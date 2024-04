Szép csendben újabb áremelés van az éttermekben

Egyre több vendéglátóhelyen már nem 10%-ra, hanem 12-15%-ra emelik az úgynevezett szervizdíjat. Miután a vállalatok már úgy érzik, hogy az ételek és italok árában lélektani határokhoz érkeztek, így alternatív módon, a szervizdíj emelésén keresztül hárítják át a költségeket a vendégekre.

„Éttermünkben 10 százalék szervizdíjat számolunk fel.” „Étel és italárainkra 12 százalék szervizdíjat számolunk fel.” Ilyen és ehhez hasonló feliratokkal találkozhat sok esetben a vendég, amikor egy vendéglátóhelyen ülve kinyitja az étel- vagy itallapot. Mostanában azonban egyre gyakrabban jelennek meg ennél magasabb, 13-15 százalékos szervizdíjak.

Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban olyan jelentős mértékben nőttek meg az árak az éttermekben, hogy

egyre több vállalkozás vezeti be a szervizdíjat,

illetve aki már bevezette, az tovább emeli annak a mértékét.

Ugyanis az ételek és italok árán már nem tudnak annyit emelni, hogy a vendégeknek az elfogadható legyen. Az elmúlt időszakban többször írtunk arról, hogy az éttermeket is sújtotta az energiaárak emelkedése, az alapanyagok drágulása, vagyis összességében a rekordmértékű infláció, miközben a béreket is emelniük kell. Idén a legtöbb étterem legalább 10%-kal növelte a kereseteket, hiszen a vendéglátásban továbbra is érdemi munkaerőhiány tapasztalható. Ezeket pedig a fogyasztói árakban is érvényesíteniük kellene, de nem mindig tudják megtenni.

A vendégek ugyanis a magas árak miatt már egyrészt kevesebbet járnak étterembe, másrészt ha el is mennek, akkor sem fogyasztanak annyit, mint korábban. Szakértők szerint egy minőségi főételt ma már nem lehet 5000 forint alatt kínálni. A jobb minőségű ételek inkább 6-7 ezer forintba kerülnek. Az éttermekben 2 tányér alá, nagyjából 1,8-re csökkent az egy vendégre jutó átlag tányérszám. Ha egyszerre 10 vendég megy el vacsorázni, akkor átlagban 18 tányérból esznek. Vagy az előételt hagyják ki, vagy a desszertet, vagy csak egy fogást esznek, leves nélkül.

Vagyis nem igazán marad már választás, mint a szervizdíj. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Portfolio-nak elmondta, hogy szerinte úgy tisztességes, ha a vendég az étlap alapján látja, hogy a rendelésénél milyen költségekkel kalkulálhat. Arra a felvetésünkre, hogy általánosságban nem a feltüntetett fogyasztói árakban, hanem csak egy százalékos mérték feltüntetésével találkozunk a szervizdíjjal, úgy reagált, hogy "ez jogszerű, de nem vendégbarát" megoldás, akármekkora a mértéke. "A bevételnek ez a része a személyzetet illeti, és a lényege, hogy kedvezőbb adózással lehet így az alkalmazottaknak plusz jövedelmet biztosítani" - mondta a szervizdíjról.

Mostanra kisebbfajta káosz alakult ki a szervizdíj kapcsán. Ugyanis továbbra is vannak éttermek, ahol egyáltalán nincs, míg máshol akár a 15%-ot is elérheti. Abban nagyrészt egyetértenek az éttermesek, hogy ahol bevezetik a szervizdíjat, ott visszaesik a borravaló. Az Eventrend Group szakértői szerint a szervizdíj a dolgozók béreire fordítandó. "A szervizdíj adózása kedvezőbb, mivel az áfa levonása után csak a 18,5 százalékos tb-járulékot kell megfizetni". Azt írják, hogy az állam a könnyített adózási módszert a vendéglátóiparban magas munkaerőigény és alacsony bevételek miatt vezette be, így segítve a bérek kifizetését és fehérítését.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke mérlegeli, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által életre hívott Turisztikai Tanácsadó Testület legközelebbi ülésén kezdeményezni fogja a szervizdíjról szóló jogszabály pontosítását, hogy a szervizdíjat ne lehessen az étel- és italok ára mellé pluszban kiszámlázni a vendégeknek.

Jó lenne, ha csak a bruttó ár szerepelhetne az étlapon, amely már tartalmazza a szervizdíjat. Ez egyszerűbbé és összehasonlíthatóbbá tenné az egyes vendéglátóhelyek árazását a vendégek számára

– mondta Kovács László.

Címlapkép forrása: Getty Images