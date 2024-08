Ingyenes jogosítványszerzés: kiderültek a kormány tervei

A kormány kiadta a közúti járművezetők és közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályait módosító rendelettervezetét. Az új szabályozás szeptember 1-jén lép hatályba, és számos változást hoz a középiskolai tanfolyamok és vizsgák terén segítve a jogosítványok ígért, ingyenes megszerzését.

A kormány még tavasszal jelentette be, hogy ingyenessé teszik a jogosítvány megszerzését a magyar középiskolásoknak, azonban Tuzson Bence igazaságügyi miniszter közlését azóta aztán pontosították, hogy eleinte csak egy pilot program indul, azóta pedig a részletekkel még adós maradt a kabinet.

Most viszont egy társadalmi egyeztetésre adott tervezet több fontos elemet is tisztáz a rendszerrel kapcsolatban, amelynek egyik legfontosabb újdonsága a középiskolai tanfolyamok és vizsgák különleges szabályozása. A „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges ismereteket (közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, valamint elsősegélynyújtás) mostantól középiskolai keretek között is lehet tanulni.

A középiskolai tanfolyamok során az oktatás zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában történik. Az állam akkreditált, digitális tananyagokat biztosít a tanulók számára, amelyeket a tanulmányi rendszeren keresztül érhetnek el. Az elméleti vizsgákat szintén online számítógépes formában lehet letenni.

Az új szabályozás értelmében a középiskolák a tanfolyamok elméleti vizsgáin nincs lehetőség szóbeli vizsgára.

A gimnáziumok a tanulmányi rendszeren keresztül szervezik meg az online vizsgákat, és biztosítják a szükséges technikai feltételeket. A vizsgák időpontját és helyszínét az iskola határozza meg, és a vizsgafelügyeletet is az intézmény biztosítja.

A rendelet kiterjed a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásokra is. Az új szabályok szerint támogatást vehetnek igénybe azok a középiskolás járművezetők, akik egészségi állapotuk, nemzetiségi nyelvi igényeik vagy hallássérülésük miatt nem tudnak részt venni az online képzéseken és vizsgákon. A támogatás mértéke legfeljebb 50 000 forint lehet, amely magában foglalja a tanfolyam és a vizsgák díját is.

A hatásvizsgálati lap alapján a kormány úgy számol, hogy nagyjából 100 000 embert érintenek a kedvezmények. E szerint egyébként a teljes költségvetési hatás 28,25 millió forint lesz – vélhetően azonban 28,25 milliárd forint lehet a valódi összeg csak elírás történt.

Az új szabályozás szerint a középiskolák a tanulmányi rendszeren keresztül kezelik a jelentkezéseket és biztosítják a szükséges tananyagokhoz való hozzáférést. A rendszer biztosítja a tanulók orvosi alkalmassági adatainak nyilvántartását, valamint az elsősegélynyújtási ismeretek demonstrációs alkalmain való részvétel nyomon követését is.

A tanfolyamok és vizsgák során az iskola fenntartója ellenőrizheti a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és előírások betartását. Az ellenőrzés akadályozása tilos, és az előírások megszegése esetén az iskola igazgatója jogosult a szükséges intézkedések megtételére.

Az új rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba. Az intézmények és a tanulók felkészülhetnek a változásokra, hogy az új tanévben már az új szabályok szerint folytathassák a képzéseket és vizsgákat.

Korábban pedig tisztázták, hogy átképzett honvédek is tarthatnak majd gyakorlati oktatást a diákoknak az ingyenes jogosítványszerzés során.

