Németország egyre súlyosabb válsághelyzetben van, és lehet, hogy még nem láttuk a legrosszabbat

A német gazdaság ötödik éve stagnál, és már biztos, hogy 2024 is elveszett év lesz a németek számára. Az előrejelzések szerint Európa legnagyobb gazdasága jövőre már megkezdheti a kilábalást, csakhogy van ezzel egy probléma: az előrejelzők már az idei évre is növekedést prognosztizáltak. Az öt éve tartó stagnálás már önmagában is komoly probléma, ám nem ez a legrosszabb forgatókönyv: ha a magas jegybanki kamatemelések végül a vártnál jobban korlátozzák a gazdaságot, akkor akár recesszióba is fordulhat a német gazdaság.