Ennél a beavatkozásnál a leghosszabb a várakozási idő is.

Rengetegen várnak csípőprotézis-beültetésre is: majdnem 6200-an. Ennél a beavatkozásnál átlagosan 112 nap alatt kerülnek műtőasztalra a betegek.

A kötelező várólisták alakulása 2024. március végén Beavatkozás 60 napon túl várakozók száma Átlagos tényleges várakozási idő a megelőző 6 hónapban (nap) Összesen: 26830 nem értelmezhető csípőprotézis: 6196 112 térdprotézis: 11242 224 szürkehályog: 3931 45 szív elektrofiziológiai vizsgálata: 429 26 gerincstabilizáló műtét: 634 39 kiterjesztett gerincműtét: 246 205 mandulaműtét: 640 33 orrmelléküreg-műtét: 8 18 Forrás: NEAK

A fenti beavatkozásoknál minden intézményben kötelező (lenne) pontosan vezetni a várólistákat. Emellett azoknál a beavatkozásoknál is előírás ilyet indítani, amelyekre több mint 60 napot kell várniuk a betegeknek. Ezek az úgynevezett kapacitáshiányos várólisták, amelyek jelenleg 10 műtéttípus szerepel a laparoszkópos epekőeltávolítástól a nyitott szívműtéteken át a sérvműtétekig. A NEAK adatbázisa szerint ilyen beavatkozásra összesen több mint 13,5 ezer ember jegyeztek elő az országban, a legtöbben sérvműtétre szorulnak.

A kapacitáshiány miatti várólisták alakulása 2024. március végén Beavatkozás 60 napon túl várakozók száma Átlagos tényleges várakozási idő a megelőző 6 hónapban (nap) Összesen: 13482 nem értelmezhető epekő laparoszkópos eltávolítása 241 66 hasfali, lágyéksérv implantátummal: 879 74 nyitott szívműtét, felnőtt: 315 73 nyitott szívműtét, gyerek: 51 83 ortopédiai kisműtét: 119 120 ortopédia nagyműtét: 19 88 szaruhártyaműtét: 294 399 sérvműtétek: 197 66 szívbillentyűműtét: 364 136 visszérműtét: 2 59 Forrás: NEAK

A várólistaprogram veszteséget termel

A kórházszövetség legutóbbi konferenciáján a NEAK főigazgatója azt mondta: az E-alapban van elég pénz, oda csoportosítanak át forrásokat, ahol erre igény van. Kiss Zsolt szerint többet kellene tenni az intézményeknek azért, hogy az elmaradt ellátásokat bepótolják.

Nem így látja azonban a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) elnökhelyettese. Ficzere Andrea a Porfólió megkeresésére elmondta:

a pandémia idején plusz 30%-kal finanszírozták a várólista-rövidítésben vállalt beavatkozásokat, jelenleg azonban sajnos csak 10%-os többletforrást kapnak az intézmények ezekre a műtétekre,

miközben tovább drágultak az ellátáshoz szükséges anyagok, aminek eredményeképpen még a legköltséghatékonyabban elvégzett műtétek is veszteséget generálnak. Ahhoz, hogy a várólista-program szárnyaljon, muszáj növelni az ehhez kapcsolódó finanszírozást, amire tudomása szerint szerencsére komoly törekvés van.

Felelős kórházvezetők szabad akaratukból nem fogják a köztudottan negatív szaldójú műtétekkel növelni saját intézményeik veszteségeit

– fogalmazott az MKSZ elnökhelyettese. Azzal kapcsolatban, hogy általában kevesebb beavatkozást végeznek a kórházak, ami alapvetően hozzájárul a várólisták növekedéséhez, Ficzere Andrea úgy reagált: ennek van, ahol a pénzhiány, máshol szakemberhiány az oka, de hozzáállásbeli nehézségekkel is találkozhatunk. Szerinte ugyanakkor alapvetően nem a személyzet motiválatlanságáról van szó, mint ahogyan azt sokan gondolják, hiszen mindenhol elkötelezett módon dolgoznak.

„Ezen túl, ahol a menedzsment megtalálja a megfelelő eszközt a motiváció növelésére – nem kizárólag anyagi vonatkozásban –, ott a Covid-járványt követő betegellátási mutatókhoz képest nem romlott a helyzet. Másképpen fogalmazva: a jól teljesítő, sokszakmás, komplex ellátást nyújtó nagyobb intézmények esetében – a fent megfogalmazott tényezők miatt – nőtt jelentősebb mértékben az adósságállomány.”

A személyzet vagy a műszerpark hiányos

Sokan vélik úgy, hogy a várólisták növekedését nem kis részben az okozza, hogy az orvosok a hálapénz betiltása óta nem érdekeltek a feltétlenül szükségesnél több műtét elvégzésében. Erre Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára a Portfoliónak úgy reagált: erre az elméletre nincs bizonyíték. „Már azelőtt, hogy 2021-ben bűncselekménnyé nyilvánították, nagyon sokan nem fogadtak el paraszolvenciát, például az én osztályomon tábla is hirdette ezt már jóval korábban” – fogalmazott.

A hálapénzből a közvélekedéssel ellentétben mindig is csak az orvostársadalom egy kisebbik hányada részesült, és nagyjából 5 százaléknyian éltek belőle kifejezetten jól.

Ha ők most kevesebbet is dolgoznak az állami ellátásban, cserébe itt lenne a lehetőség, hogy a fiatalok többet operáljanak. De ez nincs így. Mégpedig azért – és ezt erősíti meg az idén végzett kamarai felmérés is –, mert a hatékony munkavégzéshez vagy nincs elegendő szakdolgozó, vagy nem megfelelő a műszerezettség, vagy más körülmény hiányzik. Bármely komolyabb orvosi beavatkozás, akár vizsgálat is, amihez nincsenek meg a körülmények, a várólisták növekedését fogja eredményezni.

Ha nincs megfelelő asszisztencia, elegendő műtős szakszemélyzet, akkor hiába áll ott az orvos kifent szikével, nem fog tudni operálni. Vagy, ha a szükséges eszközök nincsenek meg, vagy éppen javításra szorulnak, akkor ez szintén nyújtja a várakozási időt.

Az általános alulfinanszírozottság következtében a menedzsment, legyen szó egy kórházi osztályról, vagy egy egész intézmény vezetéséről, a jelen helyzetben nem érdekelt abban, hogy pörgesse az ellátást – hangsúlyozta a MOK főtitkára. Svéd Tamás egy másik, a cikk írója által is tapasztalt jelenségre is reagált, arra, hogy egyes orvosok a magánellátás felé terelik a hosszú várakozásra ítélt, műtétre szoruló betegeket. A MOK főtitkára ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Nem ideális, ha ilyen történik. Ha pedig bárki azért nem végezne megfelelő számú műtétet az állami ellátásban, hogy a betegeit a magánellátásba irányíthassa, az abszolút etikátlan lenne.

A főtitkár szerint azonban, ha orvos azt látja, hogy ha megfeszül, akkor sem tud néhány hónapon belül a betegnek időpontot adni, a magánellátásban viszont igen, erről tájékoztathatja a beteget. „Ezen kívül pedig nem feltétlenül ugyanazt a minőséget nyújtja mondjuk egy nagy ízületi protézis esetében az állami, illetve a magánegészségügy. Ha erről egy orvos tájékoztatja az általa ellátott beteget, és ezzel választási lehetőséget kínál számára, az etikailag nem megkérdőjelezhető.”

Ezzel együtt, tette hozzá, továbbra is nagy szükség lenne a közellátás és magánegészségügy viszonyának, együttműködésének rég megígért újraszabályozására és rendezésére. Ehhez viszont az alapot egy erős, egyenletes ellátást nyújtó közösségi egészségügyi ellátás jelentené.

