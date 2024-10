Megalakult az ESG Szövetség

A hazai vállalatok 40 százaléka nem ismeri kellőképp az ESG követelményeket és a megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségeket - mondta el Krisán László, az ESG Szövetség elnöke, aki egyben az egyik alapító KAVOSZ E-Green Zrt. igazgatósági tagja is. Ugyan az Európában működő nagyvállalatok számára komoly előírások vonatkoznak, évente jelentést kell készíteniük és számos vállalást kell tenniük, a kkv-k még törvényileg nem kerültek sorra, de erre sem kell már sokat várni.

A nagyvállalatok beszállítói már ma is egyre többet találkozhatnak a megrendelőiktől érkező különböző adatszolgáltatási kérelmekkel,

mivel azok ESG kritériumaikban a beszállítói láncuk zöldítését is vállalják.

Krisán László, az ESG Szövetség elnöke, a KAVOSZ E-Green Zrt. igazgatósági tagja

Az elmúlt években felgyorsult az európai törvényalkotás, a 2022-től érvényes Taxonómia rendelet meghatározza, hogy pontosan milyen tevékenységek támogatják a zöld célkitűzéseket, 2023 júliusában pedig elfogadták az ESRS-t, amely egységesíti az ESG jelentéstételi szabványokat. Számos magyar kkv-t érint ezen felül a 2023-tól alkalmazott Német beszállítói lánc törvény, amely az emberi jogok tiszteletben tartását és a környezeti károk csökkentését várja el a beszállítóktól.

A magyar jogalkotók sem tétlenkedtek, megszülettek a megfelelő hazai ESG törvények és végrehajtási rendeletek, illetve MNB ajánlás is.

Mi ösztönzi a vállalatokat a fenntarthatóságra?

A szabályozói környezet, de (részvénytársaságok esetében pl.) a piacok is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a pénzügyi mutatók mellett, más egyéb mutatókra, így például a CO2 kibocsátás-csökkentési vállalásokra, zöld transzformációra is.

A pénzintézetek sokkal kedvezőbb konstrukciókban finanszíroznak olyan beruházásokat, amelyek fenntarthatóak, és az elkövetkezendő években-évtizedekben is azok maradnak.

Ez a bankok kockázatát is csökkenti, hiszen biztosabb megtérüléssel lehet számolni, ráadásul az MNB oldaláról zöld tőkekövetelmény-kedvezmény program is elérhető, amely még inkább ösztönzi a fenntartható beruházások megvalósítását.

A már említett beszállítói láncokban a nagyvállalatok a vállalásaikat sokszor áthárítják a kisebb szereplőkre is, ezért középtávon az a kkv fog pozíciókat fogni, amelyik meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak. A vállalat imidzse is sérülhet, ha nem foglalkozik megfelelőképp a kibocsátáscsökkentéssel, ami a potenciális vásárlók elvesztéséhez is vezethet. Nem utolsó sorban

az Y és Z generációs munkavállalók számára egyre nagyobb jelentőséggel bír munkahelyválasztásnál, hogy az fenntarthatóan működik, vagy nem.

Megalakult az ESG Szövetség

Idén, nyár végén tartotta az ESG Szövetség az alakuló közgyűlését. A Szövetség azzal a céllal indult el, hogy elősegítse a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok érvényesülését a hazai üzleti szférában, segítsen a hazai vállalatoknak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, és közösen, a hazai piac meghatározó cégeivel közösen tegye meg a megfelelő lépéseket. Új ötletek, kreatív, merész gondolatok és közös problémamegoldás jellemzi a szervezetet, amelynek deklarált célja az érdekérvényesítés és érdekképviselet is a megfelelő fórumokon. A zöld jövőkép kialakítása minden magyar vállalkozás és egyben az egész ország érdeke.

KAVOSZ E-Green Zrt.

A szervezet számos érdekképviseleti szövetséget, egyetemet, hazai vagy Magyarországon működő nagyvállalatot, a PWC-t és az EY-t is a soraiban tudja már, a jelentkezés folyamatos. A KAVOSZ E-Green Zrt. ESG tanácsadással, teljes audittal, adminisztrációs és dokumentációs feladatokban segít a vállalkozásoknak, de teljes rendszereket is kialakít, amely az új korszak működéséhez szükséges. A vállalat a Széchenyi Kártya több mint 2 évtizedes, rendívül sikeres működésének köszönhetően erős bizalommal és társadalmi beágyazottsággal rendelkezik, valamint

a VOSZ és kamarai irodákkal együtt országszerte többszáz helyen, személyesen is állnak a vállalkozások rendelkezésére.

Nemzeti ESG Tanács - a VOSZ is ott van

A Nemzeti ESG Tanács tagja VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, így a kkv-k érdekei közvetlenül képviselve vannak a döntéshozatalban. Lehetőségük van bekapcsolódni a hazai fenntarthatósági törekvések alakításába, ezzel előnyt tudnak kovácsolni az ESG alapú üzleti megközelítésből. Egyértelműen versenyképesebbé válhatnak, erősíthetik piaci helyzetüket, és hosszú távon is stabilabb, fenntarthatóbb növekedési pályára állhatnak.

