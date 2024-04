Három hónap alatt teljesült szinte az egész éves idei eredeti hiányterv

Márciusban 617 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes adatközléséből. A költségvetés elcsúszására jellemző, hogy ezzel az első három hónapban 2321 milliárd forintos összesített deficit alakult ki, ami a tavaly tavasszal tervezett pénzforgalmi hiányv 92%-át is meghaladja. Nem véletlen, hogy a kormány felülvizsgálta az idei évi büdzsét, de a kép így sem megnyugtató: a frissített (közel 4 ezer milliárd forintos) hiánytervnek is 58%-át adja ki az év első negyedének gazdálkodása.

Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy ez a hiányadat a második legmagasabb harmadik havi deficit. Bár az előző évekhez képest ez nem kiugró (lásd ábránkat), de nem is mondható, hogy bármi nyoma lenne a költségvetési helyzet javulásának. Jól láthatóan 2020 óta ez már az 5. év, amikor a március havi költségvetési hiány jelentős, 500 milliárd forint feletti összeget tesz ki.

Ezzel az első három havi kumulált hiány 2300 milliárd forint fölé hízott, ami az eredeti, tavaly nyáron elfogadott költségvetési hiányterv 92%-át is meghaladja. Vagyis folytatódik a költségvetés rendkívül orrnehéz lefutása és az eredeti tervekhez képest rosszabb alakulása. Az orrnehéz lefutás akkor is igaz, ha a múlt héten bemutatott új hiánytervet, a 3982 milliárd forintos deficitet nézzük, hiszen ehhez képest is 58%-os a teljesülés március végére. Ennek egy részére objektív magyarázatot az év elején folyósított 13. havi nyugdíj és az év elejére koncentrálódó lakossági állampapír-kamatok kifizetése, de a elcsúszás még ezeket figyelembe véve is érzékelhető.

