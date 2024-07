Külföldön már hódít a mesterséges intelligencia, de a magyar éttermek még óvatosak

A magyar vendéglősök még nem használják széles körben a mesterséges intelligenciát, de egy-egy munkafolyamatot már képes támogatni az AI. A kiemelkedően jól dolgozó munkavállalók teljesítményének elemzésére, így munkájuk elismerésére például kiváló. A Portfolio által megkérdezett piaci szereplők szerint idővel jelentős piaci hatásai lehetnek a szektorban annak, ha az AI-technológia igazán beindul.

„Új receptúrák kialakítására, ételkülönlegességek kikísérletezésére alkalmas lehet a mesterséges intelligencia. Esetleg arra, hogy pillanatokon belül összeállítson egy étlaptervet. Azt azonban nem gondolom, hogy a vendégek különleges igényeinek feltérképezésére jelenleg megfelelő” – értékelte a jelenlegi helyzetet Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Szerinte ugyanakkor azok a piaci szereplők, akik használni kezdik majd, az AI-fejlesztések előrehaladtával nagy előnyre tehetnek majd szert Magyarországon is, főleg akkor, ha fel tudják térképezni a vendégeik szokásait.

„Az a helyzet, hogy Magyarországon a vendéglátóegységek 90 százaléka kis- vagy családi vállalkozásként működik. Nincsenek olyan informatikai szakembereik, akik az AI-technológiára épülő rendszereket üzemeltetnék” – számolt be a jelenlegi helyzetről Kovács László. „Kevés a 40-es tulajdonos, inkább az 50-60 év közöttiek vannak többségben, akik ráadásul az új technológiát nem is nagyon akarják megtanulni” – vélekedett.

Pedig a nemzetközi trendek afféle mennek, hogy akár a rendelések felvételében, akár a fizetési megoldásoknál áttörés lesz a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek használata miatt. Nemzetközi szinten, főleg a gyorséttermi kiszolgálásnál egyre több munkafázisban próbálják alkalmazni a mesterséges intelligenciára épülő rendszereket. Sokszor ugyanis már az alapanyagrendeléssel vagy a rendelések teljesítésének felgyorsításával kapcsolatban is egyre inkább építenek az új technológiákra, így gyorsítja a folyamatokat és csökkentve a költségeiket, hogy versenyképesebbek lehessenek a fogyasztói árak kialakításakor. Egy Tonny Pizza nevű cég például arról számolt be, hogy a rendelések automatizálásával és a fizetési rendszerek fejlesztésével óránként 3 db extra rendelést tudnak fogadni, és az újítás nagymértékben emelte az árbevételüket.

A mesterséges intelligencia használata itthon még nem tört be a piacra. A szakértők szerint ez a folyamat lassú lehet. A vendégek kiszolgálásának robotizációjában például Semsei Rudolf, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke sem hisz, legalábbis egyelőre. „A felszolgálórobotok bájosak, még nem bennük látom a vendéglátás jövőjét. Vannak más területek, például a logisztika, az irodai folyamatok, amiket sokkal könnyebb automatizálni és az ott esetlegesen felszabaduló munkaerőt alkalmazhatjuk majd a vendéglátásban” – mondta VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa.

Természetesen a konyhai háttérmunkálatokban vannak olyan munkafolyamatok, amiket kiválthat a digitalizáció. „Egy pincér mosolya a vendég felé viszont mindig sokkal többet ér majd annál, minthogy például az adott ételt a vendég kiveszi egy automatából és magának melegíti meg, vagy esetleg azt egy személytelen felszolgálórobot viszi ki azt az asztalához” – érvelt Semsei Rudolf.

„A rendelési szokások elemzésére egyelőre még nem vetjük be a mesterséges intelligenciát, a vendégélmény növeléséhez azonban már használjuk. Az AI-alapú turisztikai megoldás segítségével az elmúlt három év összes éttermünkről írt vendégvéleményt összegyűjtöttük közösségi oldalainkról, a Google-ből és a TripAdvisorból néhány perc alatt. Ezeket többek között a személyzetre, a várakozási időre vagy éppen a felszolgált fogások minőségére vonatkozóan is tudjuk szűrni. Még azt is meg tudjuk nézni a segítségével, hogy felszolgáló kollégáink közül az elmúlt három évben ki kapta a legtöbb elismerő szót. Ezen adatok birtokában és elemzése után tovább növelhetjük a vendégélményt és ezáltal a vendégelégedettséget is” – összegezte a jelenlegi munkamódszert Semsei Rudolf. Ennek eredményeképp elismerik legjobban dolgozó munkatársaikat, amely számukra további ösztönző erőt jelent számukra. A mesterséges intelligencia segítségét szövegíráshoz és fordításhoz is igénybe veszik.

