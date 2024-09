Kibukott a kormány terve - milliárdos akkumulátorhulladék-feldolgozó beruházások jöhetnek

Az új rendelettervezet egyik legfontosabb pontja, hogy definiálja, mit is jelent az akkumulátorhulladék-feldolgozó üzem. Így az ipari akkumulátorok és azok hulladékainak, különösen az elektromos meghajtású gépjárművekben használt akkumulátorok feldolgozására szolgáló létesítmények lesznek ezek.

Az ilyen üzemekben az akkumulátorgyártás során keletkező hulladékokat is újrahasznosítják, amely fontos kiegészítője lehet a már sorjázó akkumulátortermelő üzemek tevékenységének, mivel a szektor maga komoly selejtrátával dolgozik.

A módosítás alapján az akkumulátorhulladék-feldolgozó üzemek pontos helyszíneit az iparügyekért felelős miniszter határozná meg, aki jelenleg Nagy Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium tárcavezetője.

Fontos kritérium – ami arra is utal, hogy a kormány már konkrét beruházásokról tárgyalhat –, hogy a kiválasztott helyszínen minimum egymilliárd forint értékű beruházás valósuljon meg, ami magában foglalhat építkezést, illetve környezeti kármentesítést is.

A kijelölés öt évre szólna, és ezt követően indulhatnának el a szükséges környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások.

Magyarországon jelenleg is működik néhány akkumulátorhulladék-feldolgozó üzem, mint például a dél-koreai tulajdonú SungEl Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei létesítménye, amelynek korábban határozatlan időre, a szennyezőanyagok kibocsátása miatt elvették a működési engedélyét is. Emiatt a lakosság és a zöldszervezetek is aggodalmukat fejezték ki korábban a nagyobb ipari üzemek lehetséges környezeti hatásai miatt.

Mivel a törvényjavaslat még nem hatályos, és a folyamatban lévő egyeztetések eredményeitől függ a végső változat elfogadása, egyelőre csak feltételesen lehet beszélni az új üzemekről. Ha a jogszabály életbe lép, az újrahasznosító iparban történő beruházások várhatóan felgyorsulnak.

Múlt héten Nagy Márton a pekingi látogatása után jelentette be, hogy kínai partnerekkel az akkumulátor újrahasznosító technológiával kapcsolatos lehetséges beruházásokról tárgyalt.

A miniszter által vezetett szakértői delegáció elsőként kerekasztal-beszélgetést folytatott Pekingben az akkumulátor-újrahasznosítás iparágának öt vezető cégével: Gotion High Tech; CNGR Advanced Material; Ganzhou Teng Yuan Cobalt; Hithium Energy Storage; Huanchuang (Xiamen) Technology. Továbbá külön, kiemelten egyeztetett a GEM Co. Ltd., valamint a Jereh Csoport vezetőivel. Ezt követően pedig gyárlátogatást tett a Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd. feldolgozó üzemében, valamint találkozott a cég vezetőivel Kucsouban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio