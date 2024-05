Csaknem duplázta nap- és szélenergiás céljait Európa, de valamiről nagyon megfeledkezett

Az Európai Unió államai az elmúlt időszakban jelentősen növelték a nap- és szélerőmű-kapacitás bővítésére irányuló céljaikat, de a villamosenergia-hálózat és rugalmasságának fejlesztésére vonatkozó tervek jelenleg messze elmaradnak az ehhez szükségestől több elemzés egybehangzó eredményei szerint. Megfelelő energiarendszer-tervezés nélkül Európa azt kockáztatja, hogy a szekeret fogja a lovak elé, és elbukja energia-, illetve klímapolitikai céljait.

Az EU-tagországok átlagosan 87%-kal emelték 2030-as naperőmű-kapacitási célszámaikat a nemzeti energia- és klímaterveik (NEKT) 2023-2024-es frissítése során (melyek 2024. június 30-áig kerülnek elfogadásra az Európai Bizottság által) a 2019-2020-as első verziókhoz képest. A jelenlegi nemzeti ambíciók alapján az EU 2030-ra összesen 626 GW-os fotovoltaikus kapacitást kíván elérni, ami még mindig elmarad az EU napenergia-stratégiájában megjelölt 750 GW-os céltól és a 902 GW-os iparági célszámtól.

A legtöbb NEKT ugyan megemlíti a rugalmasságot, de csak 4 ország nyújtott be olyan terveket, amelyek konkrét célszámot tartalmaznak a kereslet oldali rugalmassági kapacitásra vonatkozóan intelligens mérőórák telepítése vagy a kereslet oldali válasz megoldások bevezetése révén (Belgium, Bulgária, Ciprus és Horvátország) - hívta fel a figyelmet a SolarPower Europe naperőmű-iparági szervezet.

Az energiatárolásra vonatkozóan 9 ország határozott meg konkrét célszámot (MW, MWh vagy euró), köztük Magyarország is. Ugyanakkor ezek közül csak 4 ország részletezte azt is, hogy a tervezett kapacitás mekkora részével számolnak kisméretű vagy háztartási szintű tárolás céljára (Magyarország nem). Bár a tárolói infrastruktúra és a kereslet oldali válasz hiánya nyomást gyakorol a hálózatra, csak 2 ország, Franciaország és Málta fogalmazott meg célt, illetve beruházási tervet az elosztó hálózat fejlesztésére vonatkozóan.

Pedig megfelelő energiarendszer-tervezés nélkül az újonnan tervezett megújulóenergia-beruházások jelentős része - hálózati csatlakozási kapacitás hiányában - elakad, a megtermelt, illetve megtermelhető megújuló energia szintén jókora része elpazarolódik, és a helyzet aláássa az ilyen beruházások üzleti előnyeit, illetve a polgárok új energiamegoldásokba vetett bizalmát is. Mindezért az energiarendszer tervezésének szinkronban kell lennie az energiatermelési célokkal - hívják fel a figyelmet.

A szélenergia-ipar szerint is több kell

A hálózat fejlesztésének elmaradásai nem csak a napenergia térnyerését lassítják. A hálózati kapacitások szűkössége az európai szélerőművek rendszerhez való csatlakozását is késlelteti, ezért sürgős intézkedésekre van szükség a csatlakozásra váró új beruházások sorainak csökkentése érdekében - emelte ki április végén a másik nagy megújuló európai iparági szervezet, a szélerőmű ágazatot képviselő WindEurope is.

A tavaly novemberben az Európai Bizottság által bejelentett, a hálózatokra vonatkozó 14 pontos uniós cselekvési terv számos strukturális problémát megold majd, és elősegíti az európai elektromos hálózat modernizációját, illetve felkészítését újabb megújuló erőművi kapacitások befogadására, de a nagyon hosszú csatlakozási várólisták lerövidítése érdekében azonnali lépéseket is kell tenni. Európában jelenleg több 100 GW-nyi új szél- és napenergia-projekt áll sorban a csatlakozásra várva - teszik hozzá.

A WindEurope kiemeli, az uniós hálózati cselekvési terv által szükségesnek tartott beruházások nem jöhetnek elég hamar. Már jelentések alapján ugyanakkor az Európai Bizottság is alulbecsülte a 2030-ig szükségesnek tartott hálózatfejlesztések beruházási igényét.

Egy, a Boston Consulting Group által az Európai Ipari Kerekasztal (ERT) számára készített jelentés szerint 2030-ig 800 milliárd (2050-ig pedig 2500 milliárd) eurót kellene hálózatfejlesztésekre költeni Európában, vagyis jóval többet, mint a Bizottsági tervekben szereplő 584 milliárd euró. Korábban, márciusi elemzésében pedig az EMBER nevű thinktank is arra a következtetésre jutott, hogy több ország hálózatfejlesztési terve elmarad a szél- és napenergia-kapacitás növeléséhez szükségesnek tartott szinttől, és hogy az Európai Bizottság is alulbecsüli az energiaátálláshoz szükséges uniós hálózatfejlesztések beruházási igényét.

Magyarországon is van potenciál a hálózatfejlesztési munka fokozásában

E szerint 11 ország átvitelirendszer-irányítója által kidolgozott fejlesztési terve, illetve az ehhez alkalmazott szcenáriók túlhaladott szél- és napenergiás célszámokon alapulnak. Az elemzés alapján a magyar hálózatfejlesztési terv megvalósítása sem eredményezne akkora hálózati kapacitást 2030-ra, mint amekkorára a frissített NEKT-ben kijelölt, a korábbi 6-6,5 GW-ról 13 GW-ra emelt időjárásfüggő megújulóenergia-termelő kapacitás cél teljesítéséhez, illetve az iparági előrejelzésekben prognosztizáltakhoz szükség lenne.

A jelentés rámutat, hogy a hálózatfejlesztési tervek megvalósítása európai szinten a piaci előrejelzéseknél több mint 200 GW-tal kisebb napelemes kapacitáshoz lenne elegendő 2030-ig, valamint hogy az uniós REPowerEU terv legalább 5 milliárd euróval alulbecsüli az éves hálózatfejlesztési beruházási igényt.

A historikus adatok elérhetőségének korlátozottsága megnehezíti annak megállapítását, hogy a jelenlegi hálózatbővítési tervek gyorsulást jelentenek-e a korábbi fejlődéshez képest. Ennek ellenére jól látható tendencia, hogy a 2026 után következő négy évben a hálózatbővítés felfutása várható. A 25 elegendő adatot tartalmazó hálózatfejlesztési tervben a távvezetékek teljes hossza 3,8%-kal bővül 2023 és 2026 között, majd mintegy 8,1%-kal 2027 és 2030 között.

Számos átvitelirendszer-üzemeltető tervez jókora hálózatbővítést a közeljövőben, ami azt jelzi, hogy a jelentős bővítés rövid időn belül megvalósítható. Például a dán átvitelirendszer-irányító 3300 kilométerrel bővíti hálózatát 2023 és 2026 között, ami óriási bővülést jelent a jelenlegi 7440 kilométerhez képest. Ez a következő négy évben 7,6%-os éves növekedést jelentene, szemben a 2015-2022 közötti 3,6%-kal.

A hálózat bővítése mellett az öregedő infrastruktúra korszerűsítése is elengedhetetlen. A nagyfeszültségű hálózatok nagy részének fejlesztése az 1950-es évektől az 1980-as évekig zajlott, így egyes vezetékek kora akár a 70 évet is elérheti, ami hatással van a kapacitásukra és teljesítményükre is. A felújítás ezért számos átvitelirendszer-üzemeltető számára prioritássá vált, ami az ellátásbiztonság fenntartásához és a klímacélok eléréséhez is kulcsfontosságú.

A kedvező folyamatok ellenére az elemzések egyöntetű következtetése az, hogy az európai elektromos hálózatok állapota és a fejlesztési tervek elégtelensége - a korábbi figyelmeztetések ellenére még mindig - veszélyezteti az energiaátállás kellő sebességre gyorsítását, csatlakozási késésekhez, a termelés és fogyasztás korlátozásához és a fogyasztók költségeinek növekedéséhez vezethet. Ezért Európa-szerte sürgősen fokozni kell a klasszikus és új típusú, digitális, "smart" hálózati beruházásokat, és a tervezési folyamatokat hozzá kell igazítani az energiaátállás új valóságához, különösen mivel a hálózatfejlesztések időigénye jóval nagyobb, mint a megújulóenergia-termelő technológiák telepítéseié.

