Elkalapálták a forintot - Mi menthetné meg?

Az árfolyamválságtól mentette meg a forintot az MNB, amikor 2022-ben rendkívüli mértékben megemelte a kamatot. Nemcsak a független közgazdászok körében elterjedt nézet ez, hanem a jegybank elnöke, Matolcsy György is erről beszélt. Persze csak jócskán azt követően, hogy a kedélyek megnyugodtak az ország pénzügyi stabilitása kapcsán. A forint szépen lassan kifejezetten kellemes tartományba kapaszkodott vissza, ám csak ahhoz képest mondható kellemesnek a 370-380 között jellemző tartomány, hogy 420 felett is járt. Ennek természetesen megvolt az ára is. Volt olyan időszak, hogy a magyarországi, 18%-os kamatszintet a világ legmagasabbjai között tartották számon.

Azt azért halkan jegyezzük meg, hogy a világ legmagasabb kamatszintjei olyan országokra jellemzőek, ahol rendszeresen államcsődöt jelentenek, mert fizetésképtelenné válik az ország, esetleg éppen háborúban állnak, vagy a pénzromlás akkora, hogy mire az adott statisztikai hivatal árösszeírója bemegy az irodába a friss számokkal, már mehet is vissza az üzletbe az újakért. Könnyen belátható, hogy bár nálunk volt a legmagasabb az infláció az EU-ban, felborult a külkermérleg, és a gazdaság is gyengélkedett, az árfolyam vészes leértékelődésén kívül a közelében sem voltunk a fenti problémáknak. A hitelminősítők még csak nem is gondolkodtak el azon, hogy megvonják Magyarország befektetési ajánlású minősítését. Éppen azért volt szükség a magas kamatra, hogy visszaforduljunk az árfolyamválság kapujából, ami a török útra vihette volna a forintot is.

A kifejezetten magas kamat időszakában azonban nem volt kérdés, hogy a forint stabil marad. Persze az is világos volt, hogy ilyen szigorú monetáris kondíciók mellett nehezebben valósulnak meg a beruházások, a lakosság sem vesz fel hitelt, vagyis nem igazán lesz gyors gazdasági növekedés sem, miközben a magas kamat fájdalmasan megemeli az adósságszolgálati terheket is. A kormányzatnak a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, az EU-pénzek súlyos hiánya, valamint az extrém magas kamatszint miatt egyre kellemetlenebbé vált, hogy nem teljesülnek a GDP-növekedési előrejelzések. Így egyre inkább az vált a legfontosabb kérdéssé, hogy az MNB miként tudja normalizálni a kamatokat, hogy életet leheljen a gazdaságba, az ugyanis egyre világosabbá vált, hogy a költségvetési politika a vaskos hiány miatt erre képtelen lesz.