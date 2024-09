Elfordulnak a befektetők a Moltól? – Nagyon csúnya, amit látunk

Több kedvezőtlen fejlemény is borzolja a kedélyeket a Mol körül, lehet itt gondolni az adókörnyezet alakulására, vagy akár a Lukoil-ügy kapcsán újra fókuszba kerülő ellátásbiztonság kérdésére. Érkeznek is az elemzői reakciók, reagálnak a befektetők, hetek óta esik az árfolyam – olyan csúnya a helyzet, hogy nemrég egy nagyon hosszú emelkedő trendet tesztelt a részvény, ráadásul egyes szakértők szerint az osztalék is veszélybe kerülhet. Elemzésünkben utánajárunk, hogy tényleg eljött-e az idő a kiszállásra: megvizsgáljuk az iparági környezetet, utánajárunk, hogy a versenytársak körében olcsónak számít-e a Mol, és ami talán a legfontosabb: mire lehet szükség ahhoz, hogy megforduljon az eső trend?