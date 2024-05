Vadonatúj autóvásárlási támogatás jöhet Magyarországon

A nemzetgazdasági miniszter már régóta szorgalmazza az elektromos autók vásárlásának újfajta támogatását, ám pénteken újabb konkrétumokat közölt. Ha ez a belengetett formában valósulna meg, az alapvetően bolygatná fel az autópiacot.

Nagy Márton már több hónapja hangsúlyozza, hogy Európának újfajta támogatási programra van szüksége, melynek keretében az elektromos autóvásárlást ösztönöznék. Februárban több alkalommal úgy fogalmazott, hogy jöjjön létre egy új közös uniós program, amely az elektromos autók dedikált támogatását célozza mind fogyasztói mind pedig gyártói oldalról. Szerinte azért is szükséges uniós szintű elektromosjármű-vásárlásösztönző program, mert az USA-val és Kínával szemben Európában nincs egységes ösztönző program, amely versenyelőnyt biztosítana az európai gyártású elektromos autók számára.

Azt már nem is kell részleteznünk, hogy a magyar gazdaság szempontjából miért lenne előnyös egy ilyen program (a hazánkban megtelepült, elektromos autókat előállító gyárak és akkumulátorgyárak miatt főként). A miniszter akkor hangoztatta, hogy Magyarország exportteljesítményében a high-tech akkumulátor- és autóipar kiemelkedő fontosságú. Az akkumulátorexport GDP arányos értéke meghaladja az 5 százalékot, amely a legmagasabb érték az unión belül - ismertette korábban.

Nagy Márton tárcavezető pénteken a Magyar Bankszövetség rendezvényén a program kapcsán kiemelte: Magyarország az Európai Unió soros elnökségét szeretné felhasználni az elektromobilitás támogatására, ami európai szintű infrastruktúra-fejlesztést, vállalati támogatást és lakossági ösztönzést egyaránt jelentene. "Ezzel kapcsolatos javaslatainkat oda fogjuk tenni minden uniós tagállam asztalára" - mondta. Majd konkrétumokat is említett beszédében.

NEMCSAK AZ ÚJ, HANEM A HASZNÁLT ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁT IS ÖSZTÖNÖZNÉK,

aminek kulcseleme lenne egy olyan szabvány kialakítása, ami megmondaná, milyen állapotban van a használt autók akkumulátora.

Magyarországon nem előzmények nélküli az autóvásárlási támogatási program. A nagycsaládosok autóvásárlását ösztönző intézkedés 2022 év végén futott ki, de ezt megelőzően voltak olyan programok, amelyek a magánszemélyek elektromos autóvásárlását ösztönözték. Jelenleg a cégek számára van nyitva egy EU-forrásból finanszírozott elektromos autó beszerzését támogató pályázat. A februárban megnyitott, 2025 márciusáig futó program 30 milliárd forintos keretösszegére eddig 44%-nyi igény érkezett be.

Az viszont érdekes és új eleme a miniszter által most ismertetett tervezetnek, hogy a program kiterjedhet akár használt elektromos autók vásárlására is.

Mint minden ilyen támogatási program, hatással van az adott piac keresleti és kínálati viszonyaira. A jelenleg futó céges támogatási program felpezsdítette a kínálati oldalt, az importőrök dedikált akciókat indítottak, ez, valamint az újautók támogatás miatti relatív előnye lenyomta a használtautók árait az elektromos modellek piacán. Az újautók piacán beindult árcsökkenés értelemszerűen átterjedt a használt e-autókra is. Március elején számolt be arról a használtautó.hu, hogy az egy évvel ezelőtti árakhoz képest 20-30%-os csökkenések voltak tapasztalhatóak a magyar piacon elérhető használt villanyautók esetében. Ha viszont a miniszter által most belengetett vadonatúj program használt autók vásárlására is kiterjed, az még nagyobb hatással járhat a járművek piacára, értékesítésére, és könnyedén lehet (a program feltételeitől és méretétől függően), hogy az elektromos autók árváltozása és kereslet-kínálati viszonyainak megváltozása átgyűrűzik a nem elektromos autók piacára is. Érdekes lesz látni, hogy megfizethetőbbek lesznek-e ettől a villanyautók (az elmúlt hónapokban a használt autó árának változása alapján ez volt megfigyelhető), a pályázati pénz mennyiben szűkíti, ha szűkíti a hagyományos meghajtású autók relatív árelőnyét, vagy az extra pénz kilátásba helyezése elkezdi majd felhajtani a használt villanyautók árait is már előzetesen.

Címlapkép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a fennállásának 35. évfordulóját ünneplõ Magyar Bankszövetség konferenciáján Budapesten, a Dorothea Hotel dísztermében 2024. május 10-én. Forrása: MTI Fotó/Purger Tamás