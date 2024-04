Atomjaira szedte az Európai Bizottság a kormány gazdaságpolitikáját, borulási kockázatokra figyelmeztetnek

Számos sebezhetőséget azonosított az Európai Bizottság a magyar makrogazdasági kilátásairól szóló részletes elemzésében. Kockázatosnak látják a még mindig meglévő árnyomást, a jelentős külső és kormányzati finanszírozási igényeket, valamint a kínai beszállítói láncok miatti geopolitikai helyzet esetleges kedvezőtlen változását. Az új egyensúlytalansági jelentésében az uniós végrehajtó testület óva inti a kormányt attól, hogy visszatérjen a magasnyomású gazdaságpolitikához, valamint felróják, hogy a monetáris transzmissziót is akadályozták a kabinet korábbi döntései.

A riasztási mechanizmus keretében készült, 2024. évi felülvizsgálat megállapítja, hogy Magyarország makrogazdasági környezetét alacsony gazdasági aktivitás, csökkenő infláció, magas költségvetési hiány és jelentős bizonytalanságok jellemzik, ezért kérdéses, hogy mennyire lehet intenzív a 2024-es fellendülés. A 2022. évi 4,6%-os bővüléshez képest a GDP 2023-ban 0,9%-kal csökkent a magas inflációs nyomás, a szigorodó finanszírozási feltételek és a gyengülő globális kereslet mellett. Az Európai Bizottság 2024. téli, 2024. évi időközi előrejelzése szerint a GDP növekedése 2024-ben 2,4%-ra, 2025-ben pedig 3,6%-ra ugorhat, amit a csökkenő energiaárak, az alacsonyabb infláció és az alacsonyabb kamatlábak támogatnak.

A gazdasági teljesítmény azonban továbbra is érzékeny az energiaárakra, az esetleges ellátási zavarokra és a globális befektetői hangulatra Brüsszel szerint, mindezt pedig lefelé mutató kockázatnak látják

így egyáltalán nem biztos, hogy ezek a növekedési várakozások tarthatók lesznek.

Kiemelik, hogy az infláció 2023-ban csökkenni kezdett, és 2024 februárjában elérte a 3,6%-ot, miután 2023-ban átlagosan 17,2% volt. A nyersanyagárak közelmúltbeli mérséklődése és a gazdasági recesszió segített enyhíteni az inflációs nyomást, de a magas munkaerőköltség-növekedés és az egyes ágazatok árindexálása miatt a maginfláció továbbra is emelkedett, és 2024 februárjában elérte a 7%-ot. Az előrejelzések szerint a gyors bérnövekedés a szűk munkaerőpiac miatt folytatódik, miután 2023-ban az egy alkalmazottra jutó nominális javadalmazás 14%-kal nőtt.

2024-ben az infláció várhatóan tovább csökken, de 4,5%-on marad – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) célszintje felett –, mivel a fogyasztás élénkülése várhatóan növeli a vállalatok árképzési erejét.

A recesszió csökkentette az adóbevételeket, míg a magas infláció növelte a kamat- és nyugdíjkiadásokat, így a költségvetési hiány 2023-ban is magas, a GDP mintegy 6,7%-át teszi ki. A gazdaságpolitikák a 2023-as recesszióból való kilábalás ösztönzésére irányulnak, de az államháztartást érintő kockázatok és azok kezelésének szükségessége középtávon ellenszelet jelenthet a növekedésnek – értékeli a helyzetet az Európai Bizottság.

Magyarországot a Németországgal és néhány nem uniós partnerrel – főként Kínával – való magas fokú integrációja miatt érzékennyé teszi az e gazdaságok fejleményeiből eredő tovagyűrűző hatások. A magyar gazdaság a német, osztrák és lengyel termékek behozatalára támaszkodik, míg a magyar bruttó export fő célországai Németország, Olaszország és Ausztria. A nemzetközi kereslet valamivel jobban tartotta magát, mint a belföldi értékesítés, az új exportrendelések már második hónapja változatlanok. A geopolitikai és kereskedelmi feszültségek azonban nem elhanyagolható kockázatot jelentenek a magyar gazdaságra nézve a nem uniós partnerekkel (főként Kínával) való közvetlen vagy közvetett kapcsolatai miatt.

Nem biztos, hogy sok tér van a kiköltekezésre

Az elmúlt években a magyar gazdaságot expanzív költségvetési politika, jelentős külső és kormányzati finanszírozási igény, valamint nagyon erős árnyomás jellemezte – állapította meg a Bizottság.

A folyó fizetési mérleg és a költségvetési hiány több éve jelentős, középtávon közepes költségvetési fenntarthatósági kockázatokkal. A külső és költségvetési hiányok kombinációja növelte a külső fenntarthatósági kockázatokat, amelyeket súlyosbított a gazdaság nagy energiaintenzitása és az a politika, amely lelassította a gazdaság alkalmazkodását az emelkedő energiaárakhoz és kamatlábakhoz. A magas infláció és kamatlábak terhelték Magyarország versenyképességét és növelték az adósságszolgálat költségeit. A nettó nemzetközi befektetési pozíció (NIIP) negatív maradt, bár a kapcsolódó kockázatokat mérsékelte a nem bedőlhető eszközök jelentős aránya.

Miután 2022-ben az elmúlt közel két évtized legnagyobb hiányát regisztrálták, a folyó fizetési mérleg 2023-ban javult az alacsonyabb energiaárak és a gyengébb importkereslet miatt. A folyó fizetési mérleg egyenlege a többéves trendromlást követően a 2016-os, a GDP 4,5%-át kitevő többletről 2022-ben 8,3%-os hiányra csökkent, ami a belföldi túlfűtöttség és az energiaimport árának ugrásszerű növekedése miatt alacsonyabb kereskedelmi egyenlegnek köszönhető, ami 2022-ben 5,6 százalékponttal, a GDP 10%-ára rontotta az energia-külkereskedelmi hiányt.

A nagyfrekvenciás adatok 2023-ban erőteljes javulást jeleztek, az előzetes becslések szerint a folyó fizetési mérleg a GDP 0,1%-át kitevő többletet mutatott. Az alacsonyabb energiaárak a hazai gazdasági recesszió közepette segítettek javítani a folyó fizetési mérleg egyenlegét 2023-ban, és a nem energiahordozó-külkereskedelmi mérleg 2017 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

Ugyanakkor a magasabb finanszírozási költségek miatt romlott a jövedelemegyenleg.

Az általános és a ciklikusan kiigazított folyó fizetési mérleg egyenlegének összehasonlítása alapján a folyó fizetési mérleg 2023-as javulásának mintegy 2,5 százalékpontja az importkeresletet csökkentő gazdasági recessziónak tulajdonítható.

A ciklikusan kiigazított folyó fizetési mérleg egyenlegének javulását elsősorban a külső fejlemények – lényegében a csökkenő importárak – és nem a belpolitikai intézkedések okozták.

Az államháztartási hiány 2023-ban továbbra is a külső egyenlegre nehezedett, de a magánszektor növekvő nettó hitelnyújtása csökkentette az ország külső finanszírozási igényét. A kormányzat nettó hitelfelvétele 2023-ban is jelentős maradt, az előzetes pénzügyi számlák adatai szerint a GDP 6,7%-át tette ki.

A gazdaság külső egyenlegének 2022-hez viszonyított javulását a magánszektor magasabb nettó hitelnyújtása okozta.

A háztartások megtakarítása nőtt, részben helyreállítva a magas infláció által felemésztett pénzügyi puffereket. Eközben a háztartások beruházásai az emelkedő kamatlábak miatt csökkentek. A vállalatok nettó hitelfelvétele főként a készletek leépítése miatt csökkent. Eközben a vállalati megtakarítások nagyobb mértékben csökkentek, mint a beruházások, mivel a recesszió és a magasabb termelési költségek csökkentették a nyereségességet.

Az Európai Bizottság 2023. őszi előrejelzése szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege 2024-2025-ben fokozatosan csökken majd, ahogy a negatív kibocsátási rés zárul. Az ágazati megtakarítás-befektetés szempontjából a vállalati beruházások élénkülése és a háztartások megtakarításainak fokozatos csökkenése az előrejelzések szerint csökkenti a magánszektor nettó hitelezését, amit részben ellensúlyoz a kormányzat csökkenő nettó hitelfelvétele.

Kockázatnak látják, hogy a költségvetési kiköltekezés és támogató politikák, valamint a nemzetközi energiaárak újbóli emelkedése középtávon kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső egyensúlyt.

A Bizottság szerint amennyiben a gazdaságpolitika továbbra is expanzív marad, ronthatja a külkereskedelmi mérleget és növelheti a finanszírozási költségeket. A folyó fizetési mérleg továbbra is ki van téve az energiaárak alakulásának, mivel a gazdaság nagymértékben függ az energiaimporttól, ami középtávon valószínűleg fennmarad. Magyarország aktualizált nemzeti energia- és klímaterve azzal számol, hogy a fosszilis tüzelőanyagok bruttó belföldi fogyasztása 2023 és 2030 között mindössze 7,5%-kal csökken, miközben továbbra is kevés lehetőség van ezen tüzelőanyagok hazai termelésének növelésére.

Továbbá a nukleáris energiatermelés 2030-ig történő megduplázása és a megújuló energiaforrások jelentős növelése a klímaterv teljesülésének alapvető előfeltételei. Amíg ezek a kapacitások nem kerülnek kiépítésre, addig Magyarország is nettó villamosenergia-importőr maradhat. Viszont míg a napenergiás célokat már majdnem teljesítette a kormány, addig az atomenergia esetében egyelőre csúszásban van a paksi atomerőmű-bővítési projekt.

A külső hiányt a közelmúltban jelentős adósságot generáló tőkebeáramlásból finanszírozták, amely 2023-ban is folytatódott. A 2023 harmadik negyedévéig tartó négy negyedévben ezek a GDP 6,3%-át tették ki, ami nagyrészt a külföldi hitelezők növekvő szerepének köszönhető az államadósság finanszírozásában, az állami tulajdonú fejlesztési bankok által a támogatott hitelprogramok finanszírozására felvett hiteleknek, valamint a magyar bankok nemzetközi kötvénykibocsátásainak, mivel készülnek az új tőkekövetelményeknek való megfelelésre.

Eközben a nettó külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) a GDP mindössze 0,2%-át tették ki, mivel a bruttó FDI-beáramlást részben ellensúlyozta néhány nagy összegű külföldre irányuló tranzakció.

A magas infláció és az értékelési hatások csökkentették a külső adósság növekedését. 2023 harmadik negyedévében Magyarország NIIP-je a GDP -47,6%-át tette ki, ami valamivel meghaladja a becsült -53%-os prudenciális szintet, a negatív pozíciót elsősorban a nagy befelé irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések állománya okozta. Ezzel egyidejűleg a nemteljesítési kockázattól mentes eszközök (NENDI) nélküli NIIP a GDP -9%-án állt, ami a 2021. évi -1,2%-ról romlott.

Ezzel megtört a NENDI-állomány hosszú távú javulása, amely 2008-ban a GDP -52%-án állt.

A 2010-es évek elejének folyó fizetési mérlegtöbbleteit a magánszféra adósságleépítése és a költségvetési konszolidáció hajtotta, de 2019 óta ezek hiányba fordultak át, amelyet főként külső hitelfelvételből finanszíroztak. A bruttó külső adósság a GDP 53,4%-áról 2019-ben a GDP 67,2%-ára nőtt 2022 harmadik negyedévében, de ezt követően 2023 harmadik negyedévére 65,2%-ra csökkent.

A külső adósság növekedését részben enyhítette a magas nominális GDP-növekedés. 2022-ben az értékelési hatások a GDP 1,1%-ával növelték a külső adósságot, főként a valuta leértékelődése miatt, de 2023-ban ez a hatás részben megfordult, mivel a forint ismét erősödött. Az elmúlt negyedévekben a tartalékeszközök éppen elegendőek voltak a rövid távú külső adósság fedezésére.

Sötét képet fest a Bizottság

„A szigorúbb monetáris politika, az alacsonyabb energiaárak és a gyengébb importkereslet javította a külső egyensúlyt, és csökkentette a 2023 folyamán a magas inflációt. A recesszió azonban hozzájárult a tartósan magas költségvetési hiányhoz is, a korábbi, erőteljes gazdasági növekedés éveiben is folytatódó expanzív politika mellett. A magas kamatlábak hozzájárultak az ingatlanárak lassulásához és a túlértékeltség enyhüléséhez 2023-ban” – írja a Bizottság.

A jelentés szerint a kamatlábak fokozatos csökkentése és a mérsékelt energiaárak 2024-től kezdődően támogathatják a gazdaság fokozatos fellendülését. A költségvetési konszolidációs szükségletek azonban visszafogják a növekedési kilátásokat, és a gazdaság továbbra is ki van téve az energiaárak és a külső kockázatoknak.

Az Európai Bizottság szerint a gazdaságpolitika koherensebb megközelítésére van szükség a költségvetési konszolidáció és a makropénzügyi stabilitás megvalósításához, valamint

a fenntartható gazdasági növekedés alapjainak megteremtéséhez anélkül, hogy a gazdaság túlfűtöttségét kockáztatnánk, ami rontaná a külső fenntarthatóságot, és viszonylag magas szinten tartaná az inflációt és a kamatlábakat.

Kockázatnak látják a minimálbér nagymértékű emelését, mivel az a jövőbeli termelékenységnövekedés előfeltételezésén alapul, amely a strukturális tényezők – például az alacsony innováció, az alacsony digitalizáció és a szolgáltatási ágazatban a verseny előtt álló akadályok – miatt nem biztos, hogy megvalósul.

A háztartási energiatámogatások költségeit áthárították a vállalatokra, ami gyengíti ár- és költségalapú versenyképességüket.

„Úgy tűnik, hogy a lakásvásárlási támogatási rendszerek továbbra is bőkezűek maradnak, és az alacsony lakáskínálat mellett az ingatlanárak indokolatlan drágulásának kockázatát hordozzák magukban” – írják meg a jelentésben a csok és csok plusz programok kapcsán.

Ráadásul a gyakori hitelpiaci beavatkozások – például a kamatstopok, valamint az egyéb állami szabályozási kísérletek – korlátozott hatást gyakoroltak a gazdasági növekedésre, miközben akadályozták a monetáris politika működését, és a központi banki veszteségek és függő kötelezettségek révén hosszabb távú költségvetési terheket okoztak.

Összefoglalva, a Bizottság szerint Magyarország kilátásait alacsony gazdasági aktivitás, csökkenő infláció, magas költségvetési hiány és jelentős bizonytalanságok jellemzik a 2024-es fellendülés erősségével kapcsolatban. Az ország sebezhető pontjai közé tartozik a nagyon erős árnyomás, a jelentős külső és kormányzati finanszírozási szükségletek, valamint a potenciális újonnan felmerülő kockázatok.

Óva intik a kormány a túlzott fiskális kiköltekezéstől és a magasnyomású gazdaságpolitika visszahozatalától, mivel az csak fokozná az inflációs kockázatok és a növekedés beindítása esetében is kontraproduktív lehet.

