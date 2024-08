Elképesztően kreatív ötletek oldhatják meg az energiaátállás egyik fő problémáját

Az energiatárolás kulcsfontosságú technológiának tekinthető az energetikai átmenet kihívásainak kezelésében. A Li-ion akkumulátorokon alapuló rövid távú, hálózatra kapcsolt energiatárolás egyre elterjedtebbé válik, de az elektromos energiarendszer mélyreható szén-dioxid-mentesítéséhez hálózati méretű szezonális energiaellátásra lesz szükség. A szivattyús vízenergia jelenleg az egyetlen kiforrott technológiának tekinthető az ilyen alkalmazásokhoz, de más megoldások (gravitációs tárolás, lendkerekes tárolórendszerek, olvadtsó-rendszerek) is szóba jöhetnek a fenntarthatóbb energiamátrixra való áttérés során, ahogy a hosszabb időtartamú energiatárolás egyre fontosabbá válik.

Energiatározós vízerőművek

A szivattyús energiatározós vízerőműveket az energiafogyasztási csúcsok folyamán használják energiatermelésére úgy, hogy két különböző szintmagasságú víztározó között a magasabban fekvőből az alacsonyabban fekvőbe engedik át a vizet egy vízturbinán keresztül.

A globális energiatárolás több mint 95%-át ez a tárolási módszer biztosítja, és hosszú évek óta költséghatékony megoldást kínál a nagy léptékű tárolásra és a hálózati kiegyenlítés biztosítására.

A Nemzetközi Vízenergia Szövetség (IHA) 2022-ben megjelent helyzetjelentése szerint a világon Kína rendelkezik a legnagyobb beépített kapacitással, amely 36 GW-ot tett ki 2021-ben. A kínai Nemzeti Energia Adminisztráció által közölt tervek szerint ezt a kapacitást 2030-ra 120 GW-ra kívánják növelni.

India 2021-ben elkészített nemzeti villamosenergia-politikája szerint az ország 96,5 GW potenciállal rendelkezik, amelyből mindössze körülbelül 5 GW-ot hasznosítanak. Ázsiában Kína után Japánban található a legnagyobb beépített tárolókapacitás (27,5 GW). A világrangsorban a harmadik helyen az USA áll (22 GW).

Európában a legnagyobb szivattyús-tározós vízerőművek Olaszországban (7,6 GW), Németországban (6,2 GW), Spanyolországban (6,1 GW), Franciaországban (5,8 GW) és Ausztriában (5,6 GW) találhatók.

Az Ocean Grazer nevű holland startup cég a Groningeni Egyetemmel együttműködve kitalált egy módszert arra, hogyan lehet a tengeri szélerőművek által termelt energiát hatékonyan eltárolni. Ez lényegében a vízerőművek működési elvén alapul, az energiát úgy lehetne tárolni, hogy azzal a tengerfenék alatt lévő tározókból vizet pumpálnak a fenéken elhelyezkedő hatalmas rugalmas csövekbe. Mivel a tengerfenéken nagy a külső nyomás, elég csak kinyitni a csövek szelepeit, és a külső nyomás visszapréseli a vizet a fenék alatti tározókba. Ha a vizet turbinákon áramoltatják keresztül, azok áramot termelnek – lényegében nagyrészt visszatermelik azt az áramot, amelyet a víz tározókból való kipumpálása felemésztett. Csak éppen akkor, amikor az áramra szükség van, nem pedig akkor, amikor épp fúj a szél. A rendszer élettartama elvileg nagyságrendileg egymillió feltöltési ciklus, ami messze meghaladja a manapság elterjedt lítium-ion akkumulátorok 5.000-10.000 ciklusos élettartamát. A tárolórendszer prototípusát már ki is próbálták Groningen kikötőjében. A cég szerint az elv nem csak tengereken működhet, hanem tavakban is, vagyis szárazföldi szélerőművek és naperőművek által termelt energia tárolására is.

Hazai tervek szivattyús-tározós vízerőműre

A szivattyús energiatározós vízerőművek az olcsó energiatöbbletek drága időszakokba való áthelyezése mellett a villamosenergia-hálózat rendszerszintű igényeit is kiszolgálhatják. Az egykori Magyar Királyság területén, Erdélyben, 1912-ben létesült az első ilyen erőmű, amely az eredeti, Ganz gyártmányú főberendezésekkel néhány éve még üzemben volt.

A magyar energetikai szakma több szivattyús-tározós erőmű létesítésére alkalmas helyszínt tárt fel, amelyek nagyobb, akár 1000 MW-ot meghaladó teljesítőképességű erőművek megvalósítására is alkalmasak lehetnek. Ugyanakkor minden feltárt, alkalmas helyszín valamilyen szintű hazai vagy EU-s természetvédelmi korlátozás alá esik, ami rendkívüli politikai érzékenysége miatt is szinte teljesen kizárja Magyarországon az ilyen irányú fejlesztéseket. Szakmai körökben már régóta ismert beruházás a Mátrába tervezett, 2023-ban a sajtóban is megszellőztetett erőmű terve.

Annak idején a Mátrai Erőmű, az MVM-mel együttműködésben az erőmű közelében, a hegyekben egy 600 megawattos, hagyományos szivattyús-tározós erőművet kívánt kialakítani. 2023 novemberében az Országgyűlés gazdasági bizottsági meghallgatásán Lantos Csaba energiaügyi miniszter utalt erre az ötletre.

Ezen típusú beruházások megtérülési ideje nagyon nagy, ezért lehet szükség mindenképpen állami szerepvállalásra. Magyarországon néhány évenként felmerül egyik-másik helyszín, de eddig sosem indult el komolyan egy kivitelezési projekt megtervezése. A következő hetekben Borsod és Heves vármegyékben két lehetséges helyszínen kezdődnek kutatófúrások, amelyek a több évtizedes terv megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmány elkészítéséhez szolgáltatnak alapvető földtani információkat. A szükséges engedélyek beszerzése után tavasszal két helyszínen, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóivánka és a hevesi Markaz községek térségében kezdődhetnek meg kutatófúrások.

Gravitációs energiatárolás

Talán az egyik legkreatívabb ötlet az energiatárolási ágazatban a felesleges zöld energia tárolására, hogy egyedi gyártású téglákat daruval felfelé vontatnak, majd újra leengednek, így a helyzeti energiában tárolt energia mozgási energiává, az pedig villamos energiává alakítható akkor, amikor a hálózatban hiány lép fel. Ez hasonló elven működik, mint a szivattyús-tározós vízerőmű, de működéséhez nincs szükség speciális hegyvidéki területekre. A svájci Energy Vault vállalat vezető szerepet tölt be ezen a területen, miután nemrégiben Kínában egyedi építésű létesítményt helyezett üzembe, és további megrendeléseket kapott.

Több helyen kísérletek folynak a súlyon alapuló gravitációs energiatárolás alkalmazására.

A Gravitricity skót start-up cég egy gravitációs akkumulátor prototípusát teszteli az Edinburgh melletti Leith kikötőjében. Ez egy 15 méter magas acéltorony, amely napelemes motorokkal két 25 tonnás súlyt emel acélkábelekre. Amikor a súlyokat leengedik, a motorok generátorokká válnak, és áramot bocsátanak ki.

A Gravitricity nagyon egyszerűnek tűnő megoldásokkal felvonószerű fejlesztésekkel készít energiatárolókat, amelyek akár 500 tonnás súlyra is méretezhetőek, és a teljes körű rendszer elhelyezésére a legjobb hely a föld alatt van. A vállalat első kereskedelmi projektjeihez Csehországban, Lengyelországban és Dél-Afrikában lévő, használaton kívüli bányákat kutat fel.

A skót energiatároló cég azt állította, hogy az általa megalkotott technológia révén egy egykori csehországi szénbányában teljes körű gravitációs energiatároló alakítható ki elsőként Európában. A vállalat a 700 méter mély Darkov-aknában felfüggesztett egyetlen hatalmas súly leengedésével és emelésével kívánja tárolni az energiát. Az eljárás során a Gravitricity akár 12.000 tonnás súlyokat is használhat, amelyeket egy mély aknában függesztenek fel csörlőkhöz csatlakoztatott kábelekkel. Ha többlet áram van, például egy szeles napon, a súlyt a tengely tetejére csörlőzik, és készen áll az energiatermelésre. Ezt a súlyt azután el lehet engedni, biztosítva az erőt. Szakértői becslések szerint körülbelül 14.000 olyan bánya van világszerte, amely alkalmas lehet gravitációs energiatárolásra.

Egyes számítások szerint a gravitációs tárolásból származó energia messze a legköltséghatékonyabb a többi tárolási módozattal összevetve.

Előnyeként lehet kiemelni, hogy

ennek a technológiának minimális a környezeti hatása,

nem használ fel kritikus nyersanyagokat,

nem veszélyezteti az őslakos kultúrákat,

nem történik károsanyag-kibocsátás,

nem igényel folyamatos vízfelhasználást.

Továbbá a gravitációs erőművek költségének körülbelül 80%-a helyi forrásból származik, beleértve a helyi munkaerőt.

A gravitációs erőművek a volt széntermelő régiókban helyezhetők el, a helyi dolgozók szaktudása átképzést nem igényel. Míg a lítiumion-akkumulátorok élettartama mintegy 15 év, addig a gravitációs tárolólétesítmények garantált működési ideje több mint 40 év. Az akkumulátorok teljesítménycsökkenése évente kb. 2%, a gravitációs tárolók teljesítménye állandó.

Európa egyik legmélyebb bányáját egy finnországi kisvárosban földalatti energiatárolóvá alakítják át. A gravitációt használja majd a felesleges energia tárolására, amikor szükség lesz rá. A távoli finn település, Pyhäjärvi 450 kilométerre északra fekszik Helsinkitől. A több mint 1400 méter mélyen fekvő Pyhäsalmi cink- és rézbányát már 2022-ben bezárták. A Pyhäjärvi helyi közösség egy fejlesztési társaságot hozott létre, hogy elősegítse a régi bánya megújulását. Megállapodást írtak alá a Gravitricity-vel, hogy a régi bányaaknát a vállalat technológiájának első teljes körű prototípusává alakítják át. A vállalat szerint ez lehet Európa első Gravistore telepítése.

Szakértői fórumokon, műhelybeszélgetéseken felmerült, hogy itthon a felhagyott mélyműveléses bányák vajon erre alkalmasak lehetnek-e?

Például a komlói Zobák akna kétszer 800 méteres mélységű,

a recski kutatóakna 1200 méter mély,

míg a mecseki uránbánya (Kővágószőlős) 1150 méter mélyen fekszik.

Lendkerekes tárolórendszerek

Vannak úgynevezett lendkerekes tárolórendszerek is, amelyek az elektromos energiát forgási energiává alakítják a lendkerék forgásával súrlódásmentes tartályban. Csúcsidőn kívüli áramigény esetén a lendkerekes motor áramot vesz fel a hálózatról és egy rotor mozgásával felhúzzák, amikor pedig szükség van az energiára, kiengedik. Egy úgynevezett vákuumház és mágneses csapágyak lehetővé teszik, hogy a lendkerék hosszabb ideig (akár több napig) járulékos teljesítmény nélkül forogjon, így csökkentve az átalakításból származó energiaveszteséget.

Amikor energiát kell kivonni a rendszerből, vagyis a hálózatnak nagyobb teljesítményre van szüksége, a forgórész tehetetlenségi energiáját generátor meghajtására kapcsolják, így áramot termelnek. Ennek eredményeként a kerék sebessége csökken.

A Siemens Energy korábban nagy teljesítményű lendkerekes energiatárolókat létesített Ausztráliában, Olaszországban és az Egyesült Királyságban, 2022-ben pedig leszállította a világ legnagyobb, 177 tonnás berendezését a dél-nyugat írországi tengerparton elhelyezkedő Moneypointban a villamosenergia hálózat stabilizálása céljából.

Olvadtsó-rendszerek

Spanyol kutatók bemutatták, hogy az úgynevezett kéttartályos olvadtsó-rendszerek, amelyeket ma a kereskedelmi célú koncentráló naperőművekben (CSP) használnak, szintén alkalmasak lehetnek a napenergia hasznosítására. Ez kiforrott technológiának tekinthető, amely nagy léptékben alkalmazható szezonális (hónapokig tartó) energiatárolásra.

Az olvasztott só felhasználása életképes és ígéretes lehetőséget jelent a szezonális energiatárolás számára nagy tárolókapacitásuknak, termikus hatásfokuknak és tervezési rugalmasságuknak köszönhetően, valamint a felhalmozott szakértelem és a sikeres alkalmazások miatt.

A Gemasolar a világ első kereskedelmi méretű, központi tornyos vevőkészülékkel rendelkező naperőműve. Ez a világ első olyan naperőműve, amely hőtárolási olvadtsó-technológiát alkalmaz. A létesítmény a spanyolországi Sevilla tartományban, Fuentes de Andalúzia városában található. Beépített kapacitása 19,9 MW. A kisléptékű koncentrált naperőművet (CSP) 2011 áprilisában helyezték üzembe.

Az előrejelzések szerint a hőtárolási olvadtsó-technológiák piaci mérete a 2022. évi 3,5 milliárd dollárról 2032-re 8,7 milliárdra nőhet.

A Herlogas a Shanghai Electric céggel együttműködve 2023 júliusában sikeresen megolvasztott 340.000 tonna sót hőenergia tárolásához, és előmelegített 14 sótartályt a világ legnagyobb koncentrált naperőművében, a Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) 700 MW-os projektjében, a NOOR I-ben. Az olvasztási folyamat befejezését követően a rekordot jelentő CSP-projekt összesen 560.000 tonna olvadt sót fog tartalmazni 26 előmelegített tárolótartályban. A DEWA által a dubaji szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében megrendelt rekordot jelentő CSP-projekt az alacsony ár tekintetében is új világrekordot döntött.

