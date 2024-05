Jön a hét legfontosabb eseménye: ma eldőlhet, merre indulnak a piacok

A befektetők számára a mai lesz a hét legfontosabb napja, ugyanis ma tartja kamatdöntő ülését a Fed. A kamatok szinten tartása szinte biztosra vehető, kérdésből viszont van bőven. Hogyan reagál a jegybank az infláció visszapattanására? Hogyan értelmezi a zavaros reálgazdasági és munkaerőpiaci folyamatokat a jegybank? Mekkora az esélye a recessziónak? Kamatvágás vagy kamatemelés lesz a Fed következő lépése? Ezek a kérdések izgatják most a piacokat, és ha úgy érzik, hogy valamelyikre választ kapnak, a piaci mozgások garantáltak. Minden fél mondatnak jelentősége lesz a mai eseményen, amely után akár teljesen új narratíva is kialakulhat a világpiacokon.

Több bizonyítékra van szükségünk arról, hogy az infláció tartósan visszatér a célhoz, mielőtt lépnénk

– válaszolta Jerome Powell Fed-elnök a legutóbbi ülés utáni sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy miért halogatja a Fed a kamatcsökkentést, ha a reálgazdasági és inflációs folyamatokat is többnyire kielégítőnek tartja. Az azóta eltelt időszakban a Fed nemhogy több bizonyítékot nem kapott, de rég nem látott mértékben nőtt a bizonytalanság.

Tavaly év végén és idén év elején az infláció letöréséért folytatott küzdelem győztes csatának tűnt a befektetők szemében, ami látszódott az eszközök gyors átárazódásán is. A Fed ugyan igyekezett hűteni az elvadult várakozásokat (amelyek 7 kamatcsökkentésről szóltak 2024-re vonatkozóan), összességében a központi bank is magabiztosnak tűnt. Hiába volt az első két havi inflációs adat kissé magasabb a vártnál, és hiába volt a reálgazdaság továbbra is erős, márciusban a Fed határozottnak tűnt a hamarosan bekövetkező kamatcsökkentéssel kapcsolatban, előrejelzésükben az idei évre három vágást vártak.