Vége a home office virágkorának: vissza az irodába!

A PwC tanácsadó cég bejelentette, hogy 2024 januárjától szigorítja a távmunka szabályait az Egyesült Királyságban dolgozó alkalmazottai számára. Az új irányelvek értelmében a dolgozóknak hetente legalább három napot kell az irodában vagy ügyfeleknél tölteniük. A cég mostantól nyomon követi, hogy az alkalmazottak hol dolgoznak, hasonló módon, ahogy a munkavégzéshez kapcsolódó elszámolható óráikat is monitorozzák - számolt be a minap a The Guardian.

Ez a döntés markáns elmozdulást jelent a korábbi hibrid munkamodellből, amely rugalmasabb volt, és lehetővé tette a munkavállalók számára, hogy otthonról dolgozzanak.

Az új szabályozás egyértelműen azt célozza, hogy az alkalmazottak a munkaidejük legalább 60%-át az irodában vagy ügyfeleknél töltsék. A cég minden hónapban adatokat küld majd az egyes dolgozóknak munkavégzési helyeikről, és ezeket az adatokat a karrier coach-ok is megkapják. A cél az új irányelv egységes és következetes alkalmazása.