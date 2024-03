Túl laza vagy? Van, akinek ez az állásába került

Sok Z-generációs munkavállaló az idősebb nemzedékek által megszokotthoz képest igen lazán kommunikál a munkahelyén. Ez nem mindig nyeri el a tetszését azoknak a cégeknek, amelyek próbálják megőrizni a munkahelyi kommunikáció korábban megszokott etikettjét, formálisabb jellegét. Mindamellett a Z-generáció által képviselt lazább stílus egyre jobban kezd teret nyerni a munkahelyeken. A britek több mint kétharmada például úgy véli, hogy az elmúlt öt évben – vagyis azzal párhuzamosan, ahogy a Z-generáció tagjaiból egyre többen léptek a munkaerőpiacra – megváltozott a munkahelyen történő kommunikálás módja, stílusa.

Ahogy az 1990-es évek közepe és a 2000-es évek vége között született Z-generáció tagjai nagyobb számban jelentek meg a munkaerőpiacon, úgy kezdett el foglalkozni egyre több elemzés azzal, hogy ez a nemzedék igencsak felülírja a korábbi generációk által követett munkahelyi normákat, legyen szó a munkaidő, a rugalmas munkavégzési formák, vagy a munkahelyi kommunikáció kérdéséről.

Az utóbbi kérdést járta körül a BBC napokban megjelent cikke is, amelyben leírja egy fiatal Z-generációs pályakezdő küzdelmeit a munkahelyen elvárt kommunikációs stílussal kapcsolatban: Anna 2022-ben rögtön az egyetem elvégzése után helyezkedett el egy neves londoni hedge fundnál. Ő volt a legfiatalabb tagja a csapatának, a hozzá korban legközelebb álló kollégája is 10 évvel idősebb volt nála.

A munkájával alapvetően elégedettek voltak, azonban főnöke kifogásolta laza beszédstílusát, közvetlen viselkedését, ami felettese szerint aláásta szakmai hitelességét. Négy hónap után ezért el is bocsátották. Azzal indokolták kirúgását, hogy Anna stílusa nem illett egy vezető fedezeti alaphoz, nem passzolt a cég imázsához. Azt Anna is elismerte, hogy viszonylag közvetlen volt a cég ügyfeleivel, de úgy gondolta ez rokonszenvesebb, mintha távolságtartó lett volna. „Senki sem mondta meg előzetesen, hogy mit mondhatok vagy nem. Pedig az én koromban mindenki így beszél” – mondta az esetről az elbocsátott fiatal.

Fontos lett az egyéniség kifejezése

Anna esete is azt mutatja, hogy a Z-generáció számára karrierjük kezdetén jelentős kihívást jelenthet, hogy a munkahelyi kommunikáció terén megtalálják a megfelelő egyensúlyt a szakmaiság és saját egyéniségük kifejezése között. Jellemzően ugyanis lazábban kommunikálnak a munkatársaikkal, vagy akár főnökeikkel szemben is. Ezek közé tartozik, hogy gyakran szlenget használnak, ami az idősebb generáció számára idegenül hat egy munkahelyi környezetben.

A munkahely a korábbi időszakokban jellemzően egyfajta formalitást követelt meg, amelyben a dolgozóknak meg kellett felelniük az idősebb vezetők által meghatározott normáknak. Ezek a régi szokások azonban furcsának tűnhetnek a munkavállalók új generációja számára, akik gyakran nagy hangsúlyt helyeznek az egyéniségük kifejezésére. Emellett a távmunka elterjedése, valamint a munka és a magánélet között elmosódó határok szintén hozzájárultak a kevésbé formális munkakörnyezet felé történő elmozduláshoz.

„Az új technológiák és a változó értékek miatt a fiatalabbak egyre inkább azt szeretnék, hogy a munkahelyi és a személyes identitásuk ugyanaz legyen” – véli Christopher G Myers, az amerikai Johns Hopkins Carey Business School docense. Szerinte a fiatalabb generáció tagjai önmaguk akarnak lenni a munkahelyükön is, és nem kívánnak szerepet játszani.

Mesterkéltnek tűnő cégkultúra

Michelle Ehrenreich, a Boston University oktatója szerint a Z-generáció egyes tagjai számára az a gondolat, hogy valaki más normáihoz kell igazodniuk, mesterkéltnek tűnik, és ellentétes a hitelességre és önkifejezésre vonatkozó értékeikkel. A legtöbb munkáltató azonban általában nem azt szeretné, hogy az alkalmazottaik elsősorban az egyéniségüket fejezzék ki a munkahelyen. Ehelyett azt várják el a dolgozóiktól, hogy a cég vállalati kultúrájának megfelelő módon nyilvánuljanak meg és viselkedjenek a munkahelyükön.

Ez pedig különösen nehéz lehet a Z generáció számára. „A közösségi médiában való erőteljes jelenlétük miatt sok fiatal csak korlátozottan találkozik a formális kommunikációval” – mondja Caroline Goyder vállalati ügyfelekkel foglalkozó londoni kommunikációs tanácsadó. A szakértő példaként hozza fel, hogy a Z-generáció nem a formálisabb stílusú mainstream híradókból, hanem a közösségi média influenszereitől tájékozódik. 2023 végi felmérés szerint a 30 évnél fiatalabb amerikaiak nagyjából harmada rendszeresen a TikTokról szerez híreket, amelynek stílusa eléggé távol áll a baby boomer nemzedék vagy az X-generáció által használt hangvételtől.

Egyre jobban teret nyer az új stílus

Szakértők szerint ahogy a Covid időszakát követően a távmunka egyre elfogadottabbá vált, úgy fognak fokozatosan lazulni a munkahelyi kommunikáció etikettjével kapcsolatos elvárások azáltal, hogy a Z-generáció egyre nagyobb hányada lép majd a munkaerőpiacra. A Barclays brit bank 2023. augusztusi felmérése azt mutatja, hogy a britek közel háromnegyede (71%-a) úgy véli: a Z generáció megváltoztatja a munkahelyi kommunikáció jellegét. A több mint kétezer megkérdezett véleményét tükröző felmérés rámutatott arra, hogy az elmúlt öt évben – amikor a Z-generáció tagjai egyre nagyobb számban léptek a munkaerőpiacra – a britek több mint kétharmada (70%-a) tapasztalta a munkahelyi kommunikáció stílusbeli változását. Az 55 év felettiek közül tízből négyen (39%) gondolják úgy, hogy erre a közösségi média fejtette ki a legnagyobb hatást.

Amellett, hogy a Z-generáció beszédstílusa nemcsak a hétköznapi életben, hanem munkahelyi környezetben is jelentősen eltér az idősebb nemzedékekétől, a fiatal generáció írásbeli kommunikációja is nagyban különbözik a baby boomer vagy az X-generáció körében megszokott stílustól. A Barclays kutatás szerint a Z-generáció majdnem kétszer nagyobb valószínűséggel használ – az emojik, gifek révén sokkal személyesebb kommunikációt is lehetővé tevő – üzenetküldő alkalmazásokat a munkahelyén, mint az 55 év felettiek (előbbi nemzedéknél 49%, utóbbinál 27% a használati arány). A 18-24 évesek szinte mindegyike (97%-a) kiemelte, hogy a munkahelyi üzenetváltások során szívesen mutatja meg saját személyiségét. A Z-generációsok 40%-a szerint erre az e-mailek kevesebb lehetőséget adnak, miközben az 55 év felettiek jellemzően inkább az e-mailt használják, mivel azt a munkahelyi kommunikációhoz megfelelőbbnek, szakmaibb jellegűnek tartják (a korosztály 54%-a vélekedik így).

A Barclays felmérésének eredményére ráerősítve Christopher G Myers is úgy gondolja, hogy a Z-generáció által képviselt lazább stílus fokozatosan átalakítja majd a munkahelyi kommunikáció megszokott jellegét. Az amerikai Johns Hopkins Carey Business School docense kiemelte: miközben a fiatalabbaktól elvárják, hogy alkalmazkodjanak a szakmai normákhoz, a vezetőknek is fel kell ismerniük, hogy a nyelvi konvenciók és a munkavállalók igényei idővel változnak.

Hosszú távra kitekintve a baby boomer és X generáció fokozatosan átadja majd a vezetést a fiatalabb generációknak, így a jelenleginél lazább kommunikációs stílus érvényesülhet majd a munkahelyeken. „Jelenleg azonban a cégvezetők elvárásokat fogalmaznak meg e téren, amelyeket be is tartatnak” – emelte ki Michelle Ehrenreich. A Bostoni Egyetem oktatója szerint egy nagyvállalati állásra pályázó Z-generációs számára az lehet a megfelelő megközelítés, ha tudja „hajlítani a stílusát”. A Bostoni Egyetem ezt azzal próbálja elősegíteni, hogy a hallgatóik számára a munkaerőpiacra történő sikeres belépés megkönnyítése érdekében olyan kurzusokat is tart, amelyeken a diákok a kommunikációs készségeik finomítását sajátítják el. Ennek keretében például foglalkoznak a szemkontaktus, a megfelelő testbeszéd kérdésével is. „Nem arról van szó, hogy meg kell változtatniuk magukat, hanem arról, hogy alkalmazkodniuk kell" – mondta Michelle Ehrenreich. A cikk elején említett Anna – aki a hedge fund után egy televíziós csatornánál helyezkedett el – például a fedezeti alapnál szerzett tapasztalatai alapján ma már „kicsit egyenesebben ül”, és jobban megválogatja szóhasználatát, ha egy vezető beosztású személlyel van hivatalos megbeszélése. „Nem változtattam meg alapvetően a beszédstílusomat, de egy kicsit másképp beszélek” – mondta a húszas évei közepén járó fiatal.

Képzések a vállalati kultúráról

Mindenesetre Amerikában vannak olyan cégek, amelyek külön képzést írnak elő a távmunka keretében felvett, majd a Covid lecsengésével az irodai munkát elkezdő fiatalabb munkavállalók számára annak érdekében, hogy megfelelően elsajátítsák a cég által elvárt kommunikációs stílust. E képzések nemcsak a kommunikációs készségek fejlesztését, hanem a „munkahelyi etiketthez” tartozó egyéb kérdéseket (például dress code, ebédszünetek kezelése) is felölelnek.

A ResumeBuilder.com amerikai álláskeresési portál 1500 vezető, illetve középvezető megkérdezésén alapuló tavaly nyári felmérése szerint az amerikai cégek csaknem fele szervez tanfolyamokat az üzleti etikettről a munkavállalóinak, további 18%-uk pedig azt tervezi, hogy 2024-ben indít ilyen kurzust. Azon cégek közül, amelyek az ilyen jellegű képzéseket csak egyes alkalmazottak számára írják elő, több mint felük azt közölte, hogy ezeket a tanfolyamokat a frissen diplomázott új munkatársaknak, illetve a 25 éven aluli alkalmazottaknak írják elő.

