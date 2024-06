Lengyelország húz a legjobban, de a régiós tőzsdék blue chipjeibe is érdemes befektetni

Aktuálisan véget ért a gyorsjelentési szezon, a mutatott eredmények pedig a legnagyobb közép-kelet-európai vállalatoknál is visszaigazolják a világszerte látható bonyolult gazdasági képet. Ennek tőkepiaci vetületeként látványosan erősödik a lengyel gazdaság. A OTP Alapkezelő régiós nagy cégekbe befektetést biztosító új alapja is jól startolt, ennek részleteiről is beszélt a Portfolio Checklistben Kovács-Kvotidián Máté , az OTP Alapkezelő portfóliómenedzsere.

A gyorsjelentési szezon regionális mérlege általánosságban az, hogy egyrészt a fogyasztáshoz kapcsolódó szektorok (e-commmerce, kiskereskedelem, divatipar stb.) tudtak felülteljesítővé válni, másrészt pedig az, hogy a bankoknak is kedvező a jelenlegi környezet, amit a részvényárfolyam-emelkedések is szépen visszatükröznek, és a nagy régiós tőzsdék 14-16 százalékos növekedése is jól mutat.

A legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalatok teljesítményét tükröző CETOP NTR indexben Lengyelországnak 40 százalékos súlya van, de csak azért, mert ez részarány maximuma. Ha nem lenne bekorlátozva, akkor még nagyobb súllyal esne latba mind kapitalizációban, mind forgalomban.

A régiós tőzsdéken Lengyelország egy húzónév

– magyarázta a pénzintézeti szakember. A lengyel gazdaság éltanulói státusza nyilvánvaló, de a közép-kelet-európai országok gazdasági átalakulási versenyé ben Varsó a tavalyi választási eredményt (illetve annak következményével) is plusz előnyre tudta váltani. Nem önmagában az ellenzéki fordulat, hanem az tudja tovább fűteni a lengyel eredményeket, hogy Donald Tusk győzelmével a korábban beragadt, mintegy 130 milliárd eurós európai uniós támogatási keretekhez is hozzá tudtak, tudnak jutni. Ez támogatja az egész lengyel gazdaság fejlődését az ingatlanszektortól a kiskereskedelemig.

A régióban Lengyelország mellett a román - és kicsit tágabban értelmezve a lokációt a görög - piac is kiemelkedőnek bizonyult abban az értelemben, hogy a jó teljesítményt a továbbiakra is támogatja a feszes költségvetés és a jó növekedési kilátások. A befektetők azonban tavaly, miután a törökországi választást követően Erdogan elnök szakított az addigi unortodox politikával, Törökországot is újra „felfedezték”. Sőt, az érdeklődés (főként annak köszönhetően, hogy a török gazdaság élére új monetáris vezető került, volt kamatemelés, nőtt a jegybanki tartalék, kivezették a piactorzító a szabályokat stb.) eddig az idei évben is megmaradt: 43 százalék feletti eurós teljesítményt már tudott mutatni az év első felében a török piac.

A régiós, lefelé mutató kockázatok inkább az olyan nemzetközi tényezőkhöz kapcsolódnak, mint az amerikai államháztartási hiány és a növekvő államadósság.

Az orosz-ukrán háború békés befejezése viszont kiárazhatná az egyenletből a háborús diszkontot, ugyanakkor a régiós cégek az újjáépítésből is kivennék a szerepüket. Ami a magyar gazdaságot illeti, megkerülhetetlennek tűnik az extraprofitadó kérdése, de a pénzügyi szakember összességében nem számít jelentős javulásra, az európai parlamenti választások után várhatóan szükség lesz a költségvetést korrigáló intézkedéscsomagra.

A régiós feltörekvő piacokon szerezhető befektetői skalpok azonban továbbra is kecsegtetőek, erre az igényre reagált az OTP Csoport, amikor áprilisban a Budapesti Értéktőzsdére bevezette az OTP CETOP ETF alapot, aminek célja, hogy „befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe”. Az OTP CETOP ETF annyiban tér el például a BUX ETF-től, hogy euró alapú megtakarítási forma, diverzifikáltabb és szélesebb régiós lefedettséget kínál. Máris folyamatos a tőkebeáramlás az OTP CETOP ETF-be, Kovács-Kvotidián Máté elégedett az eddigi eredményekkel.

„Az indulás hónapja még hektikusabb volt, de azért azt látom, hogy májusban ez így szépen kisimult és folyamatos a kereslet. ”

– magyarázta a portfóliómenedzser.

A beszélgetés már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is 13:44-től, vagy a témaelválasztóra kattintva:

KÖVESS MINKET

Az interjút és a podcastet az OTP Alapkezelő támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ